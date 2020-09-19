"Катавшегося" на гироскутере во время операций дантиста приговорили к 12 годам тюрьмы

Страшный сон пациента: молодой дантист-циркач удалял зубы, балансируя на ховербоде. Так он хотел прославиться. И "прославился". На целых 12 лет. Впрочем, наказали стоматолога не столько за его "номера", сколько за мошенничество.
Дантиста из города Анкоридж, что в Аляске, который бравировал тем, что удалял зубу стоя на ховерборде, приговорили к 12 годам лишения свободы.
Сета Лукхарта приговорили к столь суровому наказанию далеко не только за его акробатические номера, которые могли стоить усыпленным пациентам всей челюсти. Но этот ролик стал спусковым крючком. После публикации видео на Лукхарда посыпались обвинения от недовольных клиентов.
В кач-ве профилактики его нужно отправить на осмотр к проктологу-гироскутеристу.— Атамяв (@Atamyav) September 19, 2020
Присяжные признали его виновным по 46 пунктам, включая растрату средств, а также безответственную преступную деятельность стоматолога.
Следствие считает, что стоматолог применял большие дозы седативных препаратов, чем это необходимо.
"Пациенты с Medicaid ничего не платят за внутривенную анестезию, но клиника может выставить за внутривенные препараты больший счет, чем за другие анестетики. Поэтому им обычно давали седативные препараты дольше, чем это необходимо — чтобы клиника могла выставить счет больше.", - пишет USA.ONE.
Правильно сделали. Мой знакомый стоматолог тоже пытался рвать зубы, стоя на гироскутере. Случайно дернулся и по недосмотру вместо зуба вырвал хуй. Причем женщине. Посадили обоих. На всякий случай.— Вава (18+) (@real_vava) September 19, 2020
Источник:
- Российский суд вынес первый приговор за создание пабликов АУЕ
- Опубликовано видео задержания бывших бойцов ФСБ «Альфа», обвиняемых в убийствах
- Как перевоспитывают злодеев в самой гуманной тюрьме в мире
- Кубанская пленница: за похищение невесты суд приговорил трех мужчин
- Михаилу Ефремову стало плохо в зале суда - актера госпитализировали с подозрением на инсульт
Понравилось13
Да уж, 12-ая тюрьма это жесть... Сам прошел 11. ))))