Бывший космонавт рассказал о совете Гагарина после первого полета

Также космонавт СССР №15 добавил, что Гагарин никогда не кичился своей славой, как это делали другие его коллеги.
Дважды герой Советского Союза, космонавт Алексей Елисеев рассказал о совете Юрия Гагарина группе летчиков после первого полета в космос в 1961 году. Видео опубликовано на официальном YouTube-канале Московского музея космонавтики.
"После полёта он, когда собрался впервые — это уже я по рассказам знаю — с первой группой космонавтов, он им сказал: "Ребята, готовьте пакеты"", - поделился Елисеев.
То есть Гагарин, добавил Елисеев, первым почувствовал, как неприятно невесомость действует на вестибулярный аппарат, и что нужно быть готовым к вестибулярным расстройствам.
Летчик-космонавт СССР №15 добавил, что некоторые космонавты любили рассказывать о сложностях, которые их подстерегали в космосе, и тем самым привлекали к себе внимание. Но Юрий Гагарин был не таков, он просто делал свою работу и звездной болезнью не страдал.
"У Юрия Алексеевича этого никогда не было. Он вел себя так, как будто никогда и не летал", - сказал Елисеев.
Программа "Космос, любовь моя" с участием Алексея Елисеева (о Гагарине с 32:53)
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