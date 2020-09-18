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Занимательные факты о европейских языках

Занимательные факты о европейских языках (8 фото)

Автор:
18 сентября 2020 09:40
Сообщество : Факты
Метки: интересные факты   немецкий язык   словенский язык   факты   факты о языках   языки   
1076
8

Узнал много интересного, когда готовил эти факты.

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Метки: интересные факты   немецкий язык   словенский язык   факты   факты о языках   языки   
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20k
Vazari 52 минуты назад
Насчет слов без гласных в чешском языке... Помню, как смеялся, когда узнал, что "задница" по-чешски, это "прделка"
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20k
Vazari Алексей 9 минут назад
Занимательные факты о европейских языках
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10k
Петр 10 минут назад
Занимательные факты о европейских языках
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17k
Lynx Полчаса назад
В заголовке - европейские - это территориально или принадлежность??
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