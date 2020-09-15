Новая забавная картинка-головоломка от иллюстратора Гергели Дудаша

Венгерский художник и детский иллюстратор Гергели Дудаш , больше известный как Дудольф (Dudolf), опубликовал в сети красочную картинку-головоломку. На головоломке из серии «Найди отличия» нужно найти десять различающихся деталей на почти идентичных картинках.
Новая красочная головоломка из серии «Найди отличия» заставляет игроков со всего мира по-настоящему ломать свои головы.
Венгерский детский иллюстратор Гергели Дудаш бросил вызов пользователям сети, попросив их найти десять деталей, которые отличают друг от друга эти две почти идентичные картинки.
Чтобы максимально усложнить задачу и попытаться сбить с толку глаза смотрящего на картинки пользователя, Дудольф наполнил яркие изображения большим числом отвлекающих элементов.
Если вы изо всех сил пытаетесь найти все десять отличий, но у вас не получается этого сделать, для вас подсказка: различия могут быть небольшими, вроде изменения цвета или детали на шерсти животного.
Венгерский детский иллюстратор Гергели Дудаш бросил вызов пользователям сети, попросив их найти десять деталей, которые отличают друг от друга эти две почти идентичные картинки.
Чтобы максимально усложнить задачу и попытаться сбить с толку глаза смотрящего на картинки пользователя, Дудольф наполнил яркие изображения большим числом отвлекающих элементов.
Если вы изо всех сил пытаетесь найти все десять отличий, но у вас не получается этого сделать, для вас подсказка: различия могут быть небольшими, вроде изменения цвета или детали на шерсти животного.
Нажмите на картинку, чтобы увидеть все десять отличий
Источник:
Ссылки по теме:
- Иллюстратор на карантине подружился с проросшей картошкой
- 20 случаев, когда комментарии оказались интереснее сообщения
- 15 упоротых тату, которые явно были сделаны после пьянки
- Найди потерю: венгерский художник нарисовал картинку, и теперь в интернете ищут шапку Санта-Клауса
- 25 невинных картинок в доказательство того, что интернет нас испортил
23
Понравилось23
Новости партнёров
Загрузка...
В "мурзилке", по детству, в разы сложнее "найди отличия" были!!!