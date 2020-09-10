Схемы разводов на деньги, на которые ведутся даже самые бдительные

Эту историю рассказа мне моя коллега, которая месяц назад потеряла кругленькую сумму. Из первых уст, так сказать…



«Звонивший сказал, что работает в департаменте безопасности одного известного (зеленого) банка. Номер, с которого он звонил, был московский. Парень поздоровался, обратившись ко мне по имени-отчеству. Он сообщил, что звонит уточнить, действительно ли я брала кредит. Получив отрицательный ответ, молодой человек сказал, что третьи лица оформили кредит с помощью моего паспорта в Кирове (моя коллега живет в Саратове), и для отмены операции мне нужно зайти в личный кабинет в приложении. Там мне следовало взять еще один кредит, чтобы аннулировать предыдущий. У меня возникли сомнения, потому что якобы взятый на мое имя кредит не отображался на экране, но звонивший заверил, что операцию заморозили, поэтому я не могу ее увидеть», - вспоминает моя коллега.



Незнакомец убедил ее взять кредит на 200 тыс. рублей. Девушка отметила, что злоумышленник задавал ей вопросы, но если бы это звонил настоящий сотрудник банка, то ответы на них он бы знал сам. Среди них были следующие: «Брали ли вы до этого кредиты?», «Есть ли у вас зарплатная карта?», «Сообщите номер вашей карты».



«Паника началась, когда мне нужно было перевести эти деньги якобы банку назад. Парни сказали, что средства нужно вернуть на номера партнера, чтобы не платить комиссию 350 рублей с каждой операции. Всего таких номеров было четыре. Я помню, что в течение получаса я занималась переводом – операций было немало. После первого я засомневалась, захотела положить трубку и позвонить в банк или мужу, но они «подсели на уши», так что у меня даже не было времени как следует все взвесить. Точнее, мысли появлялись, но я не смогла вовремя их реализовать.





Кстати говоря, было ощущение, что мне действительно звонили из банка – я слышала шум, похожий на тот, что обычно бывает в колл-центре. Когда все деньги были переведены, мне сказали, что в течение часа от банка придет SMS о закрытии кредита», - рассказала девушка.