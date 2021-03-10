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На Сахалине дорогу полностью завалило рыбой

На Сахалине дорогу полностью завалило рыбой (1 фото + 2 видео)

Автор:
10 марта 2021 10:48
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   авария   грузовик   интересное   рыба   сахалин   трасса   фото   
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Трассу из Долинска на Сахалине засыпало свежей рыбой. Проезжавший мимо водители теперь вынуждены двигаться только по одной полосе, ведь на второй остались лежать килограммы наваги.

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Метки: Россия   авария   грузовик   интересное   рыба   сахалин   трасса   фото   
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5k
sivanov1079 Час назад
Скоро акции в пятерочках...
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10k
Великий Кормчий 18 минут назад
Навага...свежая...

Эх, в наших краях только в перемороженном виде...
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8k
Сол Гудман 22 минуты назад
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425
Alexander Kolesnikov Час назад
Помню-помню, так лиса одного дедка нагрела на рыбу. И волк через то пострадал.
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Kariya Час назад
Едь и черпай ведром, улов так улов)
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