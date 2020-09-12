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Куклы своими руками: 90 фото идей ручной работы

Куклы своими руками: 90 фото идей ручной работы (84 фото + 2 видео)

Автор:
12 сентября 2020 20:32
Сообщество : Сделай сам!
Метки: Куклы своими руками   кукла   своими руками   сделай сам   фото   
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Игрушки с раннего детства входят в жизнь людей. Самыми дорогими среди них считаются те, которые выполнены самостоятельно. Сделать куклы своими руками не сложно. С этой задачей легко справится человек, обладающий творческими задатками. Впоследствии они становятся не только любимыми, но и задушевными подружками, которым доверяют сокровенные секреты.

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Метки: Куклы своими руками   кукла   своими руками   сделай сам   фото   
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