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Превосходство синего: юноша пишет завораживающие картины шариковой ручкой

Превосходство синего: юноша пишет завораживающие картины шариковой ручкой (16 фото)

Автор:
20 сентября 2020 16:41
Сообщество : Искусство
Метки: искуссство   картины   факты   
339
16
Мексиканскому художнику Альфредо Чамалу (Alfredo Chamal) еще нет 30 лет, но его работы, выполненные простой шариковой ручкой, разлетаются по картинным галереям как горячие пирожки. Их стоимость колеблется от 500 до 5000 евро.

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Метки: искуссство   картины   факты   
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11  комментариев
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2k
Pechenegiatakuyt Час назад
Вот объясните мне , почему эта ху....та стоит 2 300 000 долларов!!!! А катрины этого парнишки 5000 евро?
Вот объясните мне , почему эта ху....та стоит 2 300 000 долларов!!!! А катрины этого парнишки 5000 евро?
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15k
mooc Pechenegiatakuyt Полчаса назад
Это ее еще не обоссали, а так бы в цене еще прибавила
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6k
Barachek_Obachek 52 минуты назад
Трудно отличить от фото! В школе по любому на последней парте сидел
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3k
yahaomsk 55 минут назад
респект пацану
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794
Олег 2 часа назад
Талант неоспорим!
Вопрос по технологии: рисование шариковой ручкой-т.е. без права на ошибку?
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Wolf 2 часа назад
Цвет настроения синий... Потрясающе реалистично.
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Директор свежего воздуха 2 часа назад
Талантище
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15k
mooc 2 часа назад
Мое почтение
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8k
котегRUS 2 часа назад
даже не верится..
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