После полученных видео российский боец выгнал свою невесту прямо со свадьбы

Грандиозным скандалом закончилась свадьба чемпиона мира по вольной борьбе Заурбека Сидакова. В разгар торжества он выгнал невесту, а вернее, уже законную жену, из ресторана. И было за что.
Прославленный боец, чемпион мира по борьбе 2018-го года, 24-летний Заурбек Сидаков решил жениться. Свадьба была роскошной, как и принято в Осетии: много гостей, цветы, поздравления, красавица-невеста. Вот только финал торжества оказался испорченным.
Прямо во время торжества Заурбеку и присутствующим на свадьбе гостям пришло сообщение с видео, на котором его суженая демонстрировала свои прелести. Этот приватный ролик некогда был адресован ее бывшему любовнику, женатому мужчине, о чем и сообщил аноним.
Оскорбленный до глубины души Сидаков не смог вытерпеть такого позора и отправился на женскую половину, где по традиции отдельно справляли свадьбу женщины, и выволок невесту с праздника прямо за волосы.
После несостоявшегося торжества он быстро уехал в горы, чтобы прийти в себя, а после отправился на спортивные сборы. Для осетин так называемый «общественный статус» превыше всего. Заура фактически прилюдно оскорбили, поэтому он повел себя так, как повел бы любой осетин на его месте.
Обсуждавшие эту свадьбу разошлись во мнениях. Одни, знакомые с обычаями Северной Осетии, понимали, что общественный статус Сидакова вряд ли бы позволил взять в жены девушку с богатым интимным прошлым. Другие обвиняли парня в отсталости - дескать, XXI век на дворе, а понятия как у первобытного мужлана. Где сейчас найти девушку без любовных историй в багаже? Толерантнее надо быть.
А все так хорошо начиналось...
Однако Сидаков, отказывающийся комментировать эту ситуацию, скорее всего просто толком не был знаком с прошлым своей невесты. Конечно, она не была эскортницей, как утверждают злые языки - девушка из обеспеченной осетинской семьи не нуждалась в деньгах, но ее статус любовницы женатого мужчины для многих осетин - уже маркер. И брать в жены такую осмелился бы не каждый осетин.
А скандальные видео разослала законная жена бывшего любовника, выждав нужное время и найдя удобный момент. Женская месть порой пострашнее войны будет!
А скандальные видео разослала законная жена бывшего любовника, выждав нужное время и найдя удобный момент. Женская месть порой пострашнее войны будет!
Сейчас победитель ЧМ в Нур-Султане в 2018г находится на спортивных сборах и готовится к предстоящим соревнованиям. Его несостоявшаяся супруга удалила все аккаунты в Сети.
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Только я не могу понять откуда у жены бывшего её ё.б.ы.р.я номера жениха и его друзей???
-Жених-Я
-Ты ещё успеешь!Кто ещё не трахал невесту?
Я прошептал на ухо жениху -
И жениха, как будто ветром сдуло,-
Невеста, вон, рыдает наверху.
(С) Высоцкий
А вообще странно, чувак берет в жены тп-шницу-экскортницу и рссчитывает, что это будет наивный одуванчик... Неужели до свадьбы непонятно кто перед тобой? Некоторые просто сознательно таких выбирают, но если для этого парня важны именно моральные качества жены, то он явно слепой... А так вообще правильно он ее выгнал, тут дело не в том, что она непорядочная, а в том, что ее эротика вообще галимая. Какое-то слюноотделение нездоровое и язык вечно торчит, это что, типа соблазнительное видео? Да он посмотрел и думает, что за шняга? И она решила что это сексуально? Да ну нах... И пошел в горы опечаленный. А потом приехал в Москву и снял нормальных шалав.
Только, вот беда, не каждый способен эту жизнь оценить так, как хотелось бы самомУ фигуранту соцсетей. Коли придерживаешься "свободных" взглядов, тогда и избранника ищи со "свободными" взглядами.