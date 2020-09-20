Превосходство синего: юноша пишет завораживающие картины шариковой ручкой

Мексиканскому художнику Альфредо Чамалу (Alfredo Chamal) еще нет 30 лет, но его работы, выполненные простой шариковой ручкой, разлетаются по картинным галереям как горячие пирожки. Их стоимость колеблется от 500 до 5000 евро.
Наряду с Виктором Родригесом, Альфредо считают ведущим представителем бурно развивающегося жанра под названием «новый мексиканский психореализм». Довольно большие по размерам полотна наполнены ощущением внутреннего спокойствия, но при этом не лишены эмоций. Есть и более простые, бытовые сюжеты.
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Метки: искуссство картины факты
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