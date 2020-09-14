Безоговорочная победа бодипозитива: американская футбольная команда обзавелась тучными черлидершами

В наш толерантный век все идет наперекосяк. Когда, казалось бы, ничто не может удивить, находятся вещи, которые изумляют.
В соцсетях появилось видео, которое может поставить жирную точку в борьбе бодипозитива за свои права.
На кадрах черлидерши размера ХХL зажигательно танцуют перед матчем по американскому футболу.
Конечно, от крупногабаритных дам сложно ожидать сложных фигур и обычных для черлидинга поддержек, однако, видимо, эти танцорши тоже имеют своих поклонников.
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Так что записывайте любого или всех разом, в сале вообще пола нет.
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Сомневаюсь, что кто-то способен столько выпить.
Вот лесбийская оргия в исполнении черножо... ой, афроамериканских(!) инвалидок смотрелась бы перед матчем куда толерантнее