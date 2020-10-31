В Мекке автомобиль протаранил ворота главной мечети мусульман

Власти говорят, что водитель был в неадекватном состоянии. Другие подробности инцидента не разглашаются.
Вчера ночью в Мекке (Саудовская Аравия) автомобиль протаранил внешние ворота самой крупной и главной мечети аль-Харам, в которой хранится важнейшая для мусульманского мира святыня - Кааба.
Сообщается, что прежде чем въехать в ворота, машина набрала скорость. На видео, записанном камерами наблюдения, видно, что автомобиль на большой скорости въезжает на территорию "храмового" комплекса, сносит ограждения и целенаправленно врезается в ворота. Тем не менее государственное информационное издание Саудовской Аравии сообщило только, что за рулем находился человек в "неадекватном состоянии".
Это французы снимали рекламу новой модели Пежо. Говорят, что действует на патриотично настроенных французов!— Mordekhai (@Think75806037) October 31, 2020
Водитель не пострадал, его задержали на месте.
Сейчас местная полиция разбирается в происшествии, подробности об инциденте не разглашаются.
И к слову, днем ранее, в четверг вечером, около 50 мусульман турецкого происхождения разгромили красивейшую католическую церковь Святого Антония Падуанского в австрийской Вене.
Толпа мусульман с криками "Аллах Акбар" разгромила исповедальню, купель и сломала скамейки внутри церкви. Священнослужители вызвали полицейских, но на момент их приезда погромщики уже скрылись.
На инцидент уже отреагировал канцлер Австрии Себастьян Курц. Он заявил, что христиане должны свободно и безопасно исповедовать свою религию и пообещал бороться с радикальным исламом без "ложной терпимости".
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Побольше надо грозить расправой всему миру, глядишь там сверху и примут меры...кардинальные.
ну и наслаждайтесь... и это лишь начало
И назвал его Кааба
Будет всем кармам, карма.
И назвал его Кааба