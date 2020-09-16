Четыре года лжи: в Индии попался врач-мошенник

Оказалось, что последние годы жизни мужчины сплошная ложь. В 5 классе Вирагандхам Теджи сбежал из дома и стал путешествовать по Индии. Зарабатывал он себе на жизнь продажей воды и еды в поездах. Позже на его пути встретился доктор Пурушоттама Редди, который пожалел подростка и приютил его на некоторое время, а также помог получить необходимые для жизни документы: удостоверение личности и водительские права. В это время Теджи понял, как неплохо живётся докторам в Индии. Поэтому пользуясь добрым именем своего покровителя заполучил поддельные документы об окончании школы, а позже купил сертификат бакалавра медицинских наук. По нему он прошёл стажировку в больнице.



По словам полиции, Вирагандхам умный малый, который впитывал все получаемые знания и потом применял на практике в 16 больницах, в которых успел поработать за 4 года. За это время ни у кого из коллег даже не возникло никаких сомнений по поводу мужчины. Его даже посылали в больницы, переполненные людьми с коронавирусом.



Сейчас мошенник взят под стражу.