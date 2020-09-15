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Новая забавная картинка-головоломка от иллюстратора Гергели Дудаша

Новая забавная картинка-головоломка от иллюстратора Гергели Дудаша (1 фото + 1 перевертыш)

Автор:
15 сентября 2020 08:29
Сообщество : Юмор
Метки: Dudolf   Gergely Dudás   Гергели Дудаш   головоломки   иллюзии   интересно   картинки   юмор   
380
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Венгерский художник и детский иллюстратор Гергели Дудаш , больше известный как Дудольф (Dudolf), опубликовал в сети красочную картинку-головоломку. На головоломке из серии «Найди отличия» нужно найти десять различающихся деталей на почти идентичных картинках.

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Метки: Dudolf   Gergely Dudás   Гергели Дудаш   головоломки   иллюзии   интересно   картинки   юмор   
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2  комментария
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Иван 4 минуты назад
Без проблем все 10 находятся. Непонятно над чем там со всего мира голову ломают
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Arts Sitnikov 3 минуты назад
Да ладно!! голову прям сломаешь!!! 2 минуты((
В "мурзилке", по детству, в разы сложнее "найди отличия" были!!!
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