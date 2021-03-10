На Сахалине дорогу полностью завалило рыбой

Трассу из Долинска на Сахалине засыпало свежей рыбой. Проезжавший мимо водители теперь вынуждены двигаться только по одной полосе, ведь на второй остались лежать килограммы наваги.
Водитель грузовика не сразу заметил, что рыба из кузова стала выпадать на дорогу. С приоткрытым кузовом он проехался ещё несколько десятков метров и только тогда заметил проблему. Остальным водителям пришлось объезжать "рыбный" участок по встречной полосе.
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Ситуацию усложняет еще и то, что рыба успела разморозиться. Вероятно, убирать ее будет сложнее. На место происшествия уже подъехали сотрудники ДПС, уточняет "360".
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На помощь "потекшему" грузовику уже прибыл другой автомобиль, но весь улов все равно спасти не удастся. Грозит ли наказание водителю - тоже пока не известно.
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Эх, в наших краях только в перемороженном виде...