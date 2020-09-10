Индия — единственная страна, в которой есть целый государственный департамент гомеопатии. Но это не самое странное

Министерство здравоохранения занимается также вопросами поддержки семьи.





Минздрав Индии состоит из трёх департаментов:

Самого департамента здравоохранения

Департамента по делам семьи

и третьего... самого одиозного департамента аюрведы, йоги и натуропатии, Унани, Сиддха и гомеопатии.





В этот департамент входит огромное число всевозможных советов и национальных институтов.





Есть, например, институт натуропатии, расположенный в городе Пуна. Есть институт аюрведы, находящийся в Джайпуре.





Аюрведа — традиционная индийская народная медицина.





Есть национальный институт Сиддха, базирующийся в городе Ченнай.





Для справки: Сиддха в индийской мифологии представляет собой класс полубожественных существ. Всего насчитывается более 80000 разных сиддхов. Естественно, что только для их классификации требуются услуги целого института. И такой институт есть.





Сложными вопросами гомеопатии занимается Центральный совет по исследованиям в области гомеопатии. Также вопросами гомеопатии занимаются "учёные" из Национального института, расположенного в Калькутте.





Натуропатией ведает Центральный совет по исследованиям в области йоги и натуропатии.





Для справки: Натуропатия — одна из разновидностей альтернативной медицины, которая основывается на вере в витализм, теорию о том, что не все процессы в живых организмах объяснимы с научной точки зрения и управляются особой естественной энергией.





И вот это всё курирует Минздрав Индии.