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Небольшой тест по всему самому большому

Небольшой тест по всему самому большому

Автор:
07 декабря 2023 20:06
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Размеры   Тесты   архитектура   большое   крупные   тест   
1614
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Данный тест является своеобразной разминкой для мозгов. Готовы проверить свой уровень эрудиции на самые разные темы? В тесте есть как вопросы по биологии, так и по машиностроению. Погнали!

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Метки: Размеры   Тесты   архитектура   большое   крупные   тест   
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7  комментариев
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374
iskra 22 минуты назад
Я немного позанудствую. Самым крупнейшим растением сейчас считается Пандо - это колония тополя, имеющая общую корневую систему.
Считается самым древним(80 тыс. лет) и самым тяжелым(6 000 тонн) живым организмом.Занимает 43 гектара.
А самое высокое дерево - да,секвойя.
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266
unclejohn 13 минут назад
Хотя только четверг, а я готовый... Но набрал 8.
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23k
Valiko 21 минуту назад
Каспийское не озеро, а море. Берите, бл#ть, за основу географические карты, а не гипотетические выперды интернетных имбецилов с философской учоной степенью.
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