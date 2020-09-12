1942 год: как американцы собирали металлолом для военной промышленности

Когда после нападения японцев на Перл-Харбор США вступили во Вторую мировую войну, мировая торговля сырьем была в состоянии полной неопределенности и упадка. Основные товары, такие как резина и ткань, сразу подорожали из-за массового применения в военных целях.
По всей стране были организованы пункты приема вторсырья, куда граждан призывали нести резину — для производства шин для джипов, одежду — чтобы сделать ветошь, нейлоновые и шелковые чулки — для парашютов и остатки пищевого жира — для производства взрывчатых веществ.
Одним из наиболее важных материалов для сбора был металлолом. Ведь для постройки одного среднего танка требовалось 18 тонн металла, а для одного корабля — в сотни раз больше.
Пункты сбора вторсырья и общины устраивали соревнования между собой, домохозяйки приносили алюминиевые кастрюли и сковородки, фермеры жертвовали свои старые тракторы, а большие и малые города разбирали кованые заборы и исторические пушки времен Гражданской войны.
В Лаббоке, штат Техас, в качестве мишени был возведен бюст Гитлера, в который патриотически настроенные граждане швыряли посуду.
Уолт Дисней пожертвовал две железные скульптуры Бэмби, металла в которых, как говорили, было достаточно для производства 10 тысяч зажигательных бомб или одной 75-миллиметровой артиллерийской части.
В конечном счете эффект от этих пунктов приема вторсырья для реального военного производства был довольно незначительным. Их истинная ценность была в повышении морального духа граждан и создании чувства патриотического единства, чтобы как можно больше людей почувствовали сопричастность к победе над врагом.
«Сталь нельзя сделать без металлолома. Сталь так же невозможно сделать без металлолома, как сделать печенье без муки или сделать фруктовую воду с мороженым без мороженого» (губернатор штата Кентукки Кин Джонсон, 2 октября 1942 года).
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Метки: история патриотизм сбор металлолома сша факты
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