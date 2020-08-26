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Сообщество Без кота и жизнь не та 617 постов • 316 подписчиков подписаться
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Как быстро приучить котенка к лотку

Как быстро приучить котенка к лотку (5 фото + 1 видео)

Автор:
26 августа 2020 09:08
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Как приучить котенка к лотку   видео   животные   котенок   лоток   совет   туалет   фото   
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Узнайте как быстро приучить котенка к лотку. Какие рекомендации следует соблюдать. 5 способов приучения кошек к лотку от опытных заводчиков.

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Метки: Как приучить котенка к лотку   видео   животные   котенок   лоток   совет   туалет   фото   
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2  комментария
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55k
Viktor 2 часа назад
Да херня всё, сколько у меня было котов (и кошек), все (даже очень маленькие) все сразу бежали на лоток, а вот приучить к этому - это искусство!

Да херня всё, сколько у меня было котов (и кошек), все (даже очень маленькие) все сразу бежали на лоток, а вот приучить к этому - это искусство!
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12k
BARcyk Полчаса назад
Чтобы приучить котенка к туалету, нужно разрешить ему там курить и читать.
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