Удивительные вещи, всю крутость которых можно оценить только в сравнении

Люди склонны все время сравнивать. Согласно науке, человеческое суждение по своей природе является сравнительным, и мы полагаемся на этот способ мышления для оценки широкого набора ситуаций и качеств. Далее вас ждёт подборка таких вещей, всю крутость которых можно оценить только в сравнении.

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Баскетболист Шакил О’Нил (рост 2,16 метра) рядом со статуей самого высокого человека в истории 0 Источник:

Размер флага испанского корабля, который участвовал в Трафальгарском сражении 0 Источник:

Маленькая точка — это Меркурий на фоне Солнца 0 Источник:

Череп большерогого оленя, который жил около 10000 лет назад 0 Источник:

Взрослый человек и туалет в детском саду 0 Источник:

Огромные трещины из-за длительной засухи 0 Источник:

Рядом с человеком становится ясно, насколько большой «Давид» Микеланджело 0 Источник:

Соотношения размеров клюва тукана и его черепа 0 Источник:

Двухлитровая бутылка и её заготовка 0 Источник:

Пёрышко колибри 0 Источник:

Волк по кличке Юки, живущий в приюте для этих животных 0 Источник:

Виктория амазонская — не имя королевы, а название огромной кувшинки 0 Источник:

Архелон — вымершая гигантская морская черепаха 0 Источник:

52-метровое дерево, которое выбросило на берег 0 Источник:

Тот же самый ствол, фото со спутника 0 Источник:

Размеры глаза гигантского кальмара 0 Источник:

Размеры цепи, которую используют на грузовом судне 0 Источник: