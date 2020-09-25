Агитационное ковротворчество: строить и жить помогают

Все знают, как в СССР любили ковры. Многие из вас даже рассматривали узоры на старом бабушкином ковре, висящем на стене. Но были и ковры, которые представляли их себя самую настоящую агитацию - рассказывали о жизни в стране советов, агитировали за мир, дружбу, кукурузу. Кстати - сегодня это очень дорогие предметы быта прошлого