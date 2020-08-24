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После полученных видео российский боец выгнал свою невесту прямо со свадьбы

После полученных видео российский боец выгнал свою невесту прямо со свадьбы (8 фото + 2 видео)

Автор:
24 августа 2020 11:15
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Сидаков   видео   компромат   свадьба   скандал   спорт   
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Грандиозным скандалом закончилась свадьба чемпиона мира по вольной борьбе Заурбека Сидакова. В разгар торжества он выгнал невесту, а вернее, уже законную жену, из ресторана. И было за что.

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Метки: Сидаков   видео   компромат   свадьба   скандал   спорт   
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30  комментариев
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2k
fenomen111 41 минуту назад
А ссылочку на видео можно? Друг спрашивает
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1k
Пачо Эррера 23 секунды назад
"А скандальные видео разослала законная жена бывшего любовника"

Только я не могу понять откуда у жены бывшего её ё.б.ы.р.я номера жениха и его друзей???
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2k
Mart Daav 2 минуты назад
Тебе изменили - твоя проблема это твой изменяющий муж, а не его любовница. И тебе надо думать как с ним заканчивать токсичные отношения, а не как мстить его любовнице,а уж тем более подставляя ни в чем не виноватых людей.
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2k
Олег 4 минуты назад
Напомнило:-Кто ещё невесту не трахал?
-Жених-Я
-Ты ещё успеешь!Кто ещё не трахал невесту?
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6k
Влад 6 минут назад
чё она язык то высовывает постоянно?
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7k
krivsan 8 минут назад
ну хоть пару часов лезгинку сплясали,а то сразу как то не удобно невесту выгонять,
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5k
лигурийский регулировщик 10 минут назад
Правильно сделал.
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16k
Аня 12 минут назад
У парня лицо простодушное, возможно, он действительно не знал, что невеста в любовницах ходила, проверками не стал заморачиваться, а повел себя так, потому что видео у гостей оказалось (жёнушка прям подготовилась серьезно), и нужно было как-то сохранить лицо. Если б только ему прислали, разобрался бы потом без общественного скандала.
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11k
Роберт Шекли 15 минут назад
Объективно, девочка симпатичная
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7k
Владимир 16 минут назад
Не фанатею от законов "горцев", но тут я на его стороне.
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2k
Арт 24 минуты назад
Ой бл*... Хачуня расстроился))так пусть целку ищет, что б не мучаться потом) и вообще никогда не понимал этих е*нутых хачевских законов, религий и тд.. ты ж, долбое*а кусок, до конца почву не пробил, а уже женишься, хоть и пол года не прошло! А потом выволакиваешь бабу за волосы, и плачешь с криками "за что ты так со мной"... Кто ж виноват, что это ты тупое е*анько черножопое...!) Сам то наверное и похлеще вытворял) но чурки ж баб и в х*й не ставят! Дикари е*аные
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7k
krivsan Арт 4 минуты назад
я просто задаюсь вопросом?где они этих мукл находят,по ней видно,что она козий сыр не сделает
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3k
Дмитрий Горчилин Полчаса назад
И посредине этого разгула
Я прошептал на ухо жениху -
И жениха, как будто ветром сдуло,-
Невеста, вон, рыдает наверху.
(С) Высоцкий
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2k
Ваник Полчаса назад
Теперь она точно эскортницей станет , пишут бате с сердцем плохо стало , выкинет он её из дома.
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16k
Аня Ваник 11 минут назад
Она уже и так подмоталась в Москву, на малом родине ей уже спокойно жить не дадут
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173
Тюлень Боевой Полчаса назад
Ну хз...Я не горец,но его поступок одобряю!
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310
Константин Полчаса назад
Месть - это блюдо, которое нужно подавать холодным.
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7k
harlamov Полчаса назад
Как тонко жена рассчитала момент для мести)
А вообще странно, чувак берет в жены тп-шницу-экскортницу и рссчитывает, что это будет наивный одуванчик... Неужели до свадьбы непонятно кто перед тобой? Некоторые просто сознательно таких выбирают, но если для этого парня важны именно моральные качества жены, то он явно слепой... А так вообще правильно он ее выгнал, тут дело не в том, что она непорядочная, а в том, что ее эротика вообще галимая. Какое-то слюноотделение нездоровое и язык вечно торчит, это что, типа соблазнительное видео? Да он посмотрел и думает, что за шняга? И она решила что это сексуально? Да ну нах... И пошел в горы опечаленный. А потом приехал в Москву и снял нормальных шалав.
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4k
Ivan Полчаса назад
После полученных видео российский боец выгнал свою невесту прямо со свадьбы
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−120
............ Полчаса назад
вах какой позор, чурка на шлюхе жанился, вай вай...
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2k
Борис Карабанов Полчаса назад
Ой, а чё такого? "Каждый имеет право на богатую интимную жизнь с освещением подробностей в соц сетях. У нас свободное государство" :)
Только, вот беда, не каждый способен эту жизнь оценить так, как хотелось бы самомУ фигуранту соцсетей. Коли придерживаешься "свободных" взглядов, тогда и избранника ищи со "свободными" взглядами.
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5k
Дельфин Красивый 36 минут назад
этот сюжет в передачу Дроздова
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3k
Летучий Мыш 39 минут назад
Красивая месть
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