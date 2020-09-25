FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 396 постов • 131 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты 
Агитационное ковротворчество: строить и жить помогают

Агитационное ковротворчество: строить и жить помогают (22 фото)

Автор:
25 сентября 2020 14:02
Сообщество : Исторические факты
Метки: агитация   вождь   интересное   исторические факты   история   ковры   
992
22

Все знают, как в СССР любили ковры. Многие из вас даже рассматривали узоры на старом бабушкином ковре, висящем на стене. Но были и ковры, которые представляли их себя самую настоящую агитацию - рассказывали о жизни в стране советов, агитировали за мир, дружбу, кукурузу. Кстати - сегодня это очень дорогие предметы быта прошлого

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: агитация   вождь   интересное   исторические факты   история   ковры   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Serg2001 2 часа назад
Другая эпоха. Другие идеалы.
Другая эпоха. Другие идеалы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
170 000 рублей в месяц. Самая востребованная профессия, о которой мало кто знает 170 000 рублей в месяц. Самая востребованная профессия, о которой мало кто знает Загадка Аззо Бассоу, прозванного последним неандертальцем планеты Загадка Аззо Бассоу, прозванного последним неандертальцем планеты Америка в бедности: 25 портретов Великой Депрессии Америка в бедности: 25 портретов Великой Депрессии 30 удивительных уличных автоматов по продаже всего что угодно 30 удивительных уличных автоматов по продаже всего что угодно Сексизм в одежде: гендерное неравенство в простой рубашке Сексизм в одежде: гендерное неравенство в простой рубашке Проблемы современного иконопочитания: за что вас отлучат от церкви Проблемы современного иконопочитания: за что вас отлучат от церкви
Millefeuille

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

539006



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Подборка работ казанского мастера фотошопа - Клода Монде
8
55
Подборка работ казанского мастера фотошопа - Клода Монде
"Гранта" против погрузчика: как не следует выезжать с кругового движения
0
120
"Гранта" против погрузчика: как не следует выезжать с кругового движения
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Лицо 4000-летней собаки: реконструкция
0
6
Лицо 4000-летней собаки: реконструкция
Сбербанк меняет название, логотип и цветовую гамму
0
19
Сбербанк меняет название, логотип и цветовую гамму
170 000 рублей в месяц. Самая востребованная профессия, о которой мало кто знает
170 000 рублей в месяц. Самая востребованная профессия, о которой мало кто знает
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Когда приехал собирать фольклор, легенды, сказки и тосты
2
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#юмор#животные#дтп#авто авария#автомобили#дети#красота#автомир#авария дня
#прикол#факты#россия#интересное#люди#прикольные#кино#подборка#навальный#дизайн
#история#фото#авария#позитив#природа#автоприкол#комментарии#СССР#gif#картинки

На что жалуетесь?

Вернуться