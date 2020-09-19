Удивительные вещи, всю крутость которых можно оценить только в сравнении

Люди склонны все время сравнивать. Согласно науке, человеческое суждение по своей природе является сравнительным, и мы полагаемся на этот способ мышления для оценки широкого набора ситуаций и качеств. Далее вас ждёт подборка таких вещей, всю крутость которых можно оценить только в сравнении.
Баскетболист Шакил О’Нил (рост 2,16 метра) рядом со статуей самого высокого человека в истории
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https://www.cnn.com/2012/10/12/us/florida-giant-eyeball/index.htmlhttps://www.cnn.com/2012/10/12/us/florida-giant-eyeball/index.html