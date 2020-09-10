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Схемы разводов на деньги, на которые ведутся даже самые бдительные

Схемы разводов на деньги, на которые ведутся даже самые бдительные (1 фото)

Автор:
10 сентября 2020 16:16
Сообщество : Банки и финансы
Метки: банк   деньги   кидалово   кредит   мошенники   обман   развод   
952
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Вы все еще считаете, что никогда не попадетесь в лапы мошенников? Что все эти страшные истории про потерю огромных денег – это не про вас? Шах и мат, в данном посте способы обмана, на которые попались такие же бдительные и уверенные в себе россияне.

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Метки: банк   деньги   кидалово   кредит   мошенники   обман   развод   
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7  комментариев
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40k
zloykoyot 23 минуты назад
"Шах и мат, в данном посте способы обмана, на которые попались такие же бдительные и уверенные в себе россияне..." И все эти россияне повелись на элементарнейший развод лохов.
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7k
Kucher 2 минуты назад
Вот почему-то не жалко таких дурней. Каждый день, по много раз, в интернете, по телевизору, по радио и в газетах предупреждают о мошенниках и разных схемах, но один хрен балбесы продолжают попадаться.
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15k
MarkovAlexandr 15 минут назад
Мой личный опыт:
- Здравствуйте, вам звонят из службы безопасности Сбербанка, вы совершали перевод на Х рублей для Имя Фамилия?
- ДА!!!
- Э-э-э, ну ладно, ожидайте SMS с подтверждением.
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1k
Core MarkovAlexandr 4 минуты назад
Я такого спугнул
фраза, о, прикольно, жги - его смутила
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3k
livaneth 18 минут назад
Насчет "жертв финансовых пирамид": Если человек уже один раз вложил деньги в финансовую пирамиду и ничему не научился, то он и еще разок заплатит, не преломится.
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4k
Echo Полчаса назад
прекращайте трепаться с незнакомыми номерами и вообще идут все [мат]
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531
Ernest Полчаса назад
Пару раз тролил таких. Где-то запись даже есть)
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