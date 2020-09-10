Схемы разводов на деньги, на которые ведутся даже самые бдительные

Вы все еще считаете, что никогда не попадетесь в лапы мошенников? Что все эти страшные истории про потерю огромных денег – это не про вас? Шах и мат, в данном посте способы обмана, на которые попались такие же бдительные и уверенные в себе россияне.
1. Взяла кредит и передала деньги мошенникам
Эту историю рассказа мне моя коллега, которая месяц назад потеряла кругленькую сумму. Из первых уст, так сказать…
«Звонивший сказал, что работает в департаменте безопасности одного известного (зеленого) банка. Номер, с которого он звонил, был московский. Парень поздоровался, обратившись ко мне по имени-отчеству. Он сообщил, что звонит уточнить, действительно ли я брала кредит. Получив отрицательный ответ, молодой человек сказал, что третьи лица оформили кредит с помощью моего паспорта в Кирове (моя коллега живет в Саратове), и для отмены операции мне нужно зайти в личный кабинет в приложении. Там мне следовало взять еще один кредит, чтобы аннулировать предыдущий. У меня возникли сомнения, потому что якобы взятый на мое имя кредит не отображался на экране, но звонивший заверил, что операцию заморозили, поэтому я не могу ее увидеть», - вспоминает моя коллега.
Незнакомец убедил ее взять кредит на 200 тыс. рублей. Девушка отметила, что злоумышленник задавал ей вопросы, но если бы это звонил настоящий сотрудник банка, то ответы на них он бы знал сам. Среди них были следующие: «Брали ли вы до этого кредиты?», «Есть ли у вас зарплатная карта?», «Сообщите номер вашей карты».
«Паника началась, когда мне нужно было перевести эти деньги якобы банку назад. Парни сказали, что средства нужно вернуть на номера партнера, чтобы не платить комиссию 350 рублей с каждой операции. Всего таких номеров было четыре. Я помню, что в течение получаса я занималась переводом – операций было немало. После первого я засомневалась, захотела положить трубку и позвонить в банк или мужу, но они «подсели на уши», так что у меня даже не было времени как следует все взвесить. Точнее, мысли появлялись, но я не смогла вовремя их реализовать.
Кстати говоря, было ощущение, что мне действительно звонили из банка – я слышала шум, похожий на тот, что обычно бывает в колл-центре. Когда все деньги были переведены, мне сказали, что в течение часа от банка придет SMS о закрытии кредита», - рассказала девушка.
«Звонивший сказал, что работает в департаменте безопасности одного известного (зеленого) банка. Номер, с которого он звонил, был московский. Парень поздоровался, обратившись ко мне по имени-отчеству. Он сообщил, что звонит уточнить, действительно ли я брала кредит. Получив отрицательный ответ, молодой человек сказал, что третьи лица оформили кредит с помощью моего паспорта в Кирове (моя коллега живет в Саратове), и для отмены операции мне нужно зайти в личный кабинет в приложении. Там мне следовало взять еще один кредит, чтобы аннулировать предыдущий. У меня возникли сомнения, потому что якобы взятый на мое имя кредит не отображался на экране, но звонивший заверил, что операцию заморозили, поэтому я не могу ее увидеть», - вспоминает моя коллега.
Незнакомец убедил ее взять кредит на 200 тыс. рублей. Девушка отметила, что злоумышленник задавал ей вопросы, но если бы это звонил настоящий сотрудник банка, то ответы на них он бы знал сам. Среди них были следующие: «Брали ли вы до этого кредиты?», «Есть ли у вас зарплатная карта?», «Сообщите номер вашей карты».
«Паника началась, когда мне нужно было перевести эти деньги якобы банку назад. Парни сказали, что средства нужно вернуть на номера партнера, чтобы не платить комиссию 350 рублей с каждой операции. Всего таких номеров было четыре. Я помню, что в течение получаса я занималась переводом – операций было немало. После первого я засомневалась, захотела положить трубку и позвонить в банк или мужу, но они «подсели на уши», так что у меня даже не было времени как следует все взвесить. Точнее, мысли появлялись, но я не смогла вовремя их реализовать.
Кстати говоря, было ощущение, что мне действительно звонили из банка – я слышала шум, похожий на тот, что обычно бывает в колл-центре. Когда все деньги были переведены, мне сказали, что в течение часа от банка придет SMS о закрытии кредита», - рассказала девушка.
А вот еще несколько разводов, на которые часто попадаются люди
2. «Купите новейший прибор»
Некоторые мошенники наживаются на страхах. Так, после участившихся взрывов бытового газа наблюдался всплеск мошенничеств, которые, что называются, совершают контактным способом. Злоумышленники ходят по квартирам и предлагают жителям заменить газовые плиты или поставить некие приборы, сигнализирующие о загазованности. Жители, в том числе пенсионеры, тратят по несколько тысяч рублей на сомнительное оборудование.
3. «Вам положена компенсация за потери из-за деятельности финансовых пирамид»
Жертв финансовых пирамид также предостерегают от излишней доверчивости. Так, вкладчикам обрушившихся компаний звонят от имени якобы правоохранительных органов или финансовых организаций и говорят о том, что им положена компенсация. Но для этого надо назвать данные банковской карты.
4. «Вас беспокоит служба судебных приставов»
Рассылка SMS и письма от имени федеральной службы судебных приставов с требованием погасить задолженность. В самом ведомстве заявляют, что рассылку они не практикуют.
5. «Получите выплаты за неоказанные медицинские услуги»
Пользователям Сети предлагают проверить свой полис ОМС и получить выплаты за неиспользованные медицинские услуги. Для этого дается ссылка на сайт, на котором можно заполнить форму и узнать размер полагающейся компенсации. Далее нужно ввести свои персональные данные, после выводится сумма. Для оплаты, а также для последующего зачисления средств пользователю предлагается указать номер карты. После этого мошенники получают доступ к данным карты и возможность снять с нее деньги.
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