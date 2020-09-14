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Безоговорочная победа бодипозитива: американская футбольная команда обзавелась тучными черлидершами

Безоговорочная победа бодипозитива: американская футбольная команда обзавелась тучными черлидершами (4 фото + 1 видео)

Автор:
14 сентября 2020 11:23
Сообщество : Спорт
Метки: Стейси Абрамс   американский футбол   видео   группа поддержки   спорт   черлидинг   
2461
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В наш толерантный век все идет наперекосяк. Когда, казалось бы, ничто не может удивить, находятся вещи, которые изумляют.

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Метки: Стейси Абрамс   американский футбол   видео   группа поддержки   спорт   черлидинг   
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31  комментарий
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16k
babuby 2 часа назад
С такими чирлидершами, и противник будет деморализован, и зрители оборжутся, и в голодный год(ну или на необитаемом острове) команда не пропадёт!
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33k
Example 6.2.6 11 минут назад
Ну знаете, я не толстый, но я так не станцую нифига. Удивительно откуда у них избыточная масса, если они так готовятся к выступлению? Тут либо заболевание какое-то либо, они после тренировок очень плотно кушают жирную пищу.
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87k
No Limits Полчаса назад
Безоговорочная победа бодипозитива: американская футбольная команда обзавелась тучными черлидершами
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77
wr1 40 минут назад
смотреть никто не будет в итоге эти выступления
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4k
citrus1 43 минуты назад
Ну копчённые наверняка в восторге
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635
Al gor 46 минут назад
Убожество
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57k
Доктор Джонс 57 минут назад
Отвратительное и пугающее зрелище...
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3k
Грустный Кот 59 минут назад
Безоговорочная победа бодипозитива: американская футбольная команда обзавелась тучными черлидершами
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8k
gnyS i Час назад
Ссылка youtu.be
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6k
DumDum Час назад
Безоговорочная победа бодипозитива: американская футбольная команда обзавелась тучными черлидершами
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147
newegg Час назад
Безоговорочная победа бодипозитива: американская футбольная команда обзавелась тучными черлидершами
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27k
lem02 Час назад
Ни чего плохого в толерантности не вижу. Что касается конкретных жиробасок - мне не понравилось. Но, это их выбор. Хотя, второй раз смотреть не буду.
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3k
Schumacher Час назад
та-ак, черные есть... тада кто из них транссс...?
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1k
Alphyn Schumacher Час назад
Из-за обилия сала они давно забыли каковы их половые признаки, всё надёжно спрятано под слоями.
Так что записывайте любого или всех разом, в сале вообще пола нет.
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5k
hhwost Час назад
ну, скорее "ядрёные", чем "тучные"
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232k
Rusbond Час назад
Омерзительное зрелище.
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204
Nane First NameLast Час назад
видимо, эти танцорши тоже имеют своих поклонников
------------------
Сомневаюсь, что кто-то способен столько выпить.
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12k
Сталкер 2 часа назад
Фубля...
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18k
Батончик с маком 2 часа назад
я бы не вдул. боюсь вдуватель вместе с яйцами проваливаться будет
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2k
ваня панкин 2 часа назад

Безоговорочная победа бодипозитива: американская футбольная команда обзавелась тучными черлидершами
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28
ponedelnick 2 часа назад
Ничего, скоро похудеют от движухи и станут нормальными
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14k
dimitr 2 часа назад
Слабенько...
Вот лесбийская оргия в исполнении черножо... ой, афроамериканских(!) инвалидок смотрелась бы перед матчем куда толерантнее
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