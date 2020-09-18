Занимательные факты о европейских языках

Для изучающих немецкий язык - это как бы и не особо занимательный факт... так обыденность. А вот те, кто не знаком с этим языком могут удивиться тому, что все существительные в немецком языке принято писать с заглавной буквы. Также в Люксембургском языке все существительные пишутся с большой буквы. До 1948 года в датском языке все существительные писались с заглавной буквы. До XVII века капитализация существительных была обычным делом для английского и шведского языков