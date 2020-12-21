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Как чуть не рухнул небоскреб "на ножках"

Как чуть не рухнул небоскреб "на ножках" (11 фото + 1 видео)

Автор:
21 декабря 2020 21:37
Метки: архитектура   интересно   мооружения   факты   
908
11
1

Казалось бы, строительство небоскребов поставлено на поток и ошибок быть не должно. Но не там то было, когда бизнесмены пытаются сэкономить как на дорогущем клочке земли, так и на материалах. Такая вопиющая безответственность чуть не стала причиной грандиозной катастрофы, в которой могло погибнуть минимум 200 тыс. жителей и гостей Манхэттена (Нью-Йорк).

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Метки: архитектура   интересно   мооружения   факты   
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17k
иванов дмитрий 5 часов назад
у нас пожиже , но все же можем !
у нас пожиже , но все же можем !
у нас пожиже , но все же можем !
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600
фхранцуз 4 часа назад
на столько засекречено что на фишках появилась инфа
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9k
Паша Эмильевич 5 часов назад
Так "минимум 200 тысяч" или "до 200 тысяч"...
В любом случае, цифра несуразная какая то...
11 сентября погибло меньше 3 000 Так там два небоскрёба легло в центре Манхэттена, кусок Пентагона и три больших самолёта с экипажами и пассажирами...
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2k
Core Паша Эмильевич 3 часа назад
Не путай промышленный снос зданий и просто его падение) не будем углубляться в причины, почему здания втц упали как при промышленном сносе) то есть внутрь себя, а не просто в сторону)
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9k
Паша Эмильевич Core 2 часа назад
Т. е. упади они по другому, жертв было бы в 66,6 раз больше?
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53
Ivan Ivanov Паша Эмильевич 2 часа назад
Из статьи:
"рухнул бы не только этот небоскреб, но и ряд зданий, находящихся рядом, вызвав при этом эффект домино."
То есть это здание могло повлечь за собой падение многих других зданий. Согласно каким-то их расчетам в этом случае количество жертв могло быть гораздо больше. В одном месте написано, что минимум 200 000, в другом - что до 200 000. Но в любом случае много.
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2k
Vladimir Taranovich 5 часов назад
"Прошу прощения. Не рассчитал. Могу угостить кофе, или пиццу, может, закажем...."
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32k
parallax 5 часов назад
Откуда число 200 тысяч? В двух башнях ВТЦ погибло меньше пяти.
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53
Ivan Ivanov parallax Час назад
из статьи следует, что небоскребы падали бы как при эффекте домино, то есть упало бы много небоскрёбов и погибло бы больше людей.
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5k
uutb 5 часов назад
Ни хрена себе ошибочка!
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