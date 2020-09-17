Бывший космонавт рассказал о совете Гагарина после первого полета

Дважды герой Советского Союза, космонавт Алексей Елисеев рассказал о совете Юрия Гагарина группе летчиков после первого полета в космос в 1961 году. Видео опубликовано на официальном YouTube-канале Московского музея космонавтики.





"После полёта он, когда собрался впервые — это уже я по рассказам знаю — с первой группой космонавтов, он им сказал: "Ребята, готовьте пакеты"", - поделился Елисеев.



