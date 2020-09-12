Так люди Средневековья рисовали космос!

Манускрипт "Kometenbunch" был опубликован во Франции в XVI веке. Это настоящий кладезь средневековых представлений о космосе! Вот, посмотрите, какими наши предки, жившие полтысячелетия назад, видели космические объекты!
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Как всё устроено: Полёт в космос
- К Земле летит комета-лебедь
- НАСА показало уникальные снимки Юпитера
- Пробовали ли вы осознать свое место во Вселенной?
- 13 фактов про космос - коротких, но очень интересных
30
Понравилось30
Новости партнёров
Загрузка...