FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Народная медицина 19 постов • 53 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Народная медицина 
Индия — единственная страна, в которой есть целый государственный департамент гомеопатии. Но это не самое странное

Индия — единственная страна, в которой есть целый государственный департамент гомеопатии. Но это не самое странное (1 фото)

Автор:
10 сентября 2020 10:33
Сообщество : Народная медицина
Метки: Гомеопатия   аюрведа   здравоохранение   индия   йога   медицина   натуропатия   
998
1

Если разбираться в тонкостях структуры Министерства здравоохранения Индии, то даже как-то не смешно становится...

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Народная медицина"
Метки: Гомеопатия   аюрведа   здравоохранение   индия   йога   медицина   натуропатия   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Антон Семёныч 2 часа назад
У нас гомеопатия не очень развита. У нас больше фуфломицинопатия процветает. Вот президент организации занимающейся развитием этого направления.
У нас гомеопатия не очень развита. У нас больше фуфломицинопатия процветает. Вот президент организации занимающейся развитием этого направления.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Pravednik84 20 минут назад
Был я в Индии в командировке, штат Гоа (преимущественно христианский штат). Но в основном работал с индусом-мусульманином (верующим), его ко мне направили в том числе и развлекать меня (не в сексуальном аспекте, он новый муж хозяйки). Что же я узнал про Индию штат Гоа.
1) Когда вам показываю обшарпаные дома - это правда. Климат плюс плохие краски не красят новизной домА, однако домА всё больше добротные, недешёвые и немаленькие;
2) Когда вам показывают вместо Индии помойку - тоже правда. Только вот сами индусы кидают мусор в ближайшую канаву, ну а европейцы даже превосходят индусов в этом - факт;
3) Аккопунктурой меня всего за 2 дня избавили от прострела в спине (пока ехал в Индию - продуло где то), так бы я неделю боялся бы согнуться, но это не йоги, а обычная врачиха, подруга хозяйки, никакого;
4) У местных к йогам двойтсвенное отношение - пока люди (местные ли, европейцы ли - не важно) на своей йогости рубят бабосы на туристах - их уважают, а вот йоганутых туристов даже за говно не считают (улыбаются и машут чтоб не портить соседям гешефт).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49k
pynh 59 минут назад
Индия — единственная страна, в которой есть целый государственный департамент гомеопатии. Но это не самое странное
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Обычная процедура, на которую не многие решаются (3 фото) Обычная процедура, на которую не многие решаются (3 фото) Жуткие кадры: Двухминутный отчёт из инфекционной больницы Адыгеи Жуткие кадры: Двухминутный отчёт из инфекционной больницы Адыгеи Гомеопати: осторожно, любителям Малахова вход воспрещён Гомеопати: осторожно, любителям Малахова вход воспрещён 350 калининградских медиков отказались выйти на работу 350 калининградских медиков отказались выйти на работу "Чудо пьяное!": нетрезвый врач не смогла осмотреть мальчика с переломами и сделать рентген "Чудо пьяное!": нетрезвый врач не смогла осмотреть мальчика с переломами и сделать рентген Ярославские медики получили апрельскую зарплату с надбавкой за COVID и прослезились Ярославские медики получили апрельскую зарплату с надбавкой за COVID и прослезились
Никифоридис

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

902970



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Глупейшие женские заскоки, которые выводят мужиков из себя
5
135
Глупейшие женские заскоки, которые выводят мужиков из себя
10 невероятных фактов, которые разрушат ваше представление о некоторых вещах
3
58
10 невероятных фактов, которые разрушат ваше представление о некоторых вещах
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Как развести уксус 70% до 9 % уксуса
3
6
Как развести уксус 70% до 9 % уксуса
Когда пришел к гадалке с правильным запросом
1
11
Когда пришел к гадалке с правильным запросом
Отпугнуть парня за 10 секунд. Женские лайфхаки, грозящие мужчине истерикой
Отпугнуть парня за 10 секунд. Женские лайфхаки, грозящие мужчине истерикой
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Рыбачка
2
35

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#интересное#сша#подборка#белоруссия#кино#СССР#картинки#оружие
#факты#прикол#животные#грибы#полезно#дтп#позитив#авария#комментарии#суд
#юмор#история#общество#люди#россия#ефремов#разное#вторая мировая война#настроение#шоу бизнес

На что жалуетесь?

Вернуться