Как быстро приучить котенка к лотку

Совет №3



Поощряйте животное, а не наказывайте его. Как только вы увидите, что животное успешно осваивает новые навыки, похвалите и приласкайте его. Ругать кота, находящегося в лотке, нельзя. Высаживание «на горшок» будет ассоциироваться с наказанием. Попытки «натыкать носом» кошку в кучку или лужицу не работают. Животное вырастет запуганным и нервным. О рукоприкладстве упоминать не будем: это недопустимо.



Совет №4



Расставьте лотки в разных местах. Если у вас несколько животных, желательно, чтобы каждое из них имело свое место для испражнений. Например, если у вас два кота, идеальное число емкостей 3. По одной – на каждого питомца плюс дополнительный.



Совет №5



Убирайте кошачий «санузел» ежедневно. Чистоплотность заложена в кошек природой. Если вы поленитесь поменять песок, малыш найдет чистое место, даже если вам удалось приучить его к порядку.



Совет №6



Частота полной замены наполнителя в емкости – 1 раз в неделю. Перед тем, как сделать замену, вымойте емкость мыльной водой. Наилучший материал для его изготовления – пластик, поскольку его легко мыть.



Совет №7



Не забывайте об обработке мест за пределами лотка, где животное уже успело напачкать. Тщательное промывание участка дезинфицирующим раствором позволяет избежать подобных проблем в дальнейшем.



Совет №8



Не допускайте, чтобы животное превратило в «санузел» домашние растения. Поставьте их в местах, недоступных для кота, или накройте землю фольгой, пока котенок не освоил лоток.



Совет №9



Кормите питомца по часам. Это упростит задачу с его высаживанием. Кроме того, вы сможете отслеживать, куда направится котенок после еды.



Совет №10



Если вы хотите перейти на другой наполнитель, сделайте приучение постепенным, увеличивая содержание нового состава. Это позволит справиться с задачей без особых усилий.