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Курьер Delivery Club прицепился к внешнему виду подростка и избил его из-за цвета волос

Курьер Delivery Club прицепился к внешнему виду подростка и избил его из-за цвета волос (6 фото + 2 видео)

Автор:
08 сентября 2020 12:11
Сообщество : Жить в России
Метки: Delivery Club   Курьер   взрослые и дети   видео   драка   конфликт   
3239
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И снова о курьерах Delivery Club. До чего же работоспособные люди трудятся в этом сервисе! И свои обязанности выполнять успевают, и блюсти порядок в стране не забывают. А если серьезно, то дело подсудное.

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Метки: Delivery Club   Курьер   взрослые и дети   видео   драка   конфликт   
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74  комментария
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976
Ксения К 2 часа назад
Может курьер в чём-то и прав? Кстати, мы не видели начала конфликта. Логично выкладывать полностью (от и до) или хотя бы не описывать ситуацию столь категорично.
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22k
Григорий Минуту назад
У парня даже абсценная лексика убога, его только в Деливери и взяли.
Вспомнился старый видос от рэпера Севы.
Ссылка youtu.be
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5k
JACKAL 3 минуты назад
Тоже мне герой блин, доипался до малолеток. Если уж хочешь кулаки почесать, выбери обезьяну покрепче себя и бейся с ней, если кишка не тонка... Но как показывает практика, подобные могут обижать только слабых, зачем наскакивать на гориллу? она ведь и порвать может. Было бы прикольно, если бы тот молокосос срубил его наповал подзатыльником
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18k
тутура-джара JACKAL Минуту назад
Судя по тому как он работает кулаками это вполне могло произойти. Боец из этого курьера как из говна пуля.
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4k
Arts Sitnikov 11 минут назад
Не буду судить кто прав в этой ситуации, но позволю высказать предположение...
Судя по крикам "работаю не работаю", скорей всего это группа подростков отвесила какие нибудь желчные шуточки в адрес курьера (100500 раз видел, подобное в адрес дворников, уборщиц и курьеров тоже).. Это, возможно, и не показано в видео.. что-то ведь задело курьера и это явно не внешний вид подростков.. бокс с едой он не скинул, а аккуратно поставил и пошел искать справедливости.. ИМХО
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18k
тутура-джара 16 минут назад
Ой как грозно он вышагивает навстречу малолетнему дрыщу. Край не битых курьеров. Страну они ему засрали. Они всего 12 лет назад на свет появились, а страну засрали именно такие как он.
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245
Сергей Кокс 22 минуты назад
Ох [мат] пример для подражания нашелся, учит молодежь жизни... =)))
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94
MAKAPka 22 минуты назад
Что бы не огребать от подобного быдла, нужно ходить и заниматься в секции бокс, карате.. И парень смело бы поставил его на место (в стойло)
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4k
Максус Полчаса назад
ну а вдруг эти крашенные,малолетние пи.дары после очередной пи.здюлины одумаются и станут нормальными?)
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7k
Лещ Полчаса назад
Бить этих подростков конечно не стоило, но этот с мелированой головой и вправду пвидор. Если бы мой сын пришёл домой с такой прической, я бы его тут же ножницами бы подстриг, сам..
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5k
Pravednik84 38 минут назад
Я не знаю начала конфликта... Но мальчики скрывающиеся за девочками меня уже напряги.
Мне едва стукнуло 18 (и ни ростом, ни комплекцией я не вышел), шли с другом по улице и на нас напал бугай дембель, сперва он без предупреждения сломал другу челюсть и друга очевидно повело (что ему челюсть сломали узнали на следующий день в травме) и начал его мутузить, я сперва крикнул другу чтоб он бежал, затем секунд 20 пинками гонял по кругу бугая (чисто из за того что он не ожидал моей атаки, иначе бы он и меня урыл бы) затем я тоже припустил бежать. Бежать от такого мне не было стыдно. Да и сейчас я стыжусь лишь тому факту, что не поверил другу в сломанную челюсть.
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1k
anatolis 43 минуты назад
Время идёт, а ничего не меняется!!!
Время идёт, а ничего не меняется!!!
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5k
Николай 44 минуты назад
Ой мля тоже мне пример для подражания... курьер нравооучитель... не бось сам то по темным улицам не ходит... умник
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7k
Иван Акимов Час назад
А курьер этот мало чем от них отличается.
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7k
Иван Акимов Час назад
В магазине сделал замечание пятёрке вот таких вот деток. Вели они себя там как последние мрази. Когда вышел то они меня ждали. А безобидный я только с виду и в трость у меня 2 кг свинца залито. Вобщем теперь они меня за километр обходят.
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5k
Николай Иван Акимов 42 минуты назад
И такому тоже есть место, борзое, не знающее морального наказания молодежь, иногда очень сильно выводит...
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19k
Vazari Иван Акимов 41 минуту назад
"А безобидный я только с виду и в трость у меня 2 кг свинца залито"....УК РФ Статья 223. Стареющий уже мужик-биологически. А по сути-больной ублюдок с отбитой напрочь кукухой. Надеюсь, скоро ты встретишь того,кто тебе эту трость по адресу пропишет.
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24k
Aqueronte Час назад
По манерам то парень и впрямь заднеприводный какой-то. Но лезть в драку с подростоком это дичь. Если бы этот курьер столкнулся с ровесником этого парня но отходившим на бокс пару лет то огреб бы деливери по полной.
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4k
Сергей Aqueronte 16 минут назад
Ну почему же дичь, лет семь назад трое обмудков примерно такого же возраста в полне себе профессионально метелили здорового мужика за гаражами. Вмешался, сухой остаток. У одного челюсть сломана у другого ушиб копчика (недорасчитал силы, надо было тоже сломать), когда приехали менты, эти "пионэры" не сговариваясь запели что злые дяди на них напали и жестоко побили, а они отличники и вообще марки собирают и матом не ругаются. Только вот не учли "пионэры" что мужика они избивали под камерой видеонаблюдения да и звук пишущий, то что у мужика закрытая черепномозговая а это уже на среднюю степень не тянет. "Детишкам" конечно же по нашим "Хуманным" законам ничего не было, "ониждети" но и мне без последствий обошлось. Кстати у одного из "детишек" папка свободу посещает по графику один месяц дома, три-пять лет на зоне, а у второго депутат районный. Вот такие нынче детишки встречаются.
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16k
turyst Час назад
Кто там виноват и первым начал непонятно.

Но больше всего в посте, меня поразила "фраза мамы":

"Я пишу данный тест из машины скорой помощи, которая везёт моего сына в Тушинскую больницу"

Вот если честно, если бы я ехал в скорой, сопровождая близкого мне человека, я в самую последнюю очередь вспомнил бы, если вообще вспомнил, о том, что "нужно (?!?) написать куда-нибудь в интернет о случившемся.

Вот это и есть главный звиздец в этой статье!
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513
Акроко turyst 55 минут назад
Сейчас самая надежная гарантия это публичность. Правильно мама делает.
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573
Симплекс Час назад
Даже не стал читать текст и смотреть видео)
Как всегда нет начала конфликта? Как всегда невинный ребёнок, который вообще ничего не делал и даже не смотрел в сторону курьера? Как всегда поганая чурка, которую надо отправить в аул?
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11k
Oleg Симплекс 20 минут назад
"Как всегда нет начала конфликта?" - потому что если есть начало конфликта - это не конфликт, это съёмки кинА.
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1k
kiber 2 часа назад
Не просто так курьер взъелся. Чем то цыплята его спровоцировали.
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7k
harlamov 2 часа назад
Всегда поражался комментам на фишках. Какая-то агрессия, ксенофобия, педофилия... Думаю, что за хрень? А теперь кажется понял, здесь сидят курьеры и прочие неудачники, озлобленные на весь мир. В общем надо и мне что-то менять в жизни, а то деградирую вместе с местным сообществом))
А по ситуации, естественно все местное быдло, заступилось за своего коллегу) Так им и надо, малолеткам. Да нас мужики тоже в молодости пи#дили на районе и вишь, нормальными людьми выросли, курьерами работаем или вообще не работаем, бухаем и за счет бабы своей живем. Но зато не петухи какие-то, не педики, очки, сука, не носим, книги, бл# не читаем, пацаны по жизни, епта. "Пускай работает двуручная пила...", а мы лохов щемим на районе.
Вот поэтому собственно и курьер. Да и оттуда вылетел с треском. Теперь еще экспертов на фишках прибавится)
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335
im240 2 часа назад
вот прям шёл курьер и решил докопаться до компании шлюх и фидорасов? 99,99% что инициатором конфликта стала именно эта стая уродцев.
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335
im240 Brataxe 38 минут назад
ну если ты чахлый гном, то не катайся в поезде. гоняй на самокате и вибрируй от негодования.
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1k
Brataxe im240 Полчаса назад
Как ловко от вопроса перешли к оскорблению. Возьми с собой егорку, залейте шары и идите до слабого докопайтесь. Может полегчает.
И кстати вот подтверждение, что просто так ни с чего докапываются.
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335
im240 Brataxe 13 минут назад
я до гномов в реальной жизни вообще ни разу в жизни не докапывался. Вы у меня чувство жалости вызываете, а не чувство агрессии
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4k
Сергей Brataxe 7 минут назад
"На мой вопрос угроза ли это, ответ был "да, угроза"." Странно что Вы после этой фразы не выхватили, обычно подобному контингенту и такого повода хватает. Обычно когда докапываются преследуют конкретную цель, и не важно есть сигареты, нет сигарет, с фильтром или без, зажигалка или спички, концовка пьесы одна.
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335
im240 Сергей 2 минуты назад
это раньше )) а сейчас чахлые они чуть что сразу из баллончика как скунсы брызгаться начинают.... реально какое-то тревожное поколение задротов
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6k
sumrаknn 2 часа назад
Презираю таких. Как ты дожил до таких лет, если такой категоричный и чуть что сразу в драку? Ответ прост. Выепывается только на слабых, перед сильными, богатыми - заискивают и унижаются. Никогда слабых не бил, не подростков, ни бомжей, ни женщин и тд. Для улыбки - был случай, когда хотел отвесить подростку такого солдатского хлеба, чтобы дошло. Вылез такой тинейджер изза автобуса на шоссе. Только мастерство (проф.картингист) и машина (оптима) спасли парня. вылезаю, всего трясет щас думаю солдатским шлебом накормлю вволю. А он грустно так посмотрел на меня и дальше через шоссе пошел. Машины стоят, я стою, а он даже слова не сказал. Так и уехал тоже ничего не сказав и не сделав ему. Что ж у него такое было?
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