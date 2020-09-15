Россия смогла сделать то, что не вышло у Америки: ядерный планетолет уже на этапе сборки

На фото запечатлен процесс работы над транспортно-энергетическим модуль. Он будет служить в качестве межпланетного буксира, того самого ядерного буксира, демонстрация макета которого вызвала фурор на МАКС-2019. Собирают чудо-аппарат в сборочном цехе конструкторского бюро «Арсенал» имени М.В. Фрунзе.

Бывший инженер-ракетостроитель Дмитрий Конаныхин подтвердил достоверность фотографий. Он заявил, что Россия приступила к этапу сборки ТЭМ или, как он его назвал, ядерного планетолета Путина. По словам Конаныхина, этот межпланетный буксир станет воплощением самых передовых технологий нашей страны и перевернет космическую отрасль.