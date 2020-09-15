Россия смогла сделать то, что не вышло у Америки: ядерный планетолет уже на этапе сборки

Россия медленно, но верно стремится в лидеры по многим сферам. Обычно мы долго раскачиваемся чтобы сделать что-то действительно стоящее, но это только говорит о тщательном подходе.
Россия медленно, но верно стремится в лидеры по многим сферам. Обычно мы долго раскачиваемся чтобы сделать что-то действительно стоящее, но это только говорит о тщательном подходе.
Так, недавно наши соотечественники удивили Запад одной из ведущих отечественных разработок космической техники. Ракетостроитель Дмитрий Конаныхин заявил, что Россия смогла сделать то, что когда-то не осилили США – ядерный планетолет. Его фотографии на этапе сборки разлетелись по зарубежным СМИ.
На фото запечатлен процесс работы над транспортно-энергетическим модуль. Он будет служить в качестве межпланетного буксира, того самого ядерного буксира, демонстрация макета которого вызвала фурор на МАКС-2019. Собирают чудо-аппарат в сборочном цехе конструкторского бюро «Арсенал» имени М.В. Фрунзе.
Бывший инженер-ракетостроитель Дмитрий Конаныхин подтвердил достоверность фотографий. Он заявил, что Россия приступила к этапу сборки ТЭМ или, как он его назвал, ядерного планетолета Путина. По словам Конаныхина, этот межпланетный буксир станет воплощением самых передовых технологий нашей страны и перевернет космическую отрасль.
Бывший инженер-ракетостроитель Дмитрий Конаныхин подтвердил достоверность фотографий. Он заявил, что Россия приступила к этапу сборки ТЭМ или, как он его назвал, ядерного планетолета Путина. По словам Конаныхина, этот межпланетный буксир станет воплощением самых передовых технологий нашей страны и перевернет космическую отрасль.
Авторский пост
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В 16 году КБ вел разработки ТЭМ на 30 и 50 кВт. Для спутников РЭБ.
Вполне допускаю, что сейчас программа обросла альтернативами применения с другими мощностями.
Но комментарии упоротых доставляют =)))
Стоимость будет больше чем у стадиона Зенит(
Очередной распил 2!0
Это же не зря говорят, что одна из бед России - это дураки.
Статья - чистый бред. Даже откровенный бред могут принять за чистую монету. ту не надо образования, достаточно иметь даже одну извилину, чтобы это понять.
...и куда он на нем собрался?