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Мастер-класс по созданию планет солнечной системы

Мастер-класс по созданию планет солнечной системы (54 фото + 2 видео)

Автор:
11 сентября 2020 18:58
Сообщество : Сделай сам!
Метки: видео   космос   планета   своими руками   сделай сам   солнечная система   фото   
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Зачем мы делаем поделки? Зачастую это способ совместных занятий с нашими детьми, а иногда нам просто нравится мастерить новые и яркие картины. Но ещё чаще мы сталкиваемся с необходимостью создания поделок к определенным праздникам.

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Метки: видео   космос   планета   своими руками   сделай сам   солнечная система   фото   
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Виталий Касандров Полчаса назад
Если что официально уже лет 15 ,как Плутон разжаловали в планетоид , и формально у нас 8 планет и уже чуть ли не десяток (парочка крупнее Плутона) планетоидов за орбитой Нептуна.
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7k
Волк русский - Президент США Час назад
Буков многовато, но они того стОят.

Вячеслав Алексеев. Стрелочники истории (с).

Неизвестно где, неизвестно - кто. Время - около 3 миллиардов лет тому назад по земному летоисчислению.

- Ну что, коллеги? Можно поздравить с очередной неудачей? В последнем опыте коллайдер выдал все ту же спиралевидную галактику с миллиардами звезд и опять ни одной долгоживущей стабильной системы - все неустойчивы: либо взрываются, либо гаснут и схлопываются. Так что... опять в корзину? Кто мне тут вещал, что для заданных условий выбранные физические константы оптимальны? Нет! Думаю, это последний опыт, а дальше будем менять физику.
- Не согласен! Поменяем физику - будет хуже: вычислитель выдал, что при малейшем отклонении любого параметра - энтропия будет возрастать, а стабильность падать.
- Но мы сколько опытов уже провели? И пока ничего. Не работает система при данных физических законах!
- Не совсем так, на последнем витке только что полученной спирали есть один объект, относительно устойчивый. Хотя придется его немного подкорректировать и притушить.
- Один? Среди миллиардов заведомо непригодных? Зачем нам один объект? Я настаиваю, что вся серия провальна.
- Понимаете, коллега, есть подозрение, что при любой физике без толчка изнутри даже самая распрекрасная система нежизнеспособна. Тут молодые подбросили забавную идею. Можно попробовать устроить не галактику в целом, а нечто вроде колыбели внутри нее, вырастить разумную жизнь, а уж эта жизнь сама распространится, будет обустраивать галактику и уменьшать ее энтропию.
- Забавно, забавно. Где эта колыбельная система? Дайте увеличение. Нет, не годится, тут же уже началось формирование двойной звезды!
- Малое скопление так и не вспыхнувшего двойника можно раскидать по эклептике. Вполне хватит на 10-12 планет - из них 2-3 относительно больших, другие нормальные. Ну, почти нормальные. Правда, как и по остальным системам - нужных элементов мало, ненужных много, а энтропия размажет все равномерным слоем... Для углеродной жизни придется применить фильтрацию и отсортировать нужное в одном месте. В крайнем случае сгенерить из мусора необходимые элементы по месту.
- Ага, знаю, знаю... Вашему преобразователю сколько не дай массы легких элементов сразу все в железо-никелевую субстанцию превратит. Нет уж, лучше как-нибудь без него. Кому нужна железная планета?
- Почему железо? У нас еще кремний неплохо получается.
- Еще лучше. Кстати, кто будет все это мониторить? И главное - чем? У нас есть инструменты слежения за такими микроскопическими объектами? Потом, тут рядом полно нестабильных систем - жесткое излучение, космический мусор летает... Наблюдатель мигнуть не успеет, как рядом рванет сверхновая и сожжет то, что успело появиться. Или прилетит недопланетка - с тем же результатом.
- Сегодня попробуем поиграть гравитацией и вытянуть эту систему в спокойное место - между последним и предпоследним витками галактики, механизм для сортировки воды, кислорода, углерода имеется, хотя и требует настройки. Думаю, собрать все это в одном месте, где и сформируется колыбель. Расчеты для оптимального расстояния есть. Со стабилизацией термоядерного светила неожиданностей не будет - есть методичка, тем более данная звезда подходит по всем параметрам. Думаю завтра система будет вчерне готова. С первоначальным засевом жизнью будет сложнее. Пробные культуры есть, вопрос - как их переместить на выбранную колыбель. Но придумаем что-нибудь. Если все пойдет без потрясений из вне - дня через 3-4 должна появиться разумная жизнь...
- А если эта жизнь будет неразумна?
- Не вопрос, направим на объект камешек из последнего витка галактики, там полно мусора. При любом катаклизме выживает умнейший. И по ходу развития будем подправлять, меняя условия существования. Ну растянется эпопея еще на пару дней.
- Грубовато будут проходить ваши корректировки.
- Не без того. Зато при появлении разумной жизни - если удастся установить информационный канал - следить и настраивать будет намного проще и, главное, точнее.
- Ну что ж, ладно. Подождем... Пять? Нет, даю семь дней, получится будем смотреть дальше, не получится - будем заряжать коллайдер на новый эксперимент и вот тут я буду настаивать на изменение физики. Только есть просьба к наблюдателям, обязательно перед каждой корректировкой скидывайте резервные копии галактики в параллельное время. Если разумная жизнь все же появится и с ней удастся наладить устойчивый канал связи, но развитие пойдет не туда - будет проще не начинать все сначала, а отмотать до предыдущего промежуточного варианта. В крайнем случае - задействовать местную разумную особь. Тот самый толчок изнутри.
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