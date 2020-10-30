К нам едет ревизор: на Кубани мужчина три дня притворялся помощником губернатора и гнобил чиновников

В Краснодарском крае мужчина на протяжении 3 дней выдавал себя за помощника губернатора и распекал чиновников.





Этот инцидент уже окрестили современной версией "Ревизора". В роли Хлестакова выступил гражданин Козлов, который внезапно заявился в станице Передовая и начал проверять, как там идут дела. "Помощника губернатора" возили по объектам и выслушивали его указания, к которым он примешивал изрядную долю нецензурной лексики. А чиновники все это дело слушали, делали умный вид и заискивающе посмеивались...





"Была бы моя воля, я бы вас передушил, как котят. Вы гребете бабки, и ни за что не несете ответственность", - распекает ревизор чиновников, которые в ответ понимающе кивают.