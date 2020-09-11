Мастер-класс по созданию планет солнечной системы

Зачем мы делаем поделки? Зачастую это способ совместных занятий с нашими детьми, а иногда нам просто нравится мастерить новые и яркие картины. Но ещё чаще мы сталкиваемся с необходимостью создания поделок к определенным праздникам.
12 апреля, в день Космонавтики, во всех школах и детских садах проводятся выставки поделок, где дети демонстрируют свои способности и понимание российской культуры. Сегодня мы познакомимся с серией увлекательных способов создания поделки в виде планеты, научимся привлекать свою фантазию и творчество.
Какие материалы мы приготовим для работы
Итак, для начала работы нам понадобится:
Как всегда, подготовленное рабочее место.
Несколько круглых шаров различных размеров.
Кисти и краски.
Иллюстрированная бумага и старые газеты.
Клей.
Мука и вода для создания клейстера.
Основы для аппликаций (картон, листы тонкой фанеры, пенопластовые основы).
Нитки и проволока для изготовления подвески наших изделий.
Как всегда, подготовленное рабочее место.
Несколько круглых шаров различных размеров.
Кисти и краски.
Иллюстрированная бумага и старые газеты.
Клей.
Мука и вода для создания клейстера.
Основы для аппликаций (картон, листы тонкой фанеры, пенопластовые основы).
Нитки и проволока для изготовления подвески наших изделий.
Создаем Луну по технологии папье-маше
Исконно французская методика создания великолепных копий предметов, которая быстро нашла своё место в системе российского рукоделия и образования.
Нам потребуется:
Надувной шарик.
Старые газеты.
Готовый клейстер или мука и вода для его создания.
Листы цветной бумаги серого цвета.
Кисти и краски.
Надувной шарик.
Старые газеты.
Готовый клейстер или мука и вода для его создания.
Листы цветной бумаги серого цвета.
Кисти и краски.
Пошаговая инструкция для работы:
Готовим клейстер: смешиваем муку и воду.
Рвём газеты на маленькие кусочки: нам понадобится много материала.
Опускаем каждый кусочек газеты в клейстер, и далее послойно обклеиваем шарик-основу.
Оставляем наше изделие на просушку. Естественная сушка займет больше времени, поэтому можно использовать духовой шкаф (применяйте низкие температуры).
Красим нашу Луну в серый цвет. Не стремитесь сделать поверхность планеты ровной, неровности и шероховатости создадут хороший визуальный эффект.
Тонкой иголкой прокалываем внутреннюю основу, и через сделанное отверстие извлекаем остатки шарика.
Осталось расположить кратеры. Разрежем серую цветную бумагу на небольшие квадраты. Теперь сворачиваем каждый квадрат, формируя воронку. Острия воронки промазываем клеем и аккуратно приклеиваем их к поверхности Луны.
Ещё раз отправляем поделку на просушку.
Если хотите изготовить подвесную модель, сделайте из проволоки небольшую петлю и введите её в верхней части планеты. Через петлю можно протянуть нитку и подвесить поделку.
Готовим клейстер: смешиваем муку и воду.
Рвём газеты на маленькие кусочки: нам понадобится много материала.
Опускаем каждый кусочек газеты в клейстер, и далее послойно обклеиваем шарик-основу.
Оставляем наше изделие на просушку. Естественная сушка займет больше времени, поэтому можно использовать духовой шкаф (применяйте низкие температуры).
Красим нашу Луну в серый цвет. Не стремитесь сделать поверхность планеты ровной, неровности и шероховатости создадут хороший визуальный эффект.
Тонкой иголкой прокалываем внутреннюю основу, и через сделанное отверстие извлекаем остатки шарика.
Осталось расположить кратеры. Разрежем серую цветную бумагу на небольшие квадраты. Теперь сворачиваем каждый квадрат, формируя воронку. Острия воронки промазываем клеем и аккуратно приклеиваем их к поверхности Луны.
Ещё раз отправляем поделку на просушку.
Если хотите изготовить подвесную модель, сделайте из проволоки небольшую петлю и введите её в верхней части планеты. Через петлю можно протянуть нитку и подвесить поделку.
Земля и Сатурн в технологии папье-маше
Как вы догадались, Луна – не единственная модель, которую можно изготовить с помощью папье-маше. Материалы для работы те же, что и в первом случае. Посмотрим, что же изменилось в пошаговой схеме:
Готовим две основы из шариков, покрытых кусочками газеты. Отправляем на просушку.
Прокалываем шарики и извлекаем остатки резины.
Модель Сатурна покрываем желтой краской, местами делаем мазки оранжевым цветом (так наша планета смотрится намного реалистичнее).
Готовим пояс астероидов: обмеряем сантиметровой лентой окружность поделки. По центру картонного листа при помощи циркуля рисуем круг нужного диаметра. Второй круг формируем на 5 см дальше.
Вырезаем наш пояс астероидов и одеваем на поделку.
Для второй планеты нам понадобится глобус или его развернутая модель (скачайте из интернета). Далее действуйте так, как позволяет вам ваша фантазия и художественные способности.
Готовим две основы из шариков, покрытых кусочками газеты. Отправляем на просушку.
Прокалываем шарики и извлекаем остатки резины.
Модель Сатурна покрываем желтой краской, местами делаем мазки оранжевым цветом (так наша планета смотрится намного реалистичнее).
Готовим пояс астероидов: обмеряем сантиметровой лентой окружность поделки. По центру картонного листа при помощи циркуля рисуем круг нужного диаметра. Второй круг формируем на 5 см дальше.
Вырезаем наш пояс астероидов и одеваем на поделку.
Для второй планеты нам понадобится глобус или его развернутая модель (скачайте из интернета). Далее действуйте так, как позволяет вам ваша фантазия и художественные способности.
Поделки Земля и Сатурн готовы. Вы можете подвесить их дома, у кровати своего малыша, а можете, с одинаковым успехом, представить модели на школьной выставке.
Аппликация «Планеты» из пластилина
Этот метод идеально подходит тем, кто планирует создавать поделки с малышом для детского сада. Сам процесс лепки развивает мелкую моторику пальцев, а фантазия расширяет внутренний мир ребенка.
Для работы нам понадобится:
Пластилин.
Доска для работы с материалом.
Основа для аппликации (использовать можно любую основу, но лучше всего взять обычную пластиковую тарелку).
Краски и кисточка.
Пластилин.
Доска для работы с материалом.
Основа для аппликации (использовать можно любую основу, но лучше всего взять обычную пластиковую тарелку).
Краски и кисточка.
Пошаговая схема-инструкция для работы:
Приготовим основу для расположения наших звездных объектов. Возьмем пластиковую тарелочку и покрасим её в синий цвет. Можете использовать вообще такой цвет, какой допускает ваша фантазия.
По периферии тарелки укладываем звезды, точки-планеты, астероиды из пластилина.
Приступаем к изготовлению центральных планет. Здесь совсем необязательно лепить именно Землю или Сатурн, или Марс. Если хотите сделать именно эти модели, найдите готовые фото планет в интернете, и занимайтесь изготовлением шариков-планет.
Если вам не важно, какую галактику вы представляете на аппликации, смело экспериментируйте.
Вот один пример: скатайте шарик из пластилина зеленого цвета. Из голубых кусочков слепите маленькие точки – они послужат нам кратерами на планете. Посадите «кратеры» на модель небесного светила, а саму модель опустите на основу для аппликации.
Приготовим основу для расположения наших звездных объектов. Возьмем пластиковую тарелочку и покрасим её в синий цвет. Можете использовать вообще такой цвет, какой допускает ваша фантазия.
По периферии тарелки укладываем звезды, точки-планеты, астероиды из пластилина.
Приступаем к изготовлению центральных планет. Здесь совсем необязательно лепить именно Землю или Сатурн, или Марс. Если хотите сделать именно эти модели, найдите готовые фото планет в интернете, и занимайтесь изготовлением шариков-планет.
Если вам не важно, какую галактику вы представляете на аппликации, смело экспериментируйте.
Вот один пример: скатайте шарик из пластилина зеленого цвета. Из голубых кусочков слепите маленькие точки – они послужат нам кратерами на планете. Посадите «кратеры» на модель небесного светила, а саму модель опустите на основу для аппликации.
Солнечная система в технике валяния
Валяние шерсти – это новый для мастеров, но уже набирающий популярность, способ создания оригинальных поделок.
Для работы нам понадобится:
Шерсть.
Пенопласт.
Иглы для валяния.
Старые капроновые колготки.
Жидкое мыло и вода.
Бумажные полотенца.
Проволоку и плоскогубцы.
Шерсть.
Пенопласт.
Иглы для валяния.
Старые капроновые колготки.
Жидкое мыло и вода.
Бумажные полотенца.
Проволоку и плоскогубцы.
Сегодня мы с вами создаем Марс. Пошаговая инструкция для мастера:
Из пенопласта вырезаем небольшой шарик.
Приготовьте шерсть красного цвета, добавьте вкрапления материала белого цвета.
Красными нитями оборачиваем наш шарик-основу. Теперь нужно намочить заготовку горячей водой.
На заготовку капнем 3-5 мл жидкого мыла, и начнем добавлять шерсть к будущей планете.
Следом аккуратно покатаем шарик между ладоней.
Теперь опускаем заготовку в холодную воду.
При необходимости повторяем процедуры несколько раз (ориентируемся на рыхлость материала).
Убираем лишнюю влагу при помощи полотенца.
Наш Марс готов!
Из пенопласта вырезаем небольшой шарик.
Приготовьте шерсть красного цвета, добавьте вкрапления материала белого цвета.
Красными нитями оборачиваем наш шарик-основу. Теперь нужно намочить заготовку горячей водой.
На заготовку капнем 3-5 мл жидкого мыла, и начнем добавлять шерсть к будущей планете.
Следом аккуратно покатаем шарик между ладоней.
Теперь опускаем заготовку в холодную воду.
При необходимости повторяем процедуры несколько раз (ориентируемся на рыхлость материала).
Убираем лишнюю влагу при помощи полотенца.
Наш Марс готов!
Планеты-подушки, как детали интерьера
В том случае, когда вы хотите сделать поделку не для школьной выставки, а просто для себя, стоит вооружиться нитками с иголками. Мягкие и удобные подушки украсят ваш диван, а также послужат уютной деталью интерьера в вашем доме.
Для работы нам понадобится:
Шаблоны планет.
Любая ткань, с которой вы предпочитаете работать.
Нитки с иголками.
Ткань-наполнитель.
Шаблоны планет.
Любая ткань, с которой вы предпочитаете работать.
Нитки с иголками.
Ткань-наполнитель.
Пошаговая схема-инструкция:
По подготовленному шаблону сделайте заготовки ткани.
Сложив заготовки изнаночной стороной наружу, обметайте края. Оставляйте «окошко» для наполнителя.
Прострочите швы.
Выверните изделие через «окошко», внутрь набивайте наполнитель.
Зашейте «окошко».
По подготовленному шаблону сделайте заготовки ткани.
Сложив заготовки изнаночной стороной наружу, обметайте края. Оставляйте «окошко» для наполнителя.
Прострочите швы.
Выверните изделие через «окошко», внутрь набивайте наполнитель.
Зашейте «окошко».
В магазинах тканей сегодня можно встретить широкий ассортимент красочных полотен: от темно-синих однотонных до насыщенных звездами просторов. Выбирайте ту ткань, которая вам по душе.
Мы посмотрели только малую часть способов создания самодельных планетарных систем. В чем е преимущества этих методик? Создание красочных моделей поможет вашему ребенку проявить любознательность и мышление в процессе работы. Выбирайте удобный для вас способ и приступайте к изготовлению новых планет!
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Вячеслав Алексеев. Стрелочники истории (с).
Неизвестно где, неизвестно - кто. Время - около 3 миллиардов лет тому назад по земному летоисчислению.
- Ну что, коллеги? Можно поздравить с очередной неудачей? В последнем опыте коллайдер выдал все ту же спиралевидную галактику с миллиардами звезд и опять ни одной долгоживущей стабильной системы - все неустойчивы: либо взрываются, либо гаснут и схлопываются. Так что... опять в корзину? Кто мне тут вещал, что для заданных условий выбранные физические константы оптимальны? Нет! Думаю, это последний опыт, а дальше будем менять физику.
- Не согласен! Поменяем физику - будет хуже: вычислитель выдал, что при малейшем отклонении любого параметра - энтропия будет возрастать, а стабильность падать.
- Но мы сколько опытов уже провели? И пока ничего. Не работает система при данных физических законах!
- Не совсем так, на последнем витке только что полученной спирали есть один объект, относительно устойчивый. Хотя придется его немного подкорректировать и притушить.
- Один? Среди миллиардов заведомо непригодных? Зачем нам один объект? Я настаиваю, что вся серия провальна.
- Понимаете, коллега, есть подозрение, что при любой физике без толчка изнутри даже самая распрекрасная система нежизнеспособна. Тут молодые подбросили забавную идею. Можно попробовать устроить не галактику в целом, а нечто вроде колыбели внутри нее, вырастить разумную жизнь, а уж эта жизнь сама распространится, будет обустраивать галактику и уменьшать ее энтропию.
- Забавно, забавно. Где эта колыбельная система? Дайте увеличение. Нет, не годится, тут же уже началось формирование двойной звезды!
- Малое скопление так и не вспыхнувшего двойника можно раскидать по эклептике. Вполне хватит на 10-12 планет - из них 2-3 относительно больших, другие нормальные. Ну, почти нормальные. Правда, как и по остальным системам - нужных элементов мало, ненужных много, а энтропия размажет все равномерным слоем... Для углеродной жизни придется применить фильтрацию и отсортировать нужное в одном месте. В крайнем случае сгенерить из мусора необходимые элементы по месту.
- Ага, знаю, знаю... Вашему преобразователю сколько не дай массы легких элементов сразу все в железо-никелевую субстанцию превратит. Нет уж, лучше как-нибудь без него. Кому нужна железная планета?
- Почему железо? У нас еще кремний неплохо получается.
- Еще лучше. Кстати, кто будет все это мониторить? И главное - чем? У нас есть инструменты слежения за такими микроскопическими объектами? Потом, тут рядом полно нестабильных систем - жесткое излучение, космический мусор летает... Наблюдатель мигнуть не успеет, как рядом рванет сверхновая и сожжет то, что успело появиться. Или прилетит недопланетка - с тем же результатом.
- Сегодня попробуем поиграть гравитацией и вытянуть эту систему в спокойное место - между последним и предпоследним витками галактики, механизм для сортировки воды, кислорода, углерода имеется, хотя и требует настройки. Думаю, собрать все это в одном месте, где и сформируется колыбель. Расчеты для оптимального расстояния есть. Со стабилизацией термоядерного светила неожиданностей не будет - есть методичка, тем более данная звезда подходит по всем параметрам. Думаю завтра система будет вчерне готова. С первоначальным засевом жизнью будет сложнее. Пробные культуры есть, вопрос - как их переместить на выбранную колыбель. Но придумаем что-нибудь. Если все пойдет без потрясений из вне - дня через 3-4 должна появиться разумная жизнь...
- А если эта жизнь будет неразумна?
- Не вопрос, направим на объект камешек из последнего витка галактики, там полно мусора. При любом катаклизме выживает умнейший. И по ходу развития будем подправлять, меняя условия существования. Ну растянется эпопея еще на пару дней.
- Грубовато будут проходить ваши корректировки.
- Не без того. Зато при появлении разумной жизни - если удастся установить информационный канал - следить и настраивать будет намного проще и, главное, точнее.
- Ну что ж, ладно. Подождем... Пять? Нет, даю семь дней, получится будем смотреть дальше, не получится - будем заряжать коллайдер на новый эксперимент и вот тут я буду настаивать на изменение физики. Только есть просьба к наблюдателям, обязательно перед каждой корректировкой скидывайте резервные копии галактики в параллельное время. Если разумная жизнь все же появится и с ней удастся наладить устойчивый канал связи, но развитие пойдет не туда - будет проще не начинать все сначала, а отмотать до предыдущего промежуточного варианта. В крайнем случае - задействовать местную разумную особь. Тот самый толчок изнутри.