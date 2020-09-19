"Катавшегося" на гироскутере во время операций дантиста приговорили к 12 годам тюрьмы

Присяжные признали его виновным по 46 пунктам, включая растрату средств, а также безответственную преступную деятельность стоматолога.

Следствие считает, что стоматолог применял большие дозы седативных препаратов, чем это необходимо.

"Пациенты с Medicaid ничего не платят за внутривенную анестезию, но клиника может выставить за внутривенные препараты больший счет, чем за другие анестетики. Поэтому им обычно давали седативные препараты дольше, чем это необходимо — чтобы клиника могла выставить счет больше.", - пишет USA.ONE.