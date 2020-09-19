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Удивительные вещи, всю крутость которых можно оценить только в сравнении

Удивительные вещи, всю крутость которых можно оценить только в сравнении (19 фото)

Автор:
19 сентября 2020 12:21
Метки: Размеры   интересно   масштаб   размер   удивительно   
4289
19
Люди склонны все время сравнивать. Согласно науке, человеческое суждение по своей природе является сравнительным, и мы полагаемся на этот способ мышления для оценки широкого набора ситуаций и качеств. Далее вас ждёт подборка таких вещей, всю крутость которых можно оценить только в сравнении.

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Метки: Размеры   интересно   масштаб   размер   удивительно   
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2k
KL11 3 часа назад
За что кальмару глаз вырвали?
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268
Биолось KL11 Час назад
Ну а чё он...
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84
чокнутый 2 часа назад
это глаз тунца на японском рынке, кальмар здесь не причем
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7k
Владимир чокнутый 2 часа назад
Не, рыбы-пилы. И нашли его на пляже Флориды, а не с рынка фотография )
https://www.cnn.com/2012/10/12/us/florida-giant-eyeball/index.htmlhttps://www.cnn.com/2012/10/12/us/florida-giant-eyeball/index.html
Не, рыбы-пилы. И нашли его на пляже Флориды, а не с рынка фотография )
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6k
Andrei чокнутый Час назад
"ни при чем"
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20k
Bayker Владимир 18 минут назад
Не-не, это глаз чувака из клипа Лободы
Не-не, это глаз чувака из клипа Лободы
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928
WithU 2 часа назад
Одна я попыталась «стереть» Меркурий , приняв чёрную точку за грязь на экране ?
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10k
Yasen_Perec 3 часа назад
Давид и человеки.
Давид и человеки.
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4k
☣️Месть печенегов☣️ 3 часа назад
Подпись под фото с черепом лося олень делал? А чувак в детском саду кроссовки ни разу не мыл?
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17k
Lynx ☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
Семейство оленей.
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