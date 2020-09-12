Куклы своими руками: 90 фото идей ручной работы

Игрушки с раннего детства входят в жизнь людей. Самыми дорогими среди них считаются те, которые выполнены самостоятельно. Сделать куклы своими руками не сложно. С этой задачей легко справится человек, обладающий творческими задатками. Впоследствии они становятся не только любимыми, но и задушевными подружками, которым доверяют сокровенные секреты.
Для изготовления используют экологически чистые материалы, поэтому их считают безопасными. И не важно, создается она в подарок или для собственного ребенка Главное то, что создает мастер, вкладывая в нее частичку души и хорошего настроения.
Для того, чтобы лучше представлять процесс создания собственного шедевра, полезно почитать статьи о том, как мастерить куклу своими руками для начинающих рукодельниц. Работа с мелкими деталями создает некоторые трудности.
Изготовить красавицу, пошить на нее одежду ничуть не проще, чем сделать это на взрослого человека. Это требует много времени и усидчивости. Для воплощения идеи важно заранее представлять образ будущего творения, правильно подобрать необходимый материал.
Изготовить красавицу, пошить на нее одежду ничуть не проще, чем сделать это на взрослого человека. Это требует много времени и усидчивости. Для воплощения идеи важно заранее представлять образ будущего творения, правильно подобрать необходимый материал.
Создание каждого вида изделия требует наличия специального оборудования. Необходимые элементы и аксессуары будущей поделки подбираются в зависимости от задумок мастера кукол.
НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ
Для того, чтобы приступить к изготовлению поделки, следует приготовить:
лоскутки ткани телесного цвета для создания туловища и головы;
разноцветную материю для одежды;
бумагу;
иглы для шитья;
ножницы портновские и маленькие;
нитки. Для стяжки туловища применяют армированные нитки;
выкройки кукол и деталей одежды;
материал для набивки;
булавки;
клей «Момент»;
пинцет и палочки для суши для выворачивания деталей;
краски акриловые;
декоративные элементы;
фломастеры или маркеры.
НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ
Для того, чтобы приступить к изготовлению поделки, следует приготовить:
лоскутки ткани телесного цвета для создания туловища и головы;
разноцветную материю для одежды;
бумагу;
иглы для шитья;
ножницы портновские и маленькие;
нитки. Для стяжки туловища применяют армированные нитки;
выкройки кукол и деталей одежды;
материал для набивки;
булавки;
клей «Момент»;
пинцет и палочки для суши для выворачивания деталей;
краски акриловые;
декоративные элементы;
фломастеры или маркеры.
Если предстоит выполнить работу из природного материала, то запасаются соломой, берестой или деревом. Заранее продумывают то, из чего будут выполнены волосы и глаза.
ВЫБОР ТКАНИ ДЛЯ ТЕЛА ИГРУШКИ
Решая вопрос, как сшить куклу, следует внимательно подойти к выбору ткани для создания тела.
Решая вопрос, как сшить куклу, следует внимательно подойти к выбору ткани для создания тела.
Обращают внимание на:
Плотность. Чем выше плотность материала, тем крепче будет игрушка.
Структуру ткани. Неравномерно расположенные нити подчеркивают грубость материи.
Плотность. Чем выше плотность материала, тем крепче будет игрушка.
Структуру ткани. Неравномерно расположенные нити подчеркивают грубость материи.
Мастерить текстильные изделия следует из гладкого материала, который не мнется, легко гладится, не создает просветов при растягивании.
Учитывая эти особенности, для создания тела куколки покупают льняное полотно, трикотаж, хлопок, фетр, костюмную ткань телесного цвета.
Перед тем, как приступить к работе, стоит посмотреть мастер класс по изготовлению кукол и выбору материала.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
Приготовив необходимое, приступают к работе над созданием изделия. Важно помнить, что реализовать свою мечту в полной мере получится только тогда, когда еще в самом начале работы пред глазами будет маячить образ будущего результата работы.
Приготовив необходимое, приступают к работе над созданием изделия. Важно помнить, что реализовать свою мечту в полной мере получится только тогда, когда еще в самом начале работы пред глазами будет маячить образ будущего результата работы.
Процесс создания собственного шедевра требует внимания и тщательности. Для того, чтобы правильно определиться с выбором вида будущей поделки, можно зайти на сайт, где показаны авторские куклы ручной работы с изображением их фото.
Работа выполняется в четкой последовательности:
готовые выкройки переводят на ткань;
детали прошивают, оставляя отверстия для выворачивания и набивки;
вырезают, оставляя припуски;
готовые части тела выворачивают. В узких местах для удобства маленькими ножницами делают надрезы ткани по припуску;
выполняют тугую набивку сначала верхней, а затем нижней части туловища, следя за симметричностью деталей;
потайным швом зашивают разрез, через который выполнялась набивка;
формируют голову, сшивают с туловищем, равномерно натягивая ткань;
прикрепляют ноги;
оформляют голову и шьют одежду.
готовые выкройки переводят на ткань;
детали прошивают, оставляя отверстия для выворачивания и набивки;
вырезают, оставляя припуски;
готовые части тела выворачивают. В узких местах для удобства маленькими ножницами делают надрезы ткани по припуску;
выполняют тугую набивку сначала верхней, а затем нижней части туловища, следя за симметричностью деталей;
потайным швом зашивают разрез, через который выполнялась набивка;
формируют голову, сшивают с туловищем, равномерно натягивая ткань;
прикрепляют ноги;
оформляют голову и шьют одежду.
Совет! Особое внимание при изготовлении куклы из ткани обращают на сшивание мелких деталей. Для лучшего выворачивания на шов оставляют 1 мм ткани, а чтобы край не осыпался, изделия сшивают мелкой строчкой. Для основных припусков деталей оставляют по 2 – 3 мм.
ВИДЫ КУКОЛ РУЧНОЙ РАБОТЫ
По способу использования куклы бывают игровые, коллекционные и интерьерные. Для их создания используют различные подручные средства. Особенно популярными являются авторские работы.
ВИДЫ КУКОЛ РУЧНОЙ РАБОТЫ
По способу использования куклы бывают игровые, коллекционные и интерьерные. Для их создания используют различные подручные средства. Особенно популярными являются авторские работы.
Разнообразие видов материала позволяет смастерить куколку на любой вкус. Как сделать куклу неповторимой, знают мастера, которые охотно делятся опытом. Отличает такие изделия практичность, долговечность.
ИНТЕРЬЕРНЫЕ КУКЛЫ
Такие игрушки создаются для взрослых для созерцания и украшения домашнего интерьера. Обычно это авторская работа, созданная в единственном экземпляре. Особой популярностью пользуется будуарная кукла с движущимися конечностями.
Такие игрушки создаются для взрослых для созерцания и украшения домашнего интерьера. Обычно это авторская работа, созданная в единственном экземпляре. Особой популярностью пользуется будуарная кукла с движущимися конечностями.
Выполняется как в старинном, так и в современном стиле. Материалом для изготовления служит глина, фарфор, ткань, керамика.
Для украшения интерьера подходят разные куклы: гномики и тролли, куклы в стиле Пьеро, текстильные куклы, сплюшки для сладких снов. Мастер при изготовлении учитывает дизайн помещения, в котором она будет храниться или внешний вид будущей владелицы.
Поэтому процесс создания каждого экземпляра детально продумывается. Выбор стиля и материала зависит полностью от желания заказчика, а задача мастера состоит в том, чтобы проявить максимум старания и фантазии для создания уникального творения.
ТИЛЬДА – ИЗОБРЕТЕНИЕ НОРВЕЖСКОГО ДИЗАЙНЕРА
Интерьерную куклу Тильду ручной работы считают самым популярным изделием текстильного вида. Изделие представляет собой длинноногую фигуру с румяными щеками, маленькими круглыми глазками – точками. Размер составляет 60 см По внешнему виду это не всегда человек.
Интерьерную куклу Тильду ручной работы считают самым популярным изделием текстильного вида. Изделие представляет собой длинноногую фигуру с румяными щеками, маленькими круглыми глазками – точками. Размер составляет 60 см По внешнему виду это не всегда человек.
Это может быть фигура животного, насекомого, растения, пошитого из ткани однотонного цвета загара. Среди других персонажей ее выделяется отсутствие рта. Несмотря на деревенский стиль, изделия выглядят нарядно. Для создания одежды, которая пришивается к телу, используют хлопчатобумажную ткань в полоску, клетку, с мелкими цветами. Тильда считается брендом, под который выпускаются специальные серии выкроек, тканей, аксессуаров.
ОСОБЕННОСТИ СНЕЖКИ
Среди других изделий их отличают большие ноги. Благодаря объемным нижним конечностям и плотной набивке, этой текстильной кукле не требуется создание каркаса. Игрушке свойственно отсутствие рта, маленькие глазки, расписные лица.
Среди других изделий их отличают большие ноги. Благодаря объемным нижним конечностям и плотной набивке, этой текстильной кукле не требуется создание каркаса. Игрушке свойственно отсутствие рта, маленькие глазки, расписные лица.
ВОСПОМИНАНИЯ АМЕРИКАНСКОГО ДЕТСТВА
Чердачные куклы — выходцы из прошлого американских детей. Изготовляются из такой грубой ткани, как небеленый лен, мешковина. Изделию специально придают состаренный вид. Для этого ткань опускают в горячую воду со смесью кофе, корицы, ванилина без сахара.
Чердачные куклы — выходцы из прошлого американских детей. Изготовляются из такой грубой ткани, как небеленый лен, мешковина. Изделию специально придают состаренный вид. Для этого ткань опускают в горячую воду со смесью кофе, корицы, ванилина без сахара.
Материю, пропитанную ароматами, высушивают, а затем кроят. Построение выкройки тряпичной куклы отличается простотой. Для этого на бумагу наносят контур будущей поделки, вырезают и с помощью иголок прикрепляют к ткани. Далее выполняют раскрой и пошив.
Готовые детали набивают наполнителем и скрепляют. Несмотря на внешне состаренный потертый вид, такая игрушка подчеркивает тепло и уют домашней обстановки. Чаще такая поделка создается не для игр, а для украшения интерьера. Мастерицы, пытаясь воссоздать образы прошлого, ищут фото кукол на старинных фотоснимках.
ОСОБЕННОСТИ ТЫКВОГОЛОВОК
Этот вид игрушек по-своему привлекателен. По стилю они похожи на другие виды текстильных кукол. Отличительной особенностью является голова, напоминающая тыкву. Она выполнена из 5 клиньев, 2 из которых — лицо, а остальные формируют затылок. Для того, чтобы правильно сшить куклу, следует заранее приготовить выкройку всех частей тела. Отличительная особенность — кудрявые волосы, сделанные из пряжи, и короткое платье, из-под которого выглядывают панталоны. Для пошива одежды используют ткани пастельных тонов и кружева.
Этот вид игрушек по-своему привлекателен. По стилю они похожи на другие виды текстильных кукол. Отличительной особенностью является голова, напоминающая тыкву. Она выполнена из 5 клиньев, 2 из которых — лицо, а остальные формируют затылок. Для того, чтобы правильно сшить куклу, следует заранее приготовить выкройку всех частей тела. Отличительная особенность — кудрявые волосы, сделанные из пряжи, и короткое платье, из-под которого выглядывают панталоны. Для пошива одежды используют ткани пастельных тонов и кружева.
ВЫХОДЦЫ ИЗ СЛАВЯНСКОГО ПРОШЛОГО
Куклы — закрутки пришли из прошлого славянских народов. Им предписана функция выполнения роли помощника в хозяйстве или оберега. Для каждого вида принадлежности существует определенный способ закрутки: для новорожденных, для новобрачных, для привлечения достатка в дом. Часто мастера надевают на них национальные костюмы.
Куклы — закрутки пришли из прошлого славянских народов. Им предписана функция выполнения роли помощника в хозяйстве или оберега. Для каждого вида принадлежности существует определенный способ закрутки: для новорожденных, для новобрачных, для привлечения достатка в дом. Часто мастера надевают на них национальные костюмы.
Как делают куклы способом закрутки, разобраться не сложно. Начинают работу с изготовления туловища. Берут квадратный отрезок ткани. Снизу и справа делают загиб на 2 см. Внутрь заворачивают полоску ваты. Ниткой затягивают место шеи.
В центр другого аналогичного отрезка кладут комок ваты, а рядом располагают туловище таким способом, чтобы оно прошло через угол второго квадрата. Для формирования головы убирают лишние складки. Ватный шарик перевязывают ниткой. Из уголков второго квадрата формируют руки.
Для изготовления одежды используют кусок материала круглой формы, где прорезают дырки для головы и рук, надевают на туловище и подвязывают пояском. На голову повязывают платок из треугольного кусочка ткани. Изготовление кукол подобным способом не займет много времени и доступно даже дошкольнику.
КОЛЛЕКЦИОННЫЕ КУКЛЫ
Куклы издавна привлекают людей. Многие создают целые коллекции неподражаемых образов. Собирают антикварные, дизайнерские и винтажные изделия, которые имеют особую ценность. Часто среди коллекционеров встречаются любители обычных игрушек, собирающих сказочных куколок, персонажей в национальных костюмах или героев определенного фильма, кукол-младенцев или хранителей дома. Предпочтения у коллекционеров разные. Это могут быть ростовые куклы или миниатюрные авторские изделия, вмещающиеся на ладони.
Куклы издавна привлекают людей. Многие создают целые коллекции неподражаемых образов. Собирают антикварные, дизайнерские и винтажные изделия, которые имеют особую ценность. Часто среди коллекционеров встречаются любители обычных игрушек, собирающих сказочных куколок, персонажей в национальных костюмах или героев определенного фильма, кукол-младенцев или хранителей дома. Предпочтения у коллекционеров разные. Это могут быть ростовые куклы или миниатюрные авторские изделия, вмещающиеся на ладони.
БУМАЖНЫЙ КУКОЛЬНЫЙ МИР
Бумажные куклы были популярными в советском детстве. Для создания не требовалось много материала и времени. С этой задачей успешно справлялись даже малыши в детском саду. Для работы требуются ножницы, клей, бумага, картон, фломастеры, цветные карандаши и много фантазии. Важным достоинством такой игрушки является возможность быстрого обновления гардероба.
Перед тем, как сделать бумажную куклу, выбирают любимого персонажа, изображенного в полный рост. Далее на него кладут лист белой бумаги и обрисовывают. Полученную фигуру раскрашивают, вырезают, наклеивают на картон. Процесс создания одежды является более творческим.
Бумажные куклы были популярными в советском детстве. Для создания не требовалось много материала и времени. С этой задачей успешно справлялись даже малыши в детском саду. Для работы требуются ножницы, клей, бумага, картон, фломастеры, цветные карандаши и много фантазии. Важным достоинством такой игрушки является возможность быстрого обновления гардероба.
Перед тем, как сделать бумажную куклу, выбирают любимого персонажа, изображенного в полный рост. Далее на него кладут лист белой бумаги и обрисовывают. Полученную фигуру раскрашивают, вырезают, наклеивают на картон. Процесс создания одежды является более творческим.
Для этого самостоятельно рисуют и вырезают из бумаги разные виды одежды. Пышная юбка, выполненная из 8 кругов цветной бумаги одинакового диаметра, которые 2 раза складываются пополам и склеиваются между собой, позволяет бумажной принцессе стоять. Часто одежду вырезали из готовых заготовок. Информацию о том, как сделать куклу из бумаги можно найти в интернете.
Особый интерес к созданию бумажных изделий вызывает приближение Нового года, когда хочется необычно украсить интерьер. Мастерить накануне праздника новогодних красавиц является полезным, увлекательным и экономным для бюджета семьи, занятием. Основой остается тот же бумажный вариант туловища, для которого создаются праздничные одежды. Для создания красивого воздушного наряда можно использовать гофрированную бумагу.
НОВОГОДНИЕ КУКЛЫ СВОИМИ РУКАМИ СДЕЛАТЬ НЕ СЛОЖНО
Особый интерес у детей вызывают кукольные фигуры, которыми украшают интерьер помещения. Это фигурки Деда Мороза, Снегурочки, зверей.
Особый интерес у детей вызывают кукольные фигуры, которыми украшают интерьер помещения. Это фигурки Деда Мороза, Снегурочки, зверей.
В преддверии Рождества дети любят мастерить ангелов. Для этого используют обычные белые салфетки без рисунка. В центр развернутой салфетки кладут бумажный шарик и завязывают ниткой, отделяя голову от туловища.
Задние концы салфетки раскладывают, формируя крылья. Немного обрезав острые углы, из остальной салфетки формируют юбку. На голову повязывают ленточку, формируя нимб. Такую же ленту можно повязать на шею.
Новогодние куклы, сделанные своими руками, являются не только прекрасным украшением, но и хорошим подарком. Их мастерят не всегда из бумаги. Это может быть текстильная Тильда в образе Деда Мороза, Снегурочки, зайца или оленя. Достойно украсит помещение и создаст новогоднее настроение интерьерная кукла в виде ангела или снеговика.
Пошив для нескольких персонажей карнавальные костюмы, проводят кукольный бал. Причем для создания сказочного образа не обязательно покупать новую ткань. Можно легко справиться, используя подручные средства.
Мастерить куклы своими руками можно в любом возрасте. Это увлекательное, захватывающее занятие позволяет не только создавать неповторимые шедевры, но и делать мир лучше.
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