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Самодельный пресс для отжима сока из фруктов и ягод

Самодельный пресс для отжима сока из фруктов и ягод (8 фото + 1 видео)

Автор:
12 сентября 2020 20:48
Сообщество : Сделай сам!
Метки: Самодельный пресс для отжима сока   видео   пресс для отжима   фото   
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С наступлением периода сбора урожая возникает вопрос его сохранения на зиму. Но не все фрукты и овощи могут храниться длительное время в сыром виде. Популярным способом хранения собранного урожая является заготовка сока. С помощью пресса для отжима сока можно сделать этот процесс легким и быстрым. А возможность сделать такое приспособление своими руками по чертежам делает его доступным каждому огороднику.

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Метки: Самодельный пресс для отжима сока   видео   пресс для отжима   фото   
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4  комментария
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18k
Добрый Алабай Час назад
Можно купить готовый и не мучиться с кустарщиной.
https://otzhim-sok.ru/https://otzhim-sok.ru/
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2k
Альтер Иго Час назад
Фигня эти прессы, ногами лучше доказано однозначно:

Ссылка www.youtube.com
=
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9k
Сережа 2 часа назад
Вот только не надо тут про отжим фруктов и ягод, мне тут все прекрасно знаем для чего он. :) Фрукты, конечно же будут. :)
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