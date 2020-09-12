Просто хорошие и добрые новости из России за один день 1 сентября

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Все они оснащены современной мебелью и мультимедийным оборудованием. Есть столовые, библиотеки, медицинский блок, лингофонные кабинеты и кабинеты для уроков труда, гардеробные комнаты, универсальные помещения для групп продленного дня и актовые залы.



В Симферопольском районе приняла учеников самая современная на полуострове средняя общеобразовательная школа, занимающая площадь 20700 квадратных метров. На ее возведение из бюджета в рамках ФЦП развития Крыма было потрачено более 900 миллионов рублей. Она построена в новом микрорайоне комплексной жилой застройки в селе Мирное, где в перспективе будут жить до 20 тысяч человек.



Всего в новой школе 98 классных аудиторий, и все они оснащены интерактивными комплексами, в том числе досками с проекторами, телевизорами. Все профильные кабинеты имеют полную техническую «начинку». Скажем, классы для изучения иностранного языка — самое современное лингафонное оборудование, кабинет химии — приборы, реактивы, наглядные материалы, места для лабораторных работ и опытов. В начальной школе в классах по две интерактивных доски — для ученика и учителя. А для первоклассников предусмотрены даже спальни.



Столовая школы рассчитана на 600 мест. Есть медицинский и стоматологический кабинеты, а также помещения для психолога и логопеда. Также есть два актовых зала, один из которых вмещает 700 человек, что позволит проводить мероприятия даже республиканского уровня. Малый зал — для театральной студии и занятий по вокалу. Также в школе три спортивных зала, один большой — для командных игр, два малых — для гимнастики, силовых видов спорта и тренажеров. Есть даже каток с искусственным льдом.



— В школе полный набор всего оборудования — от нитки с иголкой до самой современной швейной машины в мастерской для шитья, от электронного микроскопа до микроскопа, сопряженного с программой интерактивного оборудования, — рассказала директор новой школы Наталья Гончарова. — Главная задача — содержание и качество образования, для этого созданы абсолютно все условия: это предметная обеспеченность, антитеррористическая оснащенность, системы видеонаблюдения.