Самодельный пресс для отжима сока из фруктов и ягод

С наступлением периода сбора урожая возникает вопрос его сохранения на зиму. Но не все фрукты и овощи могут храниться длительное время в сыром виде. Популярным способом хранения собранного урожая является заготовка сока. С помощью пресса для отжима сока можно сделать этот процесс легким и быстрым. А возможность сделать такое приспособление своими руками по чертежам делает его доступным каждому огороднику.
Разновидности соковыжималок
Прессы, которые создаются для получения сока из фруктов и ягод, подразделяют на несколько разновидностей:
механические (сок выдавливают при помощи ручного гнета) ;
гидравлические (такие модели могут быть оснащены ручным или электрическим приводом) ;
пневматические (также могут быть дополнены ручным или электрическим механизмом управления).
Если принимается решение о сооружении такого устройства, рекомендуется заранее подготовить инструменты. Для простых конструкций никакого сложного оборудования не потребуется, поэтому справиться со сборкой пресса сможет каждый домашний мастер.
Прессы, которые создаются для получения сока из фруктов и ягод, подразделяют на несколько разновидностей:
механические (сок выдавливают при помощи ручного гнета) ;
гидравлические (такие модели могут быть оснащены ручным или электрическим приводом) ;
пневматические (также могут быть дополнены ручным или электрическим механизмом управления).
Если принимается решение о сооружении такого устройства, рекомендуется заранее подготовить инструменты. Для простых конструкций никакого сложного оборудования не потребуется, поэтому справиться со сборкой пресса сможет каждый домашний мастер.
В зависимости от того, какой вид пресса планируется соорудить, может потребоваться аппарат для сварки. Такое оборудование имеется в наличии не у каждого дачника, и для работы с ним требуются специальные навыки. Эта проблема легко решается, если подключить к выполнению таких задач своих знакомых, выбрать другой вид пресса или заказать сварочные работы у профессиональных мастеров.
В остальных случаях потребуются такие инструменты и материалы:
деревянные конструкции (дощечки разных габаритов, бруски) ;
стальные рейки;
крепежный материал (гайки, гвозди, скобы, уголки, болты) ;
бак;
пила;
молоток;
кусачки;
ключи;
лист из нержавейки;
кран;
прочная ткань, обладающая фильтрующими характеристиками.
При создании пресса необходимо уделить внимание всем его составляющим. Конструкция пресса состоит из:
основания;
загрузочного корпуса, в который закладывают фрукты или ягоды;
решетки для фильтра (при наличии качественного фильтра гарантируется выдавливание сока без мякоти) ;
поршень;
опора, на которой фиксируется специальный винт;
сосуд.
В остальных случаях потребуются такие инструменты и материалы:
деревянные конструкции (дощечки разных габаритов, бруски) ;
стальные рейки;
крепежный материал (гайки, гвозди, скобы, уголки, болты) ;
бак;
пила;
молоток;
кусачки;
ключи;
лист из нержавейки;
кран;
прочная ткань, обладающая фильтрующими характеристиками.
При создании пресса необходимо уделить внимание всем его составляющим. Конструкция пресса состоит из:
основания;
загрузочного корпуса, в который закладывают фрукты или ягоды;
решетки для фильтра (при наличии качественного фильтра гарантируется выдавливание сока без мякоти) ;
поршень;
опора, на которой фиксируется специальный винт;
сосуд.
Сооружение механического пресса
Изготовление механического пресса не сопровождается особыми сложностями, но имеет несколько важных особенностей.
Рациональность создания такого устройства зависит от того, какие объемы сока планируется выдавливать после сбора дачного урожая. Важно учитывать, что скорость получения сока при использовании механического пресса не превышает 30 литров за один час. Если это время устраивает, можно переходить к сооружению устройства.
Для переработки очень больших объемов урожая фруктов, ягод или овощей рекомендуется воспользоваться другой разновидностью прессов.
Основой конструкции является рама. Она должна быть прочной, так как выступает опорой для домкрата и других силовых элементов.
При силовом воздействии на раму оказывается высокое давление. При использовании слабых или хрупких материалов может возникнуть деформирование или частичное разрушение рамы.
Чтобы таких нежелательных последствий не произошло, не следует использовать в качестве основного материала дерево. Его лучше заменить стальной трубкой с толщиной стенки не менее 3 мм. Но в таком случае для работы с металлом могут потребоваться дополнительные инструменты.
Рациональность создания такого устройства зависит от того, какие объемы сока планируется выдавливать после сбора дачного урожая. Важно учитывать, что скорость получения сока при использовании механического пресса не превышает 30 литров за один час. Если это время устраивает, можно переходить к сооружению устройства.
Для переработки очень больших объемов урожая фруктов, ягод или овощей рекомендуется воспользоваться другой разновидностью прессов.
Основой конструкции является рама. Она должна быть прочной, так как выступает опорой для домкрата и других силовых элементов.
При силовом воздействии на раму оказывается высокое давление. При использовании слабых или хрупких материалов может возникнуть деформирование или частичное разрушение рамы.
Чтобы таких нежелательных последствий не произошло, не следует использовать в качестве основного материала дерево. Его лучше заменить стальной трубкой с толщиной стенки не менее 3 мм. Но в таком случае для работы с металлом могут потребоваться дополнительные инструменты.
Процесс создания механического пресса
Чтобы механический пресс показывал высокую эффективность, следует при его сооружении своими руками придерживаться всех требований. Следующая пошаговая инструкция поможет выполнить работу по созданию пресса правильно:
подготовка сосуда, куда будут засыпаться фрукты (от объема этого сосуда будет зависеть количество сокосодержащего сырья при одной закладке) ;
в сосуде при помощи дрели делают небольшие отверстия, расположенные в шахматном порядке (в качестве сосуда многие используют барабан стиральной машины, вышедшей из строя) ;
подготавливается еще одна емкость без дна, по нижней черте стенок также просверливаются отверстия (эта емкость должна быть большей по объему, чем подготовленный ранее сосуд) ;
меньший сосуд вставляют в подготовленную емкость большего размера, между стенками устанавливают деревянный брусок;
создается рама в виде букву «П» (для изготовления используют прочные деревянные бруски или стальную трубу) ;
на перекладине рамы устанавливают прочный круг из стали или чугуна;
подготавливают таз большого диаметра, чтобы в нем можно было разместить оба соединенных сосуда (таз должен быть выполнен из материала, в котором разрешено хранить пищевые продукты) ;
на дне таза просверливается отверстие, в котором закрепляют трубочку для вытекания сока или устанавливают кран;
чтобы рама в процессе выдавливания сока не подвергалась опрокидыванию, рекомендуется ее забетонировать, а уже потом на ней закрепить конструкцию из сосудов.
подготовка сосуда, куда будут засыпаться фрукты (от объема этого сосуда будет зависеть количество сокосодержащего сырья при одной закладке) ;
в сосуде при помощи дрели делают небольшие отверстия, расположенные в шахматном порядке (в качестве сосуда многие используют барабан стиральной машины, вышедшей из строя) ;
подготавливается еще одна емкость без дна, по нижней черте стенок также просверливаются отверстия (эта емкость должна быть большей по объему, чем подготовленный ранее сосуд) ;
меньший сосуд вставляют в подготовленную емкость большего размера, между стенками устанавливают деревянный брусок;
создается рама в виде букву «П» (для изготовления используют прочные деревянные бруски или стальную трубу) ;
на перекладине рамы устанавливают прочный круг из стали или чугуна;
подготавливают таз большого диаметра, чтобы в нем можно было разместить оба соединенных сосуда (таз должен быть выполнен из материала, в котором разрешено хранить пищевые продукты) ;
на дне таза просверливается отверстие, в котором закрепляют трубочку для вытекания сока или устанавливают кран;
чтобы рама в процессе выдавливания сока не подвергалась опрокидыванию, рекомендуется ее забетонировать, а уже потом на ней закрепить конструкцию из сосудов.
На этом процесс сооружения завершается. Можно приступать к первой процедуре выдавливания сока. Только важно не забыть подготовить емкость, в которую будет сливаться готовый сок. Эту емкость подставляют под сооруженный кран или направляют в горлышко емкости выходящую из пресса трубочку для стекания сока.
Сконструировать шнековый пресс удастся без особых сложностей, если получится приобрести или найти специальный винт, внешне идентичный винту мясорубки.
Вот в таких случаях весьма пригодятся навыки работы с металлом. Можно обратиться за помощью к профессиональному токарю, который сможет выточить такой винт, ориентируясь на заданные параметры.
Сконструировать шнековый пресс удастся без особых сложностей, если получится приобрести или найти специальный винт, внешне идентичный винту мясорубки.
Вот в таких случаях весьма пригодятся навыки работы с металлом. Можно обратиться за помощью к профессиональному токарю, который сможет выточить такой винт, ориентируясь на заданные параметры.
Винтовой пресс
Винтовой агрегат – любимейшее устройство многих дачников. Однако и при его создании сложно обойтись без услуг токаря. Некоторые дачники устанавливают в нижней части рамы домкрат.
Его присоединяют к упорной площадке. При поднятии домкрата поднимается и опора, при его опускании опускается и она.
После этого переходят к сооружению решетки, которую устанавливают на подставку из небольших деревянных брусьев. На верхней части закрепляют фиксатор для той части винта, который создает давление.
Рекомендуется делать такой пресс не из дерева, а из прочной стали. Но для соединения деталей пресса потребуется наличие сварочного аппарата и навыки владения им.
Его присоединяют к упорной площадке. При поднятии домкрата поднимается и опора, при его опускании опускается и она.
После этого переходят к сооружению решетки, которую устанавливают на подставку из небольших деревянных брусьев. На верхней части закрепляют фиксатор для той части винта, который создает давление.
Рекомендуется делать такой пресс не из дерева, а из прочной стали. Но для соединения деталей пресса потребуется наличие сварочного аппарата и навыки владения им.
В верхней части рамы вырезают отверстие, в которое устанавливают винт. Поддон для сбора сока сооружают из пищевого металла, в передней части которого выгибают специальный желоб, через который в подготовленную емкость будет стекать сок. Следует заранее изучить чертежи, чтобы разобраться в последовательности действий и принципе работы такого пресса.
Сравнивая коэффициенты полезности таких разновидностей прессов, можно прийти к выводу, что повышенной эффективностью при отжимании сока обладает именно винтовой пресс.
Сравнивая коэффициенты полезности таких разновидностей прессов, можно прийти к выводу, что повышенной эффективностью при отжимании сока обладает именно винтовой пресс.
Используя готовые чертежи можно собрать пресс для отжима сока своими руками. Сделать это будет намного проще и быстрее, если заранее подготовить все необходимые материалы и инструменты.
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