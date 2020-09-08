Курьер Delivery Club прицепился к внешнему виду подростка и избил его из-за цвета волос

"Взрослый мужик начал нападать на детей, нанеся повреждения как телесные, так и имущественные, порвав шорты, рюкзак. Удары кулаками приходились не только по телу, но и в голову. Второй мужчина схватив 13-летнего подростка за волосы силой поставила его на колени и таскал, всячески обзывая. Есть видео снятое жителем корпуса 2044, запечатлевшее . Я пишу данный тест из машины скорой помощи, которая везёт моего сына в Тушинскую больницу, у него ушибы спины, грудной клетки, головы.... Мой ребёнок уже подросток, но ещё не взрослый мужик, который может дать отпор 2-м бугаям. Я прошу вас посмотреть это видео и распространить с целью поиска данных людей. Прошу вас помочь мне..... Прошу обратить внимание на мужчин в чёрной и зелёной футболках. Неужели дети уже должны бояться ходить по улице днём??????" - пишет Ирина Полорченко.