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Что нужно знать о русском язычестве

Что нужно знать о русском язычестве (11 фото)

Автор:
16 сентября 2020 19:23
Сообщество : Факты
Метки: история   русь   факты   язычество   
1076
11
Тема русского язычества в последние годы невероятно популярна. Ширятся ряды «родноверов», «славяно-ариев», «родичей» и других неозыческих течений. Между тем, ещё до середины прошлого века спор о русском язычестве велся только в научных кругах. Само слово «язычество» – калька с греческого «ethnikos» («языческий»), от «ethnos» («народ»).

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Метки: история   русь   факты   язычество   
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17  комментариев
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32k
AGM 6 часов назад
главная проблема русского язычества в том что оно было придумано в 20 веке. кто тему изучал тот знает
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16k
ПаганецЪ Час назад
А первая-то фотка с события, известного довольно узкому кругу. Говорю, потому, что присутствовал при этом. И на фотке справа моя рука видна.
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35k
doker 5 часов назад
Не ставьте себя выше предков. Сколько сегодня людей неверящих в богов? Вот столько было и раньше. И пофиг на всех Христов, Перунов, Велесов с Даждьбогами людям было - на себя надеялись.
Кто писать умел, тот и богов придумывал.
У британских учёных, благодаря распространению английского языка в мире, самая распространённая аудитория
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43k
Albert GER doker 4 часа назад
самый распространённый язык испанский
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35k
doker Albert GER 3 часа назад
У испанцев в почёте фиеста. Некогда фигнёй страдать.
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4k
Александр Иванов Albert GER 3 часа назад
Только в Китае не говорите! Рассмешите их!
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43k
Albert GER Александр Иванов 3 часа назад
Что нужно знать о русском язычестве
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1k
emporio_ss 5 часов назад
Самое главное что нужно знать это дату, которую Петр 1 своим указом перевёл на 2000. "Совсем недавно"
Какие греки? язычники и прочий бред и смысл слов перевернутый!

это РОДНОВЕРЫ их очень много.
Самое главное что нужно знать это дату, которую Петр 1 своим указом перевёл на 2000. "Совсем недавно" Какие греки? язычники и прочий бред и смысл слов перевернутый! это РОДНОВЕРЫ их очень много.
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11k
Corvus Corax 5 часов назад
Билать... откуда сей бред???
И когда это достаточно заштатный Перун стал главным? Белобог уже не котируется?
Единственная женщина???
Мля, я ни разу не родновер, но даже пиндосская Кэролайн Черри больше знала про наши религии.. А уж на что чушь написала...
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5k
Лаврентий Corvus Corax 5 часов назад
Верховным, насколько я знаю, был Род.
Отсюда и самоназвание "родноверие"
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2k
Том Джоуд 5 часов назад
Последний, по-настоящему, грамотный источник славянского язычества - Борис Александрович Рыбаков. Его исследования не основываются на корысти. Это наука.
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Сергей

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