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Четыре года лжи: в Индии попался врач-мошенник

Четыре года лжи: в Индии попался врач-мошенник (3 фото)

Автор:
16 сентября 2020 19:10
Сообщество : Мошенничество
Метки: болезнь   доктор   индия   мошенничество   обман   фальшивые документы   
1641
3
Индийская полиция арестовала мужчину, который выдавал себя за доктора.

Источник:

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Метки: болезнь   доктор   индия   мошенничество   обман   фальшивые документы   
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7k
Кыся 3 часа назад
Если жалоб не было, то значит, нормально лечил. Ну и чем он не доктор?
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7k
Чё 23 минуты назад
Министр здравоохранения и поддержки семьи Индии - вообще Чич Марин, а они тут к парню прицепились...
Министр здравоохранения и поддержки семьи Индии - вообще Чич Марин, а они тут к парню прицепились...
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365
zu4ara 24 минуты назад
ценный кадр был
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3k
Горожанин Час назад
"Поэтому пользуясь добрым именем своего покровителя заполучил поддельные документы об окончании школы, а позже купил сертификат бакалавра медицинских наук. По нему он прошёл стажировку в больнице.."

После шести лет учебы в медицинском вузе и получения диплома, вы думаете, что выпускник хоть что-то знает и умеет? А после окончания политеха тоже? А диплом литературного института - писатель? Окститесь! Думаю, малый честно старался, и, судя по представленной информации, был не хуже других. Учит человека конкретная работа. Тем более, что 90% врачей вообще не помнит и не знает фундаментальных медицинских основ и знаний. Работа по протоколам и схемам - вот основа. Слава Богу, чтобы это соблюдали. У Авиценны, кстати, тоже диплома не было. Да ладно Авиценна. Сейчас после медколледжей, где глубина теории и практики соответствующая, граждане получают квалификацию "зубных врачей" и получают допуск к самостоятельному лечению - это чем хуже истории с этим несчастным индийцем или индусом, если он верующий, конечно. Ничем.
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3k
кот базилий Час назад
А Россия кишит такими врачами и ...ничего.
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18k
pssst кот базилий 51 минуту назад
Россия кишит врачами, которые со всеми белыми дипломами нихера не шарит.
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2k
NIS 2 часа назад
А танцевать когда ??
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803
bigkoss 2 часа назад
Недавно был пост про индийских уличных стоматологов, у них есть дипломы?
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8k
Великий Кормчий 2 часа назад
Подумаешь, индусы гордятся чем!
У нас в Госдуму зайди и проверь документы у депутатов....
Один другого умнее!
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17k
Очевидное-Невероятное 2 часа назад
- А как поняли что он не настоящий доктор?
- Он писал разборчиво...
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1k
Вадик Бондаренко 2 часа назад
Поймай меня если сможешь)
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5k
SpoiltNail 2 часа назад
молодой же совсем. уже есть хорошая практика. обучите нормально, экзаменуйте и дайте возможность зарабатывать. не наркотой же торгтвать пошел
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387
Вадим Штепа 3 часа назад
не думаю, что он был хуже многих ...
у знакомых дед далекий после войны, после лагеря работал участковым с липовыми документами. Возможно, это призвание.
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1k
Вадик Бондаренко Вадим Штепа 2 часа назад
а участковым раньше и высшее образование не надо было
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