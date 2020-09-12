Самодельный пресс для отжима сока из фруктов и ягод

Чтобы механический пресс показывал высокую эффективность, следует при его сооружении своими руками придерживаться всех требований. Следующая пошаговая инструкция поможет выполнить работу по созданию пресса правильно:



подготовка сосуда, куда будут засыпаться фрукты (от объема этого сосуда будет зависеть количество сокосодержащего сырья при одной закладке) ;

в сосуде при помощи дрели делают небольшие отверстия, расположенные в шахматном порядке (в качестве сосуда многие используют барабан стиральной машины, вышедшей из строя) ;

подготавливается еще одна емкость без дна, по нижней черте стенок также просверливаются отверстия (эта емкость должна быть большей по объему, чем подготовленный ранее сосуд) ;

меньший сосуд вставляют в подготовленную емкость большего размера, между стенками устанавливают деревянный брусок;

создается рама в виде букву «П» (для изготовления используют прочные деревянные бруски или стальную трубу) ;

на перекладине рамы устанавливают прочный круг из стали или чугуна;

подготавливают таз большого диаметра, чтобы в нем можно было разместить оба соединенных сосуда (таз должен быть выполнен из материала, в котором разрешено хранить пищевые продукты) ;

на дне таза просверливается отверстие, в котором закрепляют трубочку для вытекания сока или устанавливают кран;

чтобы рама в процессе выдавливания сока не подвергалась опрокидыванию, рекомендуется ее забетонировать, а уже потом на ней закрепить конструкцию из сосудов.