К нам едет ревизор: на Кубани мужчина три дня притворялся помощником губернатора и гнобил чиновников

Абсолютно гоголевская комедия разыгралась в Краснодарском крае: чиновники возили "помощника главы региона" по объектам - все показывали, рассказывали и лебезили перед ним. Но оказалось, что он самозванец.
В Краснодарском крае мужчина на протяжении 3 дней выдавал себя за помощника губернатора и распекал чиновников.
Этот инцидент уже окрестили современной версией "Ревизора". В роли Хлестакова выступил гражданин Козлов, который внезапно заявился в станице Передовая и начал проверять, как там идут дела. "Помощника губернатора" возили по объектам и выслушивали его указания, к которым он примешивал изрядную долю нецензурной лексики. А чиновники все это дело слушали, делали умный вид и заискивающе посмеивались...
"Была бы моя воля, я бы вас передушил, как котят. Вы гребете бабки, и ни за что не несете ответственность", - распекает ревизор чиновников, которые в ответ понимающе кивают.
Собственно, забористый язык Козлова и погубил. Один из чиновников спустя три дня (!) решил позвонить в администрацию губернатора и уточнить, посылали ли инспектора по фамилии Козлов по их душу. Козловых в администрации не значилось и "диверсанта" раскрыли. Мужчина в свою очередь не растерялся, быстренько исчез и записал ролик с извинениями, в котором предусмотрительно льстил и расхваливал губернатора, чтобы не привлекли за самодеятельность.
Теперь чиновники станицы чешут головы и предполагают, что всю эту пьесу разыграл местный депутат, который хотел скомпрометировать местную власть и решить свои земельные вопросы. И даже если это так, то депутату это удалось. Свою роль Козлов сыграл превосходно, как, впрочем, и чиновники...
Примечательным в этой истории является то, что он не взял ни одного отката и взятки за время своей деятельности)))— Нужно потерпеть (@75qNmwBBNErQWQp) October 30, 2020
Так это же продолжнние дела Наливкина. Я бы побоялся так действовать, а он нет.— cepik (@cepikx) October 30, 2020
Источник:
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Вот на этом он спалился, а не на матерщине.
Карамзин
«Если б захотеть одним словом выразить, что делается в России, то следует сказать: воруют». (1935 год)
Уважающий себя человек матюги терпеть не будет. Впрочем кто таких видел среди крыс административных?