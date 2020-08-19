10 самых больших самолетов в мире

«Желание летать — это идея, переданная нам нашими предками, которые в своих изнурительных путешествиях по бездорожью в доисторические времена с завистью смотрели на птиц, свободно парящих в пространстве, на полной скорости, без всяких препятствий на бесконечной дороге воздуха», — когда-то заявил Уилбур Райт.
Могли ли братья Райт в далеком 1903 году представить, во что превратится их идея управляемого полета в воздухе? Теперь никого не удивишь сверхзвуковыми самолетами и крылатыми колоссами, способными перевозить не только людей, но и тяжелую технику.
Что ж, пусть мы не можем летать как птицы, зато при желании можем полететь на одном из самых больших самолетов в мире. Выбирайте, какой из этих гигантов вам наиболее по душе.
Что ж, пусть мы не можем летать как птицы, зато при желании можем полететь на одном из самых больших самолетов в мире. Выбирайте, какой из этих гигантов вам наиболее по душе.
10. АНТ-20
Роль: многоцелевой самолет.
Разработчик: КБ Туполев, СССР.
Этот самолет, созданный на воронежском авиационном заводе в 1934 году, стал самым большим самолетом своего времени. Размах его крыла достигал 63 метров, а максимальная взлетная масса — 42000 кг. Обслуживал АНТ-20 личный состав из 5 человек, а на борт воздушное судно могло взять 48 пассажиров.
Когда «папа» Маленького принца Антуан де Сент-Экзюпери приехал в СССР, он совершил полет на АНТ-20. Но жизнь этой модели была недолгой. В 1935 году в ходе демонстрационного полета самолет поднялся в воздух вместе с истребителем И-5, который должен был продемонстрировать для кинохроники разницу в размерах. Во время исполнения фигур высшего пилотажа И-5 зашел на «петлю Нестерова», потерял скорость и сверху рухнул на АНТ-20. Тот, в свою очередь, начал разваливаться в небе и упал на дачный поселок Сокол.
В результате этой аварии погибли 49 человек. На Новодевичьем кладбище сохранился мемориал, увенчанный огромным гранитным барельефом разбившегося самолета.
Разработчик: КБ Туполев, СССР.
Этот самолет, созданный на воронежском авиационном заводе в 1934 году, стал самым большим самолетом своего времени. Размах его крыла достигал 63 метров, а максимальная взлетная масса — 42000 кг. Обслуживал АНТ-20 личный состав из 5 человек, а на борт воздушное судно могло взять 48 пассажиров.
Когда «папа» Маленького принца Антуан де Сент-Экзюпери приехал в СССР, он совершил полет на АНТ-20. Но жизнь этой модели была недолгой. В 1935 году в ходе демонстрационного полета самолет поднялся в воздух вместе с истребителем И-5, который должен был продемонстрировать для кинохроники разницу в размерах. Во время исполнения фигур высшего пилотажа И-5 зашел на «петлю Нестерова», потерял скорость и сверху рухнул на АНТ-20. Тот, в свою очередь, начал разваливаться в небе и упал на дачный поселок Сокол.
В результате этой аварии погибли 49 человек. На Новодевичьем кладбище сохранился мемориал, увенчанный огромным гранитным барельефом разбившегося самолета.
9. Boeing 747 LCF (Dreamlifter)
Роль: транспортный самолет.
Разработчик: Boeing.
Непревзойденный по вместительности фюзеляжа самолет. Объем его транспортного отсека составляет 1840 кубометров. Он используется сугубо для перевозки частей самолета Boeing 787, которые конструируются сторонними поставщиками. Всего в эксплуатацию введены 4 Dreamlifter.
Разработчик: Boeing.
Непревзойденный по вместительности фюзеляжа самолет. Объем его транспортного отсека составляет 1840 кубометров. Он используется сугубо для перевозки частей самолета Boeing 787, которые конструируются сторонними поставщиками. Всего в эксплуатацию введены 4 Dreamlifter.
Выглядит Boeing 747 LCF неказисто, за что его даже сравнили с Wienermobile — автомобилем в форме булочки, который используется для продвижения и рекламы продуктов Oscar Mayer в Соединенных Штатах. А глава Boeing Скотт Карсон в шутку попросил прощения у Джо Саттера — руководителя команды разработчиков Boeing 747 — за то что сделал с его самолетом.
8. Boeing 747-8
Роль: пассажирский авиалайнер.
Разработчик: Boeing.
Умеют в Boeing разрабатывать самолеты, ставящие рекорды. Вот 747-8 стал самым длинным пассажирским самолетом в мире. Его длина составляет 76,4 метра.
Boeing 747-8 — это представитель нового поколения серии Boeing 747 (восьмое место в нашем списке). Он отличается удлиненным фюзеляжем, усовершенствованным крылом и большей экономической эффективностью.
Разработчик: Boeing.
Умеют в Boeing разрабатывать самолеты, ставящие рекорды. Вот 747-8 стал самым длинным пассажирским самолетом в мире. Его длина составляет 76,4 метра.
Boeing 747-8 — это представитель нового поколения серии Boeing 747 (восьмое место в нашем списке). Он отличается удлиненным фюзеляжем, усовершенствованным крылом и большей экономической эффективностью.
7. Boeing 747
Роль: пассажирский авиалайнер.
Разработчик: Boeing.
Когда-то на вопрос о том, какой самый большой самолет в мире по пассажировместимости, конструкторы двухпалубного Boeing 747 гордо отвечали: «Наш»! В зависимости от модификации самолет может вместить на борту до 624 пассажиров. Но потом появился Airbus A380 и потеснил Boeing 747 с постамента самого вместительного самолета.
Если вы смотрели «Казино Рояль» с Дэниэлом Крейгом в роли Джеймса Бонда, то возможно помните лайнер SkyFleet S570, который хотели взорвать террористы. В роли этого лайнера выступил Boeing 747-236B, который был построен в 1980 году и летал до 2002 года. Достойное завершение карьеры.
А еще с Boeing 747 связана одна из крупнейших авиакатастроф в мире. Она произошла в 1977 году на острове Тенерифе. В тумане два Boeing 747 столкнулись друг с другом на взлетно-посадочной полосе, в результате чего погибло 583 человека.
Разработчик: Boeing.
Когда-то на вопрос о том, какой самый большой самолет в мире по пассажировместимости, конструкторы двухпалубного Boeing 747 гордо отвечали: «Наш»! В зависимости от модификации самолет может вместить на борту до 624 пассажиров. Но потом появился Airbus A380 и потеснил Boeing 747 с постамента самого вместительного самолета.
Если вы смотрели «Казино Рояль» с Дэниэлом Крейгом в роли Джеймса Бонда, то возможно помните лайнер SkyFleet S570, который хотели взорвать террористы. В роли этого лайнера выступил Boeing 747-236B, который был построен в 1980 году и летал до 2002 года. Достойное завершение карьеры.
А еще с Boeing 747 связана одна из крупнейших авиакатастроф в мире. Она произошла в 1977 году на острове Тенерифе. В тумане два Boeing 747 столкнулись друг с другом на взлетно-посадочной полосе, в результате чего погибло 583 человека.
6. Ан-22
Роль: транспортный самолет.
Разработчик: ОКБ им. О. К. Антонова.
Эта крылатая машина, получившая имя «Антей» в честь непобедимого великана из древнегреческих мифов, до сих пор остается самым большим в мире турбовинтовым самолетом.
Разработчик: ОКБ им. О. К. Антонова.
Эта крылатая машина, получившая имя «Антей» в честь непобедимого великана из древнегреческих мифов, до сих пор остается самым большим в мире турбовинтовым самолетом.
Транспортировка грузов во время войны в Афганистане и при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, перевозка беженцев и военнослужащих из стран восточной Европы и ближнего зарубежья — вот далеко не полный «послужной список» Ан-22. А в одном из пассажирских рейсов, организованных в ходе воздушного моста между Египтом и Советским Союзом в 1972 году «Антей» поставил рекорд, взяв на борт почти 700 человек. Это настоящий самолет-труженик, надежный и неприхотливый в эксплуатации.
5. Ан-124
Роль: транспортный самолет.
Разработчик: ОКБ им. О. К. Антонова.
Пятерку самых больших самолетов в мире открывает советская разработка, которая до появления Airbus А380 (четвертый номер в списке) считалась самым большим из серийно выпускающихся самолетов.
Однако звание «самый большой военный самолет» у Ан-124 еще никто не отобрал, как и титул самого грузоподъемного в мире серийного транспортного самолета.
Разработчик: ОКБ им. О. К. Антонова.
Пятерку самых больших самолетов в мире открывает советская разработка, которая до появления Airbus А380 (четвертый номер в списке) считалась самым большим из серийно выпускающихся самолетов.
Однако звание «самый большой военный самолет» у Ан-124 еще никто не отобрал, как и титул самого грузоподъемного в мире серийного транспортного самолета.
И хотя сейчас производство «Руслана», как назвал этот самолет Олег Константинович Антонов, приостановлено, существующий парк самолетов будет модернизирован. Об этом заявил в июле 2018 года вице-премьер Юрий Борисов.
4. Airbus А380
Роль: пассажирский лайнер.
Разработчик: Airbus.
Самый большой пассажирский самолет в мире (из серийно выпускавшихся) и один из крупнейших самолетов на Земле. Когда смотришь видео с одним из самых больших самолетов в мире, трудно поверить, что такая махина способна взлететь.
Разработчик: Airbus.
Самый большой пассажирский самолет в мире (из серийно выпускавшихся) и один из крупнейших самолетов на Земле. Когда смотришь видео с одним из самых больших самолетов в мире, трудно поверить, что такая махина способна взлететь.
Airbus А380 способен перевозить до 853 пассажиров в конфигурации эконом-класса. Для сравнения: основной конкурент А380, пассажирский авиалайнер Boeing 747, перевозит только 624 человека в полной конфигурации эконом-класса.
Не только авиакомпании владеют роскошными Airbus А380. По приказу саудовского принца Аль-Валид ибн Талала был построен частный самолет, который обошелся владельцу в 488 млн. долларов.
Не только авиакомпании владеют роскошными Airbus А380. По приказу саудовского принца Аль-Валид ибн Талала был построен частный самолет, который обошелся владельцу в 488 млн. долларов.
3. Airbus A340-600
Роль: пассажирский лайнер.
Разработчик: Airbus.
Это крупнейший член семейства Airbus A340 и третий по длине самолет в мире (75,36 метра). Самолеты типа Airbus A340 выпускались до ноября 2011 года, но не выдержали конкуренции с Boeing 777. Однако они до сих пор совершают пассажирские перевозки в различных странах мира.
Разработчик: Airbus.
Это крупнейший член семейства Airbus A340 и третий по длине самолет в мире (75,36 метра). Самолеты типа Airbus A340 выпускались до ноября 2011 года, но не выдержали конкуренции с Boeing 777. Однако они до сих пор совершают пассажирские перевозки в различных странах мира.
Любопытно, что за весь период эксплуатации (с 1993 года) было потеряно всего пять самолетов A340. При этом ни один пассажир или член экипажа не погиб.
2. Ан-225 (Мрия)
Роль: грузовой самолет.
Разработчик: ОКБ им. О. К. Антонова.
Это самый большой транспортный самолет из когда-либо построенных. Его максимальная взлетная масса составляет 640 тонн, а грузоподъемность — 250 тонн.
Разработчик: ОКБ им. О. К. Антонова.
Это самый большой транспортный самолет из когда-либо построенных. Его максимальная взлетная масса составляет 640 тонн, а грузоподъемность — 250 тонн.
Ан-225 способен перевозить на своем фюзеляже транспортные средства, строительную и военную технику и другие крупногабаритные грузы в разные точки мира. Но предназначен этот исполин был для иной, гораздо более масштабной цели. Он создавался в рамках проекта многоразового космического корабля «Буран». Предполагалось, что Ан-225 будет перевозить компоненты «Бурана» и ракеты-носителя от места создания и сборки к месту запуска.
Первый полет «Мрии» (мечта в переводе с украинского) состоялся в декабре 1988 года, неся на себе «Буран» весом в шестьдесят тонн. Однако после распада СССР «мечта» осталась без работы. Вновь эксплуатировать ее (после соответствующей модернизации) начали лишь в 2000 году, для коммерческих перевозок.
А совсем недавно, в сентябре 2018 года самолет-гигант установил новый рекорд, совершив тринадцатичасовой беспосадочный перелет из украинского Гостомеля в американский аэропорт Окленда. Он преодолел расстояние в 9800 км.
А совсем недавно, в сентябре 2018 года самолет-гигант установил новый рекорд, совершив тринадцатичасовой беспосадочный перелет из украинского Гостомеля в американский аэропорт Окленда. Он преодолел расстояние в 9800 км.
1. Stratolaunch
Роль: самолет-носитель.
Разработчик: Scaled Composites.
Этот огромный самолет не будет перевозить обычные грузы. Скорее, он послужит еще одним способом доставлять объекты, а именно спутники, в стратосферу, прежде чем вывести их на космическую орбиту. Этот вид транспорта будет более надежным и менее дорогостоящим, чем традиционные ракеты.
Разработчик: Scaled Composites.
Этот огромный самолет не будет перевозить обычные грузы. Скорее, он послужит еще одним способом доставлять объекты, а именно спутники, в стратосферу, прежде чем вывести их на космическую орбиту. Этот вид транспорта будет более надежным и менее дорогостоящим, чем традиционные ракеты.
В отличие от самого большого самолета в мире — украинской «Мрии» — американский Stratolaunch пока не летает. Его первая демонстрация состоялась в мае 2017 года. По размаху крыла — 117, 3 метра он намного превосходит Ан-225 (88,4 метра соответственно). На данный момент Stratolaunch — самолет с самым большим размахом крыла в мире.
Однако американец уступает украинскому «коллеге» по максимальной взлетной массе (589 670 кг и 640 000 кг соответственно) и длине (73 метра у Stratolaunch против 84 метров у Ан-225).
О точных датах новых испытаний Stratolaunch пока неизвестно. Инженеры надеются, что данный самолет поступит в эксплуатацию в течение следующих 10 лет.
Однако американец уступает украинскому «коллеге» по максимальной взлетной массе (589 670 кг и 640 000 кг соответственно) и длине (73 метра у Stratolaunch против 84 метров у Ан-225).
О точных датах новых испытаний Stratolaunch пока неизвестно. Инженеры надеются, что данный самолет поступит в эксплуатацию в течение следующих 10 лет.
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