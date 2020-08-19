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10 самых больших самолетов в мире

10 самых больших самолетов в мире (19 фото + 2 видео)

Автор:
19 августа 2020 08:47
Сообщество : Топ 10
Метки: в мире   интересно   размер   самолет   топ-10   фото   
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«Желание летать — это идея, переданная нам нашими предками, которые в своих изнурительных путешествиях по бездорожью в доисторические времена с завистью смотрели на птиц, свободно парящих в пространстве, на полной скорости, без всяких препятствий на бесконечной дороге воздуха», — когда-то заявил Уилбур Райт.

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Метки: в мире   интересно   размер   самолет   топ-10   фото   
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3  комментария
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8k
Хью́берт 52 минуты назад
10 самых больших самолетов в мире
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86k
сапер Водичка 15 минут назад
10 самых больших самолетов в мире
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8k
Хью́берт 51 минуту назад
Hughes H-4 Hercules/
Hughes H-4 Hercules/
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Bonmotistka

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