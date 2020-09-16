Четыре года лжи: в Индии попался врач-мошенник

Индийская полиция арестовала мужчину, который выдавал себя за доктора.
Хитрый мужчина попался совершенно случайно. Его вторая супруга подала заявление в полицию и обвинила в преследовании. А также лже-доктор иногда консультировал полицию по медицинским вопросам, и в этот раз посоветовал отпустить задержанного мужчину, однако, позже его заметили за рулём автомобиля того самого нарушителя.
После этого полиция заинтересовалась 23-летним Вирагандхамом Теджа и начала проверять все его документы, в том числе и дипломы с сертификатами.
После этого полиция заинтересовалась 23-летним Вирагандхамом Теджа и начала проверять все его документы, в том числе и дипломы с сертификатами.
Оказалось, что последние годы жизни мужчины сплошная ложь. В 5 классе Вирагандхам Теджи сбежал из дома и стал путешествовать по Индии. Зарабатывал он себе на жизнь продажей воды и еды в поездах. Позже на его пути встретился доктор Пурушоттама Редди, который пожалел подростка и приютил его на некоторое время, а также помог получить необходимые для жизни документы: удостоверение личности и водительские права. В это время Теджи понял, как неплохо живётся докторам в Индии. Поэтому пользуясь добрым именем своего покровителя заполучил поддельные документы об окончании школы, а позже купил сертификат бакалавра медицинских наук. По нему он прошёл стажировку в больнице.
По словам полиции, Вирагандхам умный малый, который впитывал все получаемые знания и потом применял на практике в 16 больницах, в которых успел поработать за 4 года. За это время ни у кого из коллег даже не возникло никаких сомнений по поводу мужчины. Его даже посылали в больницы, переполненные людьми с коронавирусом.
Сейчас мошенник взят под стражу.
По словам полиции, Вирагандхам умный малый, который впитывал все получаемые знания и потом применял на практике в 16 больницах, в которых успел поработать за 4 года. За это время ни у кого из коллег даже не возникло никаких сомнений по поводу мужчины. Его даже посылали в больницы, переполненные людьми с коронавирусом.
Сейчас мошенник взят под стражу.
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После шести лет учебы в медицинском вузе и получения диплома, вы думаете, что выпускник хоть что-то знает и умеет? А после окончания политеха тоже? А диплом литературного института - писатель? Окститесь! Думаю, малый честно старался, и, судя по представленной информации, был не хуже других. Учит человека конкретная работа. Тем более, что 90% врачей вообще не помнит и не знает фундаментальных медицинских основ и знаний. Работа по протоколам и схемам - вот основа. Слава Богу, чтобы это соблюдали. У Авиценны, кстати, тоже диплома не было. Да ладно Авиценна. Сейчас после медколледжей, где глубина теории и практики соответствующая, граждане получают квалификацию "зубных врачей" и получают допуск к самостоятельному лечению - это чем хуже истории с этим несчастным индийцем или индусом, если он верующий, конечно. Ничем.
У нас в Госдуму зайди и проверь документы у депутатов....
Один другого умнее!
- Он писал разборчиво...
у знакомых дед далекий после войны, после лагеря работал участковым с липовыми документами. Возможно, это призвание.