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Бывший космонавт рассказал о совете Гагарина после первого полета

Бывший космонавт рассказал о совете Гагарина после первого полета (3 фото + 1 видео)

Автор:
17 сентября 2020 15:16
Сообщество : Космос
Метки: Елисеев   видео   гагарин   космонавты   совет   
1456
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1

Также космонавт СССР №15 добавил, что Гагарин никогда не кичился своей славой, как это делали другие его коллеги.

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Метки: Елисеев   видео   гагарин   космонавты   совет   
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7  комментариев
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Nane First NameLast 51 минуту назад
Так а что за совет? И где тайм-код? Или автор сам не осилил видос на 40 мин?
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8k
ScorpionDS Nane First NameLast Полчаса назад
"Ребята, готовьте пакеты" - вот и весь совет.
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4k
Владимир 7 минут назад
Космонавты бывшими не бывают.
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Дарвин и аморальная премия 41 минуту назад
Гагарин столько лет готовился.......,а первыми полетели эти суки......
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4k
Leo Sun Дарвин и аморальная премия 5 минут назад
Кажется, не все поняли Вашу шутку про Белку и Стрелку...
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2k
Max Lu 54 минуты назад
это какое-то событие или что? я в принципе и ожидаю от своего организма что он в невесомости сначала должен адоптироваться и возможно станет плохо
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1k
Ertin Max Lu 17 минут назад
Похоже, твоя учительница русского языка от тебя уже ничего не ожидает...
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