10 самых больших самолетов в мире

Роль: пассажирский авиалайнер.



Разработчик: Boeing.



Когда-то на вопрос о том, какой самый большой самолет в мире по пассажировместимости, конструкторы двухпалубного Boeing 747 гордо отвечали: «Наш»! В зависимости от модификации самолет может вместить на борту до 624 пассажиров. Но потом появился Airbus A380 и потеснил Boeing 747 с постамента самого вместительного самолета.



Если вы смотрели «Казино Рояль» с Дэниэлом Крейгом в роли Джеймса Бонда, то возможно помните лайнер SkyFleet S570, который хотели взорвать террористы. В роли этого лайнера выступил Boeing 747-236B, который был построен в 1980 году и летал до 2002 года. Достойное завершение карьеры.



А еще с Boeing 747 связана одна из крупнейших авиакатастроф в мире. Она произошла в 1977 году на острове Тенерифе. В тумане два Boeing 747 столкнулись друг с другом на взлетно-посадочной полосе, в результате чего погибло 583 человека.