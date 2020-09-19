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"Катавшегося" на гироскутере во время операций дантиста приговорили к 12 годам тюрьмы

"Катавшегося" на гироскутере во время операций дантиста приговорили к 12 годам тюрьмы (4 фото)

Автор:
19 сентября 2020 17:47
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Тюрьма   видео   гироскутер   дантист   суд   
937
4

Страшный сон пациента: молодой дантист-циркач удалял зубы, балансируя на ховербоде. Так он хотел прославиться. И "прославился". На целых 12 лет. Впрочем, наказали стоматолога не столько за его "номера", сколько за мошенничество.

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Метки: Тюрьма   видео   гироскутер   дантист   суд   
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Свирепый Бамбр 36 минут назад
"приговорили к годам 12 тюрьмы"
Да уж, 12-ая тюрьма это жесть... Сам прошел 11. ))))
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Перст Указующий Минуту назад
а главврач ничего не подозревал
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