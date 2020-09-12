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Так люди Средневековья рисовали космос!

Так люди Средневековья рисовали космос! (11 фото)

Автор:
12 сентября 2020 08:30
Сообщество : Космос
Метки: Kometenbunch   интересно   картинки   космос   манускрипт   познавательно   средневековье   старая книга   
772
11
Манускрипт "Kometenbunch" был опубликован во Франции в XVI веке. Это настоящий кладезь средневековых представлений о космосе! Вот, посмотрите, какими наши предки, жившие полтысячелетия назад, видели космические объекты!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Kometenbunch   интересно   картинки   космос   манускрипт   познавательно   средневековье   старая книга   
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8  комментариев
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141
Барнаби 2 часа назад
По стиле рисования - этот манускрипт украшал только один художник в 16-ом веке (не куча предков), а Средневековье дилтся несколько веков. И не Космос изображен, а только космические объекты ...
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2k
Lola Час назад
Как люди с этого, деградировали до улыбающегося пятна... Греф и мин. образования стремятся повторить
Как люди с этого, деградировали до улыбающегося пятна... Греф и мин. образования стремятся повторить
Как люди с этого, деградировали до улыбающегося пятна... Греф и мин. образования стремятся повторить
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676
Kariya Lola 12 минут назад
У каждого свое время взлета и падения.
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682
Сергей Дусаков Час назад
Позитивные люди жили в прошлом. Летит комета и улыбается.
Позитивные люди жили в прошлом. Летит комета и улыбается.
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2k
Frank Borman Час назад
Все правильно нарисовали. Боженька создал небо именно таким.
Все правильно нарисовали. Боженька создал небо именно таким.
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12k
Alex 2 часа назад
Крестьянин под деревом от увиденного обделался, сова вообще в шоке)
Крестьянин под деревом от увиденного обделался, сова вообще в шоке)
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676
Kariya 3 часа назад
Ни одной картины со звездным небом или Луной, зато много комет и Солнца. Любопытно.
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6k
Andrei Kariya 52 минуты назад
Там и Солнца нигде нет. Название книги "Kometenbunch" как бы намекает.
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