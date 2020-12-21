Как чуть не рухнул небоскреб "на ножках"

Этот примечательный во всех отношениях небоскреб много лет удивляет и радует глаз не только необычной «короной», его «левитирующие» способности просто сражают наповал. Причем не только в прямом, но и переносном смысле слова. Хотя все начиналось очень даже эффектно.

Один из самых узнаваемых небоскребов Нью–Йорка – Ситикорп центр (теперь Citigroup Center) был разработан еще в начале 70-х годов прошлого века архитектором Хью Стаббинсом и инженером Уильямом Ле Месерьером.