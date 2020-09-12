Куклы своими руками: 90 фото идей ручной работы

БУМАЖНЫЙ КУКОЛЬНЫЙ МИР

Бумажные куклы были популярными в советском детстве. Для создания не требовалось много материала и времени. С этой задачей успешно справлялись даже малыши в детском саду. Для работы требуются ножницы, клей, бумага, картон, фломастеры, цветные карандаши и много фантазии. Важным достоинством такой игрушки является возможность быстрого обновления гардероба.





Перед тем, как сделать бумажную куклу, выбирают любимого персонажа, изображенного в полный рост. Далее на него кладут лист белой бумаги и обрисовывают. Полученную фигуру раскрашивают, вырезают, наклеивают на картон. Процесс создания одежды является более творческим.