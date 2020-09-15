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Россия смогла сделать то, что не вышло у Америки: ядерный планетолет уже на этапе сборки

Россия смогла сделать то, что не вышло у Америки: ядерный планетолет уже на этапе сборки (3 фото)

Автор:
15 сентября 2020 15:17
Метки: космолет   космос   россия   сша   
2791
3
Россия медленно, но верно стремится в лидеры по многим сферам. Обычно мы долго раскачиваемся чтобы сделать что-то действительно стоящее, но это только говорит о тщательном подходе.

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Метки: космолет   космос   россия   сша   
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39  комментариев
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978
No pasaran 4 часа назад
https://iz.ru/news/629623https://iz.ru/news/629623
В 16 году КБ вел разработки ТЭМ на 30 и 50 кВт. Для спутников РЭБ.
Вполне допускаю, что сейчас программа обросла альтернативами применения с другими мощностями.
Но комментарии упоротых доставляют =)))
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19k
Mike Miller Полчаса назад
А как они его собранный от Земли то оторвать хотят? Али он сам третью космическую набрать может и не развалиться, при этом?
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91
Вадим Mike Miller 18 минут назад
В школе надо было учиться лучше.
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4k
Sergey Glebov 40 минут назад
подожду когда стартует.
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349
Виталий 46 минут назад
Вот когда полетит, тогда и по смотрим.
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4k
Бу Час назад
ага в лидеры.
Стоимость будет больше чем у стадиона Зенит(
Очередной распил 2!0
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1k
Константин Час назад
Не ну может быть и так, тем более технологию уже более менее отработали на крылатой ракете... Так что хорошо бы.
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19k
Влад Константин 48 минут назад
Ничего общего.
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1k
Олег 2 часа назад
И какой же океан он будет бороздить?
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8k
Shep 3 часа назад
53 -17 на текущий момент.
Это же не зря говорят, что одна из бед России - это дураки.
Статья - чистый бред. Даже откровенный бред могут принять за чистую монету. ту не надо образования, достаточно иметь даже одну извилину, чтобы это понять.
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5k
Натяжные Потолки Shep 12 минут назад
Так же говорили с крымским мостом, с новыми ракетами, которые там летают дохрена километров...
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−12
Mosgaz 3 часа назад
Facepalm, ой хоть модуль Наука доставьте на МКС, три Российских модуля на МКС склад, туалет, и жилой... У янки семь модулей....какой планетолет, вы что там кино снимаете?????
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3k
NONAME Mosgaz 3 часа назад
ага семь точно! только срут в памперсы...
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55
Alex 3 часа назад
Россия смогла сделать то, что не вышло у Америки: ядерный планетолет уже на этапе сборки
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258
nwouutzcqdsu 3 часа назад
Россия смогла сделать то, что не вышло у Америки: ядерный планетолет уже на этапе сборки
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364
whyicannotremovemyprofile 3 часа назад
вместо решения фундаментальных вопросов (реактивная тяга из цепной реакции, теплоотвод в вакууме, топливо...) показывают картинку, как в мультике про трансформеров, что совсем обидно. Для детского сада, наверное, в самый раз.
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103
DoctorBetruger 4 часа назад
Закусывать надо.
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4k
Hemul_D 4 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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6k
Алексей 4 часа назад
А это куда полетит. Если следом за марсианскими, то ну его нах... Для океана и фукусимы хватило...
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27k
winergy2012 5 часов назад
Х.уета хохлоскотско либеральная сразу исходит на говно.Берущий на клык,х.у.ебейбер,ссд.Скоро остальная шелупень с обсерами вылезет.Америга вперде.
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5k
Игорь 5 часов назад
....Бывший инженер-ракетостроитель Дмитрий Конаныхин..... - как то не зашло
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1k
SSD 5 часов назад
ядерного планетолета Путина (с)
...и куда он на нем собрался?
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32k
jonnyD SSD 4 часа назад
Это вам не рывок , это - толчок ...
Это вам не рывок , это - толчок ...
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60k
HundeBeißer2 5 часов назад
Россия смогла сделать то, что не вышло у Америки: ядерный планетолет уже на этапе сборки
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3k
Горожанин Олегbl4 3 часа назад
Причем здесь капиталистический путь? Либерально-нацистский путь США - это не капиталистический, а тоталитарный путь.
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3k
Горожанин Антон 3 часа назад
Отличная жизнь без украинских нацистов нелюдей.
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9k
Олегbl4 Горожанин 3 часа назад
А какой путь у России?
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3k
Горожанин Олегbl4 3 часа назад
Нормальный. Не шизоидный как у США.
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9k
Олегbl4 Горожанин 2 часа назад
А конкретно?
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35k
Нанук Паналык 5 часов назад
Россия смогла сделать то, что не вышло у Америки: ядерный планетолет уже на этапе сборки
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186
worldstreetmusic Нанук Паналык 4 часа назад
Если принять ЛСД ...то всё мультики.
Ссылка www.youtube.com
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