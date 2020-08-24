После полученных видео российский боец выгнал свою невесту прямо со свадьбы

Однако Сидаков, отказывающийся комментировать эту ситуацию, скорее всего просто толком не был знаком с прошлым своей невесты. Конечно, она не была эскортницей, как утверждают злые языки - девушка из обеспеченной осетинской семьи не нуждалась в деньгах, но ее статус любовницы женатого мужчины для многих осетин - уже маркер. И брать в жены такую осмелился бы не каждый осетин.

А скандальные видео разослала законная жена бывшего любовника, выждав нужное время и найдя удобный момент. Женская месть порой пострашнее войны будет!