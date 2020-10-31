В Мекке автомобиль протаранил ворота главной мечети мусульман





Сообщается, что прежде чем въехать в ворота, машина набрала скорость. На видео, записанном камерами наблюдения, видно, что автомобиль на большой скорости въезжает на территорию "храмового" комплекса, сносит ограждения и целенаправленно врезается в ворота. Тем не менее государственное информационное издание Саудовской Аравии сообщило только, что за рулем находился человек в "неадекватном состоянии".





