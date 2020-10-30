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К нам едет ревизор: на Кубани мужчина три дня притворялся помощником губернатора и гнобил чиновников

К нам едет ревизор: на Кубани мужчина три дня притворялся помощником губернатора и гнобил чиновников (4 фото + 1 видео)

Автор:
30 октября 2020 13:47
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   краснодарский край   курьез   помощник губернатора   ревизор   
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Абсолютно гоголевская комедия разыгралась в Краснодарском крае: чиновники возили "помощника главы региона" по объектам - все показывали, рассказывали и лебезили перед ним. Но оказалось, что он самозванец.

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Метки: видео   краснодарский край   курьез   помощник губернатора   ревизор   
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14  комментариев
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
"Примечательным в этой истории является то, что он не взял ни одного отката и взятки за время своей деятельности".
Вот на этом он спалился, а не на матерщине.
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31k
Nefrion 9 минут назад
Герой нашего времени
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11k
Андрей Дядя 23 минуты назад
Одно из важнейших государственных зол нашего времени есть бесстрашие. Везде грабят и кто наказан? Ждут доносов, улики, посылают сенаторов для исследования, и ничего не выходит? Доносят плуты, честные терпят и молчат, ибо любят покой. Не так легко уличить искусного вора-судью, особенно с нашим законом, по коему взяткобратель и взяткодатель равно наказываются. Указывают пальцем на грабителя и дают им чины, ленты, в ожидании, чтобы кто-нибудь на них подал жалобу. А сии недостойные чиновники, в надежде на своих, подобных им защитников в Петербурге, беззаконствуют, смело презирая стыд и доброе имя, коего они условно лишились; в два или три года наживают по нескольку сот тысяч и, не имев прежде ничего, покупают деревни. Иногда видим, что государь, вопреки своей кротости, бывает расположен и к строгим мерам: он выгнал из службы двух или трех сенаторов и несколько других чиновников, оглашенных мздоимцами; но сии малочисленные примеры ответствуют ли бесчисленности нынешних мздоимцев? Негодяй так рассуждает: «Брат мой N.N. наказан отставкою; но собратья мои, такие-то процветают в благоденствии; один многим не указ; а если меня и выгонят со службы, то с богатым запасом на черный день еще найду немало утешений в жизни»

Карамзин
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12k
Владислав Грецов 23 минуты назад
к нам едет ревизор )))))
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9k
Artem Полчаса назад
Красавчик!
Ссылка coub.com
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12k
Minos Artem 9 минут назад
Зае*ли этим алкашом уже.
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−110
аркадий кац 43 минуты назад
за время правления путина у большинства росиян появились пластиковые окна
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10k
P.F. Час назад
Молодец, Козлов! Представляю, как у местных чинуш подгорало от его пламенных речей...
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91
Лингам Час назад
Грустно, получается ничего не меняется. Чиновники в угоду своим шкурным интересам готовы поддакивать вышестоящему чиновнику, но не с целью исполнения своих обязанностей как то положено, а лишь сохранить своё место у корыта.
«Если б захотеть одним словом выразить, что делается в России, то следует сказать: воруют». (1935 год)
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22
Бородач 2 часа назад
Честному чиновнику проверки боятся нечего. Впрочем кто таких видел?
Уважающий себя человек матюги терпеть не будет. Впрочем кто таких видел среди крыс административных?
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2k
Ухалус Посовиномус 2 часа назад
Ай красавчик))
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854
Fara Zolkin 2 часа назад
Просто скажу молодец!
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26
wr2x2 2 часа назад
жаль что больной, иначе можно было бы и в президенты!
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6k
Вася wr2x2 Час назад
он-то как раз скорее здоровый.. легко бы больного заменил с пользой
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