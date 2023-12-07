Небольшой тест по всему самому большому

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Данный тест является своеобразной разминкой для мозгов. Готовы проверить свой уровень эрудиции на самые разные темы? В тесте есть как вопросы по биологии, так и по машиностроению. Погнали!
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Считается самым древним(80 тыс. лет) и самым тяжелым(6 000 тонн) живым организмом.Занимает 43 гектара.
А самое высокое дерево - да,секвойя.
Каспи йское мо ре (Ка спий, от лат. Caspium mare или др.-греч. Κασπία θάλασσα, Kaspía thálassa) крупнейший на Земле замкнутый водоём, который может классифицироваться как самое большое бессточное озеро либо как море.
Так что Каспию можно назвать как морем, так и озером...
На карте четко написано "Каспийское море".
Для душных буквоедов:
Бананы это ягоды, сочные, мясистые с толстой кожурой. Банан считают фруктом. Но также существует мнение, что банан-это трава. Даже вкусовые рецепторы у человека иногда приближают банан к травянистому растению. Так что вопрос до сих пор остается спорным, но помнить нужно следующее: Банан, это и не овощ, и не фрукт. Банан - это Ягода.