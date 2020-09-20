Превосходство синего: юноша пишет завораживающие картины шариковой ручкой

Наряду с Виктором Родригесом, Альфредо считают ведущим представителем бурно развивающегося жанра под названием «новый мексиканский психореализм». Довольно большие по размерам полотна наполнены ощущением внутреннего спокойствия, но при этом не лишены эмоций. Есть и более простые, бытовые сюжеты.