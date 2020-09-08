Курьер Delivery Club прицепился к внешнему виду подростка и избил его из-за цвета волос

И снова о курьерах Delivery Club. До чего же работоспособные люди трудятся в этом сервисе! И свои обязанности выполнять успевают, и блюсти порядок в стране не забывают. А если серьезно, то дело подсудное.
6 сентября в Зеленограде произошел очередной конфликт взрослых и детей. В главной роли обвинителя выступил курьер Delivery Club. Вместе с приятелем он стал цепляться к подросткам, внешний вид которых по мнению мужчин не соответствовал их представлениям о том, какой должна быть молодежь.
Мать одного из мальчишек на странице в соцсети прокомментировала происходившее: "Моего сына и ещё двух его друзей — детей 13-15 лет — избили взрослые мужики! Сначала они словами оскорбляли их, а также девушек, называя непотребными словами и делая заключения о их сексуальной ориентации".
Осторожно! Видео содержит нецензурную лексику!
"Взрослый мужик начал нападать на детей, нанеся повреждения как телесные, так и имущественные, порвав шорты, рюкзак. Удары кулаками приходились не только по телу, но и в голову. Второй мужчина схватив 13-летнего подростка за волосы силой поставила его на колени и таскал, всячески обзывая. Есть видео снятое жителем корпуса 2044, запечатлевшее . Я пишу данный тест из машины скорой помощи, которая везёт моего сына в Тушинскую больницу, у него ушибы спины, грудной клетки, головы.... Мой ребёнок уже подросток, но ещё не взрослый мужик, который может дать отпор 2-м бугаям. Я прошу вас посмотреть это видео и распространить с целью поиска данных людей. Прошу вас помочь мне..... Прошу обратить внимание на мужчин в чёрной и зелёной футболках. Неужели дети уже должны бояться ходить по улице днём??????" - пишет Ирина Полорченко.
После обнародования видео пресс-служба сервиса Delivery Club сообщила, что курьер уже уволен. "Действия курьера на видео просто отвратительны, он найден и уже отстранен от работы. Мы в установленном порядке взаимодействуем с правоохранительными органами, а также находимся на связи с родителями подростков, они знают о нашей полной готовности принимать участие в расследовании этой ситуации", - подчеркнули в компании. Личность второго взрослого участия в инциденте пока не установлена. Сейчас этим занимаются правоохранительные органы.
Пользователи Сети в оценке инцидента разделились. Кто-то посочувствовал избитому подростку, а кто-то решил, что просто так конфликт мордобитием не закончился бы. Значит, провокация.
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Вспомнился старый видос от рэпера Севы.
Судя по крикам "работаю не работаю", скорей всего это группа подростков отвесила какие нибудь желчные шуточки в адрес курьера (100500 раз видел, подобное в адрес дворников, уборщиц и курьеров тоже).. Это, возможно, и не показано в видео.. что-то ведь задело курьера и это явно не внешний вид подростков.. бокс с едой он не скинул, а аккуратно поставил и пошел искать справедливости.. ИМХО
Мне едва стукнуло 18 (и ни ростом, ни комплекцией я не вышел), шли с другом по улице и на нас напал бугай дембель, сперва он без предупреждения сломал другу челюсть и друга очевидно повело (что ему челюсть сломали узнали на следующий день в травме) и начал его мутузить, я сперва крикнул другу чтоб он бежал, затем секунд 20 пинками гонял по кругу бугая (чисто из за того что он не ожидал моей атаки, иначе бы он и меня урыл бы) затем я тоже припустил бежать. Бежать от такого мне не было стыдно. Да и сейчас я стыжусь лишь тому факту, что не поверил другу в сломанную челюсть.
Но больше всего в посте, меня поразила "фраза мамы":
"Я пишу данный тест из машины скорой помощи, которая везёт моего сына в Тушинскую больницу"
Вот если честно, если бы я ехал в скорой, сопровождая близкого мне человека, я в самую последнюю очередь вспомнил бы, если вообще вспомнил, о том, что "нужно (?!?) написать куда-нибудь в интернет о случившемся.
Вот это и есть главный звиздец в этой статье!
Как всегда нет начала конфликта? Как всегда невинный ребёнок, который вообще ничего не делал и даже не смотрел в сторону курьера? Как всегда поганая чурка, которую надо отправить в аул?
А по ситуации, естественно все местное быдло, заступилось за своего коллегу) Так им и надо, малолеткам. Да нас мужики тоже в молодости пи#дили на районе и вишь, нормальными людьми выросли, курьерами работаем или вообще не работаем, бухаем и за счет бабы своей живем. Но зато не петухи какие-то, не педики, очки, сука, не носим, книги, бл# не читаем, пацаны по жизни, епта. "Пускай работает двуручная пила...", а мы лохов щемим на районе.
Вот поэтому собственно и курьер. Да и оттуда вылетел с треском. Теперь еще экспертов на фишках прибавится)
И кстати вот подтверждение, что просто так ни с чего докапываются.