Занимательные факты о европейских языках

Узнал много интересного, когда готовил эти факты.
Капитализация существительных
Для изучающих немецкий язык - это как бы и не особо занимательный факт... так обыденность. А вот те, кто не знаком с этим языком могут удивиться тому, что все существительные в немецком языке принято писать с заглавной буквы. Также в Люксембургском языке все существительные пишутся с большой буквы. До 1948 года в датском языке все существительные писались с заглавной буквы. До XVII века капитализация существительных была обычным делом для английского и шведского языков
Двойственное число
С течением времени многие славянские языки пошли по пути упрощения. Раньше помимо единственного и множественного числа использовалось и двойственное число. В настоящее время двойственное число сохранилось только в лужицком и словенском языках.
В Норвегии два официальных языка: букмол и нюношк (нюнорск). Примечательно, что оба из этих языков являются норвежскими.
Артикли в славянских языках
Среди славянских языков артикли имеются только в болгарском и македонском языках.
Романшский язык
На романшском языке разговаривают всего 39 000 человек. Но при этом у языка аж 5 диалектов. Язык распространён в восточной части Швейцарии.
Долой гласные!
В чешском языке довольно часто используются слова, в которых нет гласных букв.
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