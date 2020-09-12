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1942 год: как американцы собирали металлолом для военной промышленности

1942 год: как американцы собирали металлолом для военной промышленности (34 фото)

Автор:
12 сентября 2020 19:58
Метки: история   патриотизм   сбор металлолома   сша   факты   
361
34
Когда после нападения японцев на Перл-Харбор США вступили во Вторую мировую войну, мировая торговля сырьем была в состоянии полной неопределенности и упадка. Основные товары, такие как резина и ткань, сразу подорожали из-за массового применения в военных целях.

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Метки: история   патриотизм   сбор металлолома   сша   факты   
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9  комментариев
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2k
Ильдар Суюндиков 11 часов назад
Не толерантненькие снимки. Срочно добавить фото негров, геев, лесбиянок и далее по списку!
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155
Алексей 14 минут назад
Черный лом, собранный у населения, весьма низкокачественный. Для сталелитейной промышленности малопригоден, так как требует предварительной сортировки и подготовки. Лом в виде отходов металлообработки гораздо лучше. Тонна какой-нибудь обрези от штамповки предпочтительнее чем три тонны разнородного хлама типа кастрюль и тазов.
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1k
Vic Twin 4 часа назад
Это город Кобрин. Памятник воинам 1812 года. Еще с самых "доисторических времён", из поколения в поколение кобринские школьники тырили эти ядра и сдавали их в школу на металлолом. Поговаривали, что однажды спёрли и мортиру. Каюсь, в свое время тоже принимал участие. Потом естественно ядра у школьников забирали, вертали на место, а участникам вставляли пистон. Зато кампания по сбору металлолома в школе сразу резко сворачивалась. Как только не пробовали намертво эти ядра крепить, но лет 5 проходит, и новая попытка.
Это город Кобрин. Памятник воинам 1812 года. Еще с самых "доисторических времён", из поколения в поколение кобринские школьники тырили эти ядра и сдавали их в школу на металлолом. Поговаривали, что однажды спёрли и мортиру. Каюсь, в свое время тоже принимал участие. Потом естественно ядра у школьников забирали, вертали на место, а участникам вставляли пистон. Зато кампания по сбору металлолома в школе сразу резко сворачивалась. Как только не пробовали намертво эти ядра крепить, но лет 5 проходит, и новая попытка.
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475
Alex 7 часов назад
если было так тяжело,что собирали металлолом,то как умудрились обеспечить огромные поставки по ленд лизу для СССР ?
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13k
vikklu Alex 6 часов назад
Ну сказано же, для патриотизЬма.
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24k
Вован 8 часов назад
тем временем у нас и стар и мал ковали оружие победы!!
тем временем у нас и стар и мал ковали оружие победы!!
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13k
vikklu Вован 6 часов назад
Да и у них, вродебы как...
Да и у них, вродебы как...
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621
маг С.Дружко (звучит неплохо) 9 часов назад
Вот так с улыбками, шутками-прибаутками, предметы культуры и музейные, судя по древностям типа доспехов и клинков, атрибуты в печь. Ладно, душки от кроватей, старые рамы да тазы. Но сабли, ажурные ключи, шлемы "за что"?..
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3k
Andrey Abramov маг С.Дружко (звучит неплохо) 8 часов назад
Походу фото насобирали и сделали подборку. Это точно не плавили, ибо нет смысла, а ценность этих вещей высокая.
Походу фото насобирали и сделали подборку. Это точно не плавили, ибо нет смысла, а ценность этих вещей высокая.
Походу фото насобирали и сделали подборку. Это точно не плавили, ибо нет смысла, а ценность этих вещей высокая.
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