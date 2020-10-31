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В Мекке автомобиль протаранил ворота главной мечети мусульман

В Мекке автомобиль протаранил ворота главной мечети мусульман (7 фото)

Автор:
31 октября 2020 15:36
Сообщество : Аварии
Метки: авария   автомобиль   аль-Харам   видео   ворота   мечеть   
1675
7

Власти говорят, что водитель был в неадекватном состоянии. Другие подробности инцидента не разглашаются.

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Метки: авария   автомобиль   аль-Харам   видео   ворота   мечеть   
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17  комментариев
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7k
harlamov Час назад
Рамзан приехал в мечеть. Он любит поближе припарковаться.
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−161
Алещенко Олександр 8 минут назад
Понеслась........
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−9
Князь Курбский 9 минут назад
Вез поросят на пятничную молитву
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5k
Bhaal 22 минуты назад
Ну значит мечети с землёй сравнять, а муслимов домой
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13k
Сталкер 23 минуты назад
Раздвигай булки шире, эуропа! ))
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−9
Князь Курбский Полчаса назад
Интересно, у какой страны ядерные ракеты на Каабу не прицелены?
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13
Dima Lagutin Князь Курбский 15 минут назад
а зачем? не стратегический же объект.
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10k
( ͡° ͜ʖ ͡°) 44 минуты назад
Ну что сказать. Скажем туркам и саудитам "Шабат шалом".
Побольше надо грозить расправой всему миру, глядишь там сверху и примут меры...кардинальные.
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7k
Vacony Час назад
вот вам терпимость. вот вам ответ на доброту... приютите беженцев.. несчастных.. распахните ворота стран, городов... примите как родных своих...
ну и наслаждайтесь... и это лишь начало
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17k
ПаганецЪ Час назад
Жаль, не взорвался.
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−9
Князь Курбский Час назад
Я насрал кусочек кала
И назвал его Кааба
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420
Nane First NameLast Час назад
Джихад-мобиль перепутал место терракта. Раз уже заехал - нужно было там и взрываться.
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27k
parallax Час назад
Хех. Весело будет, если в самом рассаднике терроризма, радикалы такти взорвут бомбу.
Будет всем кармам, карма.
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Комментарий удален
−13
Князь Курбский Час назад
Я насрал кусочек кала
И назвал его Кааба
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353
20 cm Час назад
ИИИИх-ххххххаааааа!!! понелась! даешь крестовый поход!!!!
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20
Yoba 2 часа назад
Водителю голову уже отрезали? Извинится успел?
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198
.. 2 часа назад
В Мекке автомобиль протаранил ворота главной мечети мусульман
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