Мастер-класс по созданию планет солнечной системы

Как вы догадались, Луна – не единственная модель, которую можно изготовить с помощью папье-маше. Материалы для работы те же, что и в первом случае. Посмотрим, что же изменилось в пошаговой схеме:



Готовим две основы из шариков, покрытых кусочками газеты. Отправляем на просушку.

Прокалываем шарики и извлекаем остатки резины.

Модель Сатурна покрываем желтой краской, местами делаем мазки оранжевым цветом (так наша планета смотрится намного реалистичнее).

Готовим пояс астероидов: обмеряем сантиметровой лентой окружность поделки. По центру картонного листа при помощи циркуля рисуем круг нужного диаметра. Второй круг формируем на 5 см дальше.

Вырезаем наш пояс астероидов и одеваем на поделку.

Для второй планеты нам понадобится глобус или его развернутая модель (скачайте из интернета). Далее действуйте так, как позволяет вам ваша фантазия и художественные способности.