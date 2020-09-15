Новая забавная картинка-головоломка от иллюстратора Гергели Дудаша

Новая красочная головоломка из серии «Найди отличия» заставляет игроков со всего мира по-настоящему ломать свои головы.



Венгерский детский иллюстратор Гергели Дудаш бросил вызов пользователям сети, попросив их найти десять деталей, которые отличают друг от друга эти две почти идентичные картинки.



Чтобы максимально усложнить задачу и попытаться сбить с толку глаза смотрящего на картинки пользователя, Дудольф наполнил яркие изображения большим числом отвлекающих элементов.



Если вы изо всех сил пытаетесь найти все десять отличий, но у вас не получается этого сделать, для вас подсказка: различия могут быть небольшими, вроде изменения цвета или детали на шерсти животного.