Индия — единственная страна, в которой есть целый государственный департамент гомеопатии. Но это не самое странное

Если разбираться в тонкостях структуры Министерства здравоохранения Индии, то даже как-то не смешно становится...
Министерство здравоохранения занимается также вопросами поддержки семьи.
Минздрав Индии состоит из трёх департаментов:
- Самого департамента здравоохранения
- Департамента по делам семьи
- и третьего... самого одиозного департамента аюрведы, йоги и натуропатии, Унани, Сиддха и гомеопатии.
В этот департамент входит огромное число всевозможных советов и национальных институтов.
Есть, например, институт натуропатии, расположенный в городе Пуна. Есть институт аюрведы, находящийся в Джайпуре.
Аюрведа — традиционная индийская народная медицина.
Есть национальный институт Сиддха, базирующийся в городе Ченнай.
Для справки: Сиддха в индийской мифологии представляет собой класс полубожественных существ. Всего насчитывается более 80000 разных сиддхов. Естественно, что только для их классификации требуются услуги целого института. И такой институт есть.
Сложными вопросами гомеопатии занимается Центральный совет по исследованиям в области гомеопатии. Также вопросами гомеопатии занимаются "учёные" из Национального института, расположенного в Калькутте.
Натуропатией ведает Центральный совет по исследованиям в области йоги и натуропатии.
Для справки: Натуропатия — одна из разновидностей альтернативной медицины, которая основывается на вере в витализм, теорию о том, что не все процессы в живых организмах объяснимы с научной точки зрения и управляются особой естественной энергией.
И вот это всё курирует Минздрав Индии.
Источник:
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1) Когда вам показываю обшарпаные дома - это правда. Климат плюс плохие краски не красят новизной домА, однако домА всё больше добротные, недешёвые и немаленькие;
2) Когда вам показывают вместо Индии помойку - тоже правда. Только вот сами индусы кидают мусор в ближайшую канаву, ну а европейцы даже превосходят индусов в этом - факт;
3) Аккопунктурой меня всего за 2 дня избавили от прострела в спине (пока ехал в Индию - продуло где то), так бы я неделю боялся бы согнуться, но это не йоги, а обычная врачиха, подруга хозяйки, никакого;
4) У местных к йогам двойтсвенное отношение - пока люди (местные ли, европейцы ли - не важно) на своей йогости рубят бабосы на туристах - их уважают, а вот йоганутых туристов даже за говно не считают (улыбаются и машут чтоб не портить соседям гешефт).