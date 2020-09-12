Просто хорошие и добрые новости из России за один день 1 сентября

2.
«Уральский завод спецтехники» запустил новый окрасочно-сушильный комплекс
3.
На западе Москвы открыта ледовая арена спортивного комплекса «Олимпийской деревни—80»
Ежемесячно в спорткомплексе занимаются более 8,3 тысячи человек, 83 процента из них — дети (6,9 тысячи человек), но возрастных ограничений для посещения нет.
В 2016-2017 годы Правительство Москвы провело реконструкцию спортивного комплекса Олимпийской деревни — 80. На его территории построили новый футбольно-легкоатлетический стадион, крытые теннисные корты и административно-бытовой корпус.
Затем появился крытый каток — ледовая арена длиной 61 и шириной 30 метров с трибунами на 284 места, предназначенная для тренировок и проведения соревнований. Кроме того, в трехэтажном здании площадью 6,8 тысячи квадратных метров разместили дополнительную тренировочную ледовую площадку длиной 20 и шириной шесть метров. Также там есть два тренажерных зала, кабинет теоретической подготовки и кафе, в котором часть столиков — с видом на ледовую арену.
Здание приспособлено для маломобильных граждан. Возле катка находится открытая парковка.
5.
В г. Тулун Иркутской области открылась новая детская поликлиника
В новой поликлинике есть собственное диагностическое отделение, 2 педиатрических кабинета, кабинет врача акушера-гинеколога, прививочный и процедурный кабинеты, а также клинико-диагностическая лаборатория мощностью 100 проб в день. В поликлинике организованы игровые зоны для детей, а также комната матери и ребенка. Для удобства посетителей кабинеты оборудованы системой приглашения и электронной очереди. Для поликлиники приобретено современное оборудование, в том числе рециркуляторы, фармацевтические холодильники, дефибрилляторы, персональные компьютеры, электронные весы и тонометры.
Есть кабинеты компьютерной томографии и УЗИ. Здание оборудовано всеми необходимыми инженерными системами: установлены современные лифты, наружное и внутреннее видеонаблюдение, охранно-пожарная сигнализация и система пожаротушения.
6.
В Кемеровской области открыт спорткомплекс площадью 13 тыс. квадратных метров
Это самый крупный спортобъект от Урала до Дальнего Востока. В нем есть бассейн, тренажёрный зал, футбольное поле, зал для киберспорта. Здесь можно проводить соревнования по 50 видам спорта. Стоимость объекта составила 863 млн рублей.
Он способен одновременно вместить 1100 спортсменов и зрителей. При этом «Металлург» оборудован для всех категорий людей с ограниченными возможностями.
8.
В Томске начато производство систем управления для сельскохозяйственных беспилотников
Производство организовано на базе Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР).
В конце августа 2019 года комбайн Acros 585, оснащенный системой беспилотного вождения, успешно прошел эксперимент по уборке урожая зерновых в окрестностях села Карбышево Томской области. Это первый в мире беспилотный комбайн, для управления которым не требуется спутниковая связь — он оснащен системой Cognitive AgroPilot, которая анализирует происходящее вокруг техники и избегает столкновений с посторонними объектами, техникой, людьми и животными.
9.
Сборная России стала обладателем золотых медалей Всемирной шахматной олимпиады
На пути к финалу россияне выиграли в четвертьфинале у венгров, в полуфинале — у американцев. На групповой стадии российская сборная заняла первое место, соперниками были команды Болгарии, Турции, Армении, Румынии, Хорватии, Англии, Алжира, Марокко и Египта
10.
В поселке городского типа Янино Ленинградской области был открыт новый трехэтажный детский сад-конструктор № 3 «Леголяндия» на 180 мест
Детский сад является подразделением «Янинского центра образования», а также региональной инновационной площадкой «Ленинградского областного института развития образования».
11.
В Красносельском районе Санкт-Петербурга открыто дошкольное отделение Центра образования № 167 на 220 мест.
13.
В Коммунарке Новомосковского округа открыл двери седьмой детсад площадью 3,3 тыс. кв. метров, рассчитанный на 220 мест.
15.
В пос. Новониколаевский Зеленодольского района Татарстана открыт детский сад «Умка»
В детсаду имеются спортивный и музыкальный залы, медицинской блок, на территории построена площадка для прогулок.
16.
На Волоколамском шоссе был открыт новый трехэтажный детский сад на 220 мест
17.
В Набережных Челнах после капремонта открыт детский сад на 281 место
18.
В Абакане (Хакасия) открыт детский сад «Феденька» на 300 мест
В детсаду на 12 групп и 4 ясельных группы размещена лаборатория юных исследователей, оснащенная ЛЕГО- и 3Д-конструкторами, шахматная студия, библиотека, групповые и спальные помещения, физкультурный и музыкальный залы, бассейн и медицинский блок с физиокабинетом.
Объем инвестиций в строительство детского сада составил 172 млн 820,68 тыс. руб.
19.
В Ставрополе на улице Тюльпановой открыт детский сад на 280 мест
Территория детского сада разделена на зону застройки, зону для игр и физкультурных занятий, хозяйственный блок. Двухэтажное здание детского сада размещено в центральной части участка.
В здании имеется бассейн, музыкальные и спортивные залы, универсальные кружковые помещения, а также помещения хозяйственного и административного назначения.
20.
В Петрозаводске (Республика Карелия) открыт детский сад № 113 «Онеженка» на 300 мест
В каждой из 12 групп имеется раздевалка, игровая комната, спальня, туалет для детей, санузел для персонала и буфетная.
Ткже в детсаду имеются учебные классы, холл, залы для спортивных и музыкальных занятий, административные ихозяйственные помещения, обустроенна территория вокруг детсада.
21.
В День знаний в Каспийске (Дагестан) состоялось торжественное открытие нового детского сада на 280 мест.
22.
На новейшем энергоблоке № 6 Ленинградской АЭС впервые зафиксирована ядерная реакция
Это означает, что аппаратура контроля нейтронного потока зафиксировала устойчивую нейтронную мощность и в активной зоне реактора впервые началась самоподдерживающаяся управляемая ядерная реакция.
«МКУ — это тот минимальный уровень мощности, который позволит нам безопасно провести ряд тестирований и проверить физические характеристики активной зоны реактора на соответствие требованиям проекта. После того, как эти операции будут завершены и расчеты поступят в Ростехнадзор, нам остается получить разрешение на энергопуск и начать поэтапный набор мощности», — отметил главный инженер Ленинградской АЭС-2 Александр Беляев.
23.
Новую животноводческую ферму на 200 голов открыли в Первомайском районе Ярославской области
В хозяйстве установлено новое дойное оборудование, соответствующее всем современным технологиям, промывочная система, закуплены танкеры. Отремонтирован водопровод, сделаны гидранты, установлено новое освещение и транспортеры навозоудаления. Для сотрудников оборудован теплый туалет и душ. Есть прачечная для стирки спецодежды.
24.
В Санкт-Петербурге открылись волейбольный центр с бассейном и учебно-гребная база
В новом центре есть волейбольная арена 18×9 метров, 25-метровый бассейн с пятью дорожками, а также трибуны для двух тысяч зрителей. В спорткомплексе планируется проводить соревнования по волейболу межуниверситетского уровня и тренировки по плаванию и другим видам спорта.
Тренироваться на новой арене смогут не только студенты университета, но и сборные команды северной столицы, в том числе волейбольные клубы.
27.
Два многофункциональных медцентра досрочно сданы в Псковской области
Все медцентры — здания капитального строительства. Они укомплектованы современным оборудованием по анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигенации, а также компьютерными томографами.
31.
В Чувашии открыли школу и детский сад
В этот же день в Чебоксарах началось строительство самой большой школы города, рассчитанной на 1650 учеников. Учебное заведение должно открыться в мкрн. «Садовый» в 2022 году.
Новвый детский сад «Телей», что в переводе с чувашского означает «Счастье», открыт в мкрн. Никольский г. Новочебоксарск (IX микрорайон Западного жилого района). Дошкольное учреждение рассчитано на 220 мест.
32.
СЗ «Северная верфь» спустил на воду морозильный траулер-процессор «Капитан Соколов» проекта 170701
34.
Египет засыпало российским зерном. Россия обеспечила 80% поставок пшеницы в страну
С начала сезона по 25 августа египетская госкомпания GASC приобрела 2,29 млн тонн российской пшеницы — это 80% всего объема (2,88 млн тонн), купленного GASC за этот период, следует из подсчетов «Русагротранса». Для сравнения: на аналогичную дату прошлого сезона GASC закупила 1,78 млн тонн пшеницы, из которых 40% пришлось на Россию, 18% — на Украину, остальное — на Румынию.
35.
1 сентября 2020 года в поселке Степной Россошинского сельского поселения Городищенского района Волгоградской области открыта новая школа на 500 мест.
36.
В г. Сочи Краснодарского края в гимназии № 6 открылся новый корпус на 1100 мест.
В корпусе создана современная материально-техническая база. Технологическое оборудование закуплено для профильных инженерных, медико-биологических классов, кабинетов технологии, химии и физики, а также в пищеблоке. Необходимая техника и инвентарь установлены в библиотеке, в актовом зале и в аудиториях внеурочной деятельности, где учащиеся будут заниматься робототехникой, посещать кружки школьного телевидения, издательского центра, студии дизайна, а также спортивные тренировки.
В гимназии работает Центр инклюзивного образования, где в новом учебном году будут учиться 76 детей с ограниченными возможностями здоровья. Для этого педагоги оборудовали специализированные кабинеты.
37.
В Невском районе г. Санкт-Петербург на Архивной улице открыта новая школа № 707 на 1650 мест.
Школу построила «Группа ЛСР» на территории жилого комплекса «Цивилизация».
38.
В Невском районе г. Санкт-Петербург на Дальневосточном проспекте открыто второе здание школы № 691.
39.
В Невском районе г. Санкт-Петербург на Нерчинской улице открыта школа № 693 на 825 мест.
Стоимость строительства школы составила более 1,2 миллиарда рублей. Работы вела компания «Современные монолитные конструкции», контракт был заключен в 2017 году.
40.
В г. Сыктывкар (р. Коми) открылась новая школа на 1200 мест.
Все учебные классы оборудованы интерактивными досками, предусмотрены комнаты психологической разгрузки для педагогов и учеников. В здании школы создана безбарьерная среда — в дверных проёмах отсутствуют пороги, предусмотрены пандусы и лифты, расширены дверные проёмы классов и других помещений. На прилегающей к школе территории обустроены баскетбольная площадка и футбольное поле с искусственным покрытием и освещением.
42.
В г. Нарьян-Мар (Ненецкий автономный округ) открыта школа № 3 на 700 мест.
Имеется отдельное здание для автокласса площадью 200 квадратных метров и городок для практического изучения правил дорожного движения. Спортивная составляющая в дополнение к большим залам представлена открытым полем для мини-футбола с искусственным покрытием (зимой там можно залить лёд и играть в хоккей), волейбольными и баскетбольными площадками, сектором для прыжков в длину, беговой дорожкой длиной 100 метров, полосой препятствий.
Контрактная стоимость объекта — 1,8 млрд рублей.
43.
В Набережных Челнах открыли крытый футбольный манеж «Победа» и ледовый дворец «КАМАЗ».
44.
45.
1 сентября 2020 года в г. Ижевск (Удмуртия) открыта новая школа № 20 на 900 учеников.
Также здесь открыли «РЖД-класс».
Школу № 20 оснастили современной техникой: здесь интерактивные панели, лаборатории, мобильные компьютерные классы, лингафонный кабинет, медиатека, оборудование для конструирования, 3D-моделирования и робототехники.
На закупку оборудования направили около 147 млн рублей.
46.
В наукограде Кольцово Новосибирской области открыт лицей «Технополис».
Стоит сказать, что лицей также обладает спортивной базой, которая включает большой зал, малый зал со скалодромом, зал самбо, бассейн, тренажерный зал, лыжную базу, тир. Новое образовательное учреждение будет работать в формате «школы полного дня»: учебные занятия будут проводиться в первую смену. А во второй половине дня будет организована внеурочная деятельность, а также занятия по программам дополнительного образования детей и взрослых.
47.
В г. Железногорск Курской области открылась школа № 14 на 1000 учеников.
Школа долгожданная. Рассчитана на 1000 мест. Благодаря ей разгрузились ближайшие общеобразовательные учреждения — им не пришлось работать в 2 смены.
48.
В г. Курск Курской области открылась школа № 14 на 1000 учеников.
Среди учебного оборудования — цифровые лаборатории, мобильные компьютерные и лингафонные классы для старшего и среднего звена, лаборатория 3D моделирования, учебно-методический комплекс по изучению оборудования с числовым программным управлением, комплект оборудования для инвалидов и учащихся с ОВЗ и многое другое.
В новой школе детям предоставлена возможность освоить различные летние и зимние виды спорта.
Также школьники будут заниматься техническим моделированием, использовать возможности лабораторий, оснащенных оборудованием с числовым программным управлением.
На основании приказа Минобрнауки данная школа в соответствии с концепцией цифровой школы оснащена самыми современными средствами обучения и воспитания. Приобретены компьютеры и ноутбуки для кабинета информатики, мобильные компьютерные классы, цифровые лаборатории для предметных кабинетов; электронный образовательный комплекс, электронные средства обучения, электронные учебные пособия и электронные средства обучения и др.
В школе с 1 сентября открыты 40 классов, приняты на работу 85 педагогических работников и 40 единиц технического персонала.
49.
Средняя общеобразовательная школа № 31 города Йошкар-Олы (р. Марий Эл) утром 1 сентября впервые распахнула свои двери для юных горожан, проживающих в микрорайоне 9 В.
Образовательное учреждение оснащено всем необходимым: современным оборудованием, спортплощадкой, зонами отдыха и подвижных игр. Здание доступно для маломобильных учащихся. Школа соответствует санитарным нормам и требованиям пожарной безопасности.
− На оснащение учреждения современной ученической мебелью, интерактивными досками, проекторами, микроскопами, компьютерами, спортивным инвентарем были выделены средства федерального бюджета на сумму 140 миллионов рублей.
50.
В г. Королёв (Московская обл.) 1 сентября 2020 года открылась школа на 660 мест.
51.
В Ярославской области на улице Тракторной в г. Рыбинск открыта школа на 786 мест.
52.
В Свердловской области в г. Невьянск открыта новая школа № 6.
Четырехэтажная школа имеет два отдельных входа. В ней размещены 49 учебных кабинетов, столярная и слесарная мастерские, два кабинета технологии для домоводства, четыре спортивных зала, современный актовый зал на 400 мест со звуковым и цветовым оборудованием, 25 помещений пищеблока и обеденный зал на 500 человек, библиотека, которая состоит из зоны открытого хранения фондов, читального зала, мультимедийного центра, справочно-информационного компьютерного центра и многое другое. Спортивные сооружения состоят из стадиона, двух спортивных площадок и тренажерной зоны, имеется три игровые площадки для детей начальной школы.
В рамках проекта по развитию цифровой образовательной среды учебные кабинеты, библиотека и прочие учебные кабинеты школы оснащены электронными средствами обучения с возможностью выхода в интернет для получения или размещения необходимой информации, учебных проектов.
53.
В Нижегородской области в г. Нижний Новгород состоялось торжественное открытие новой школы на 1500 учащихся.
Школа была построена по нацпроекту «Образование». Здание рассчитано на 1500 учащихся.
На строительство здания потрачено более 890 млн рублей, из которых 404 млн рублей было выделено из регионального бюджета.
Для школьников доступны мобильный компьютерный и лингафонный классы, многофункциональный актовый зал, лаборатории для занятия естественными науками, стадион и лыжная база. Кроме того, в медицинском блоке будут функционировать процедурный кабинет, а также стоматология.
54.
В р. Удмуртия в с. Постол Завьяловского района открылась новая школа.
Также для удобства маломобильных групп, на входе в школу установлен пандус, внутри здания есть лифт, оборудованные туалеты и раздевалки. В новой школе откроют классы естественнонаучного профиля, в дальнейшем планируется открыть медицинские классы.Образовательное учреждение рассчитано на 160 учеников
Общая стоимость строительства составила 243 млн рублей, из них 217 млн рублей выделили из федерального бюджета.
55.
В Краснодарском крае в г. Анапа в школе № 6 открыли новый корпус для начальных классов.
56.
В Челябинске начала работу самая большая школа на Урале. В ОЦ № 5 будут учиться 2200 учеников.
62.
1 сентября 2020 года в селе им. 9 Января Оренбургского района (Оренбургская область) открылась новая «Школа Ясень» на 300 мест.
Также в школе размещен пищеблок с обеденным залом и медицинские помещения. А на территории «храма науки» располагается современная многофункциональная спортивная и детская игровая площадки. Образовательное учреждение обеспечено системой информации и навигации для всех категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья.
63.
В р. Кабардино-Балкария в г. Нальчик открыта новая общеобразовательная школа № 33 на 1420 детей
В ней расположены более пятидесяти классов, два бассейна, два спортзала. Актовый зал на 500 человек и пищеблок на 400.
Около школы расположено футбольное поле, баскетбольная, волейбольная и две дополнительные игровые площадки.
У общеобразовательного учреждения своя котельная и индивидуальная электроподстанция.
На случай пожара перед зданием расположены четыре подземных резервуара с водой.
64.
В г. Магнитогорск (Челябинская область) открылся филиал школы № 47 в 145-м микрорайоне.
65.
Во Всеволожском районе (Ленинградская область) открылся Муринский центр образования № 4.
В новом здании школы четыре этажа, общая площадь составляет 18,6 тысяч кв. метров. В классах есть все необходимое оборудование, кабинет иностранного языка оснащен лингафонным оборудованием. Для младшеклассников есть комната труда, моделирования и технической игрушки, где дети смогут работать с пластилином, глиной и другими материалами.
Ученики смогут заниматься в студии хореографии или посещать драмкружок, юннатско-биологический кружок, кабинет для технического творчества, музыке и изобразительному искусству, библиотеку.
66.
В р. Крым открыты три новые школы — в селе Мирное Симферопольского района (на 1100 детей)
67.
в Судаке (школа № 4 на 825 мест) и Евпатории (школа № 17).
В Симферопольском районе приняла учеников самая современная на полуострове средняя общеобразовательная школа, занимающая площадь 20700 квадратных метров. На ее возведение из бюджета в рамках ФЦП развития Крыма было потрачено более 900 миллионов рублей. Она построена в новом микрорайоне комплексной жилой застройки в селе Мирное, где в перспективе будут жить до 20 тысяч человек.
Всего в новой школе 98 классных аудиторий, и все они оснащены интерактивными комплексами, в том числе досками с проекторами, телевизорами. Все профильные кабинеты имеют полную техническую «начинку». Скажем, классы для изучения иностранного языка — самое современное лингафонное оборудование, кабинет химии — приборы, реактивы, наглядные материалы, места для лабораторных работ и опытов. В начальной школе в классах по две интерактивных доски — для ученика и учителя. А для первоклассников предусмотрены даже спальни.
Столовая школы рассчитана на 600 мест. Есть медицинский и стоматологический кабинеты, а также помещения для психолога и логопеда. Также есть два актовых зала, один из которых вмещает 700 человек, что позволит проводить мероприятия даже республиканского уровня. Малый зал — для театральной студии и занятий по вокалу. Также в школе три спортивных зала, один большой — для командных игр, два малых — для гимнастики, силовых видов спорта и тренажеров. Есть даже каток с искусственным льдом.
— В школе полный набор всего оборудования — от нитки с иголкой до самой современной швейной машины в мастерской для шитья, от электронного микроскопа до микроскопа, сопряженного с программой интерактивного оборудования, — рассказала директор новой школы Наталья Гончарова. — Главная задача — содержание и качество образования, для этого созданы абсолютно все условия: это предметная обеспеченность, антитеррористическая оснащенность, системы видеонаблюдения.
68.
Новый корпус гимназии № 1 открылся в подмосковном Волоколамске
«Сюда полностью перешла гимназия № 1 города Волоколамск. На сегодняшний день у нас здесь 911 учащихся. Вот это великолепное здание позволяет учиться здесь, несмотря на такое большое количество детей, в одну смену. Наша гимназия никогда не училась в одну смену, и для нас это событие приятное», — рассказала директор гимназии Ирина Дымова
Она добавила, что в школе оборудовали современные лаборатории и кабинеты. Кроме того, в распоряжении учеников находятся два спортивных зала и столовая.
69.
Новый корпус открылся в кадетской школе Люберец
70.
Новое здание школы № 14 открыли в День знаний в Балашихе
71.
Открытие нового корпуса гимназии № 2 состоялось в Щелкове во вторник
Новый корпус рассчитан на 1,1 тысячи мест. В нем установлено современное оборудование для обучения, предусмотрен просторный и современный пищеблок. Кроме физкультурного зала в школе, на улице расположено спортивное ядро, где дети могут заниматься в теплую погоду.
72.
Открытие нового корпуса гимназии имени Подольских курсантов состоялось 1 сентября в Климовске
74.
Новая школа открылась в деревне Чёрная Истринского района
75.
Второй корпус Бутовской школы № 2 на 550 мест открыли в микрорайоне Дрожжино Ленинского городского округа во вторник
В школе будут функционировать спортивный и актовый залы, столовая на 290 мест, учебные классы с мультимедийной техникой, специализированные кабинеты с лабораториями, библиотека и хранилище для книг, медиатека. Для начальной школы оборудована зона отдыха со спальными местами.
76.
1 сентября 2020 года в р. Бурятия в улусе Хойтобэе в Иволгинском районе открыта школа на 450 мест.
Школу в Хойтобэе будут посещать дети не только из улуса, но и из соседних поселений, в связи с этим — с целью подвоза детей был закуплен школьный автобус. Стоит отметить, что жители улуса получили не только новую, современную школу, также была построена дорога, в ближайшее время будет введен в эксплуатацию новый детский сад и амбулатория.
На строительство в рамках Нацпроекта «Образование» было выделено 494,9 млн рублей.
77.
В Рязанской области в селе Незнаново Кораблинского района открыта школа на 132 места.
В Незнановской школе — 18 учебных классов. Есть кабинеты технологии, актовый зал, спортзал, стоматологический кабинет. Здесь также открыт один из 42 центров цифрового и гуманитарного образования «Точка роста». Территория вокруг школы благоустроена и оснащена спортивным оборудованием.
78.
1 сентября 2020 года в Астраханской области в селе Началово Приволжского района, открылась новая общеобразовательная школа на 800 мест.
79.
В г. Чистые пруды (Кировская область) приняла первых учеников школа № 25 на 1,5 тыс. учеников
Школа в Чистых прудах состоит из двух трехэтажных корпусов. Они соединены теплым переходом. В одном — учебные классы. Всего их 47, во втором физкультурный центр. В последнем на работу приняты фитнес-инструкторы и тренеры.
80.
В р. Татарстан в селе Новое Шигалеево открыта новая школа на 1224 места.
83.
В г. Екатеринбург (Свердловская область) в микрорайоне Солнечный открыта новая школа на 1200 мест. Ее назвали «Созвездие» и присвоили номер 215.
В новом здании кроме учебных классов есть четыре спортивных зала, один из которых со скалодромом, тренажерный зал, зона для занятий гимнастикой и хореографией, спортивные площадки на улице и стадион, актовый зал на 400 мест, библиотека, столовая. Смонтирована современная система безопасности.
84.
В станице Раевской под Новороссийском (Краснодарский край) 1 сентября 2020 года открыли второй корпус СОШ № 24 на 400 мест.
85.
В г. Барнаул (Алтайский край) открылась новая школа № 136.
«Закуплено уникальное оборудование. В первую очередь, это робототехника для развития таких навыков у детей как конструирование, программирование, логическое мышление. В зависимости от возраста ребенка будет увеличиваться сложность заданий, будут появляться новые уникальные модели, аналогов которых в крае нет. Мы также готовы предложить новую систему трудового обучения, где наряду с традиционными формами работы, будем предлагать ребятам работу по 3-D моделированию и конструированию. Закуплен уникальный компьютерный класс, который позволит детям совершать виртуальные путешествия по всему миру и многое другое. Это все будет реализовано в рамках общеобразовательной программы», — пояснил он.
87.
В г. Брянск (Брянская область) открыла двери для учеников новая школа № 71,
88.
В г. Санкт-Петербург на Комендантском проспекте открылась школа № 573.
89.
В Новосибирской области в г. Бердск в Южном микрорайоне открыт второй корпус лицея № 6 распахнул на 900 учеников.
90.
В городе Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа состоялось торжественное открытие новой школы на 450 мест.
91.
В г. Якутске открыта Международная арктическая школа для одаренных детей на 220 мест
93.
В Янаульском районе Башкирии открыто новое здание коррекционной школы-интерната ( школа на 190 учащихся и интернат на 170 мест) ,в которой будут проходить обучение дети-инвалиды и сироты.
Учащиеся будут иметь возможность под руководством опытных преподавателей (61 педагога со специальным образованием) пройти обучение 8 специальностям, а именно освоить швейное, столярное, парикмахерское, кулинарное, картонажно-переплетное, пчеловодсто, растениеводство, штукатурно-малярное дело.
На строительство школы-интерната из республиканского бюджета было потрачено 366,6 млн рублей.
96.
В Балабаново Калужской области открыта новая школа на 1000 мест.
В школе 51 учебный кабинет, оборудованы специализированные классы для проведения уроков технологии, информатики, музыки, физики, биологии, химии и других дисциплин, а также лингафонные кабинеты ( специальный класс(помещение, аудитория), оборудованный комплексом звукотехнической, проекционной аппаратуры, позволяющей аудиовизуальным методом создавать оптимальные условия для самостоятельной работы учащихся по изучению иностранных языков, культурой речи родного языка, профессионально исполнительскими навыками по специальности в театральных учебных заведениях), информационно-библиотечный центр, оборудована игровая комната для учащихся начальных классов, три спортивных зала, актовый зал.
Школа оборудована камерами наружного и внутреннего видеонаблюдения, а также системой контроля управления доступом.
97.
1 сентября 2020 года в д. Купреево Гусь Хрустального района (Владимирская область) открыта школа на 132 ученика.
98.
В Башкирии в селе Чесноковка Уфимского района открылась новая школа на 640 мест с детским садом на 160 мест.
Новое здание укомплектовано всем необходимым оборудованием, игрушками для детей, средствами обучения и воспитания. На первом этаже, помимо групп, расположены комнаты логопеда, психолога, методический кабинет, пищеблок, медпункт с двумя изоляторами и хозяйственный блок.
99.
В Тюмени (Тюменская область) в районе Казарово, на ул. Хамита Ярми, 13, открыта новая школа на 360 мест.
В школе также есть библиотека, актовый зал и столовая с обеденным залом на 130 мест. Главный вход оборудован пандусом для возможности доступа маломобильным гражданам. Разумеется, учебное заведение укомплектовано по последнему слову.
100.
Новая школа на 900 учеников с начальными, средними и старшими классами введена в эксплуатацию в районе Северный на северо-востоке Москвы.
Ранее сообщалось, что в образовательном учреждении появятся библиотека с читальным залом и книгохранилищем, медиатека, юннатско-биологическая станция, кружок ИЗО и фотокинокружок.
Прилегающая территория благоустроена: на ней оборудованы площадки для занятий физкультурой на свежем воздухе, прогулочные площадки и площадки для тихого отдыха. В рамках озеленения высажены деревья и кустарники, разбиты газоны и цветники.
101.
В г. Санкт-Петербург в Фрунзенском районе 1 сентября порядка 700 детей Фрунзенского района пришли новый корпус лицея № 22
В здании лицея для детей есть два бассейна — маленький для младшеклассников и большой для более взрослых деток, два спортивных зала — один для игры в теннис, бадминтон и аэробных занятий, а второй, огромный, для спортивных игр и занятий физкультурой. Высота потолков в спортивном зале почти 10 метров, а все стены для безопасности детей обиты специальными матами. Также в школе есть компьютерные кабинеты, мастерские для занятий технологией, лингафонный кабинет, где дети могут изучить не только английский язык, но и испанский или китайский. Также тут есть танцевальный зал с натуральным дубовым паркетом и балетными станками — один из уроков физкультуры у детей будет проходить именно здесь.
102.
1 сентября 2020 года в мкр. Горроща (г. Рязань) открылась школа. В новом здании разместилась гимназия № 5.
В новой школе оборудованы просторная столовая, несколько спортивных залов, актовый зал. В новом учебном заведении дети будут учиться в одну смену.
103.
В г. Пенза (Пензенская область) открылась «Средняя общеобразовательная школа № 78».
Указанное учебное заведение построено по национальному проекту «Жильё и городская среда», проектная мощность 800 мест. Стоимость объекта — свыше 484 млн рублей.
В школе будут работать шесть компьютерных классов, актовый зал на 270 мест с экраном, проектором и акустическим оборудованием, библиотека, кабинеты технологии для мальчиков и девочек, столовая на 400 посадочных мест с оснащенным пищеблоком полного цикла, зал хореографии, спортивный зал со спортивным оборудованием и тренажёрами, кабинет психолога, а также медицинский блок с кабинетом стоматолога.
104.
В Иркутской области в п. Куйтун открыта школа на 750 мест.
Площади здания позволяют проводить обучение в одну смену. Также здесь начнет работать центр образования «Возрождение», который занимается патриотическим воспитанием молодежи.
105.
В поселке Малаховка подмосковных Люберец во вторник торжественно открыли новый корпус школы № 48 на 275 учеников.
106.
В Краснодарском крае в г. Краснодар новая школа № 16 по улице Красных Партизан впервые открыла свои двери ученикам.
Здание новой школы по улице Красных Партизан состоит из двух блоков — для начальных классов на 400 мест, для средних и старших — на 700. В учреждении предусмотрели современный пищеблок и два обеденных зала. Глава края отметил, что пищеблокам теперь уделяется особое внимание.
В школе дети будут заниматься в 60 кабинетах, оснащенных компьютерами, мультимедийными проекторами и регулируемой мебелью. Также в здании есть два медицинских блока с кабинетами врача, процедурной, прививочной и даже кабинетом стоматологии.
Территория ограждена и находится под наблюдением более 100 камер.
107.
1 сентября 2020 года в селе Черный Отрог Саракташского района (Оренбургская область) открылась новая школа на 400 мест.
Дети после уроков будут дополнительно учиться играть в шахматы для развития своих математических способностей и пространственного мышления. Для этого два педагога прошли курсовую подготовку по теме «Совершенствование профессиональных компетенций преподавателей шахмат в школе».
108.
В поселке Бугры (Ленинградская область) открыта школа на 950 мест.
Большое внимание уделяется спортивной подготовке учеников. Помимо залов в школе, на её территории построен стадион с беговой дорожкой на 250 м. Школьники также смогут поиграть в волейбол или баскетбол, а также заняться физическими упражнениями на соответствующем оборудовании. На улице также есть учебно-опытная зона, где дети смогут выращивать плодово-ягодные культуры и декоративные растения.
109.
В поселке Зональная Станция Томского района (Томская область) открыта школа на 1100 мест.
На основе школы будут работать несколько центров: инженерно-технический, социально-гуманитарный и олимпиадный, которые помогут ученикам определиться с будущей профессией уже в стенах школы.
Кроме предметов по расписанию, ученики смогут выбрать занятия в центрах дополнительного образования. В инженерно-техническом дети будут осваивать робототехнику, изучать системы связи и программирование. Этот центр курирует ТУСУР. Социально-гуманитарный центр поможет развить знания в экономике и юриспруденции. В телевизионной и фотостудии школьники будут создавать фильмы и передачи. В спортзалах будут работать секции гиревого спорта и самбо.
Сосредоточиться на занятиях поможет отсутствие гаджетов. Школа позиционирует себя как «бестелефонная».
110.
В г. Новосибирск на ул. Тюленина (Новосибирская область) открылась новая школа № 218 на 1500 учеников.
Второй учебный блок отведен для средних и старших классов. Здесь обустроено 40 учебных кабинетов с современным интерактивным оборудованием, наглядными пособиями.
111.
В г. Краснодар (Краснодарский край) открылась начальная школа «Перспектива» на 200 мест.
В первую смену в «Перспективе» будут заниматься ученики 1-4 классов, а после обеда продолжат свою работу бесплатные кружки и секции раннего развития, робототехники, изучения компьютерной грамотности и иностранных языков, хореографии и прикладного творчества.
112.
Из Краснокамска в Пермь запустили первую «Ласточку»
Открытие движения пригородных электропоездов между Пермью и Краснокамском стало первым этапом совместного проекта ОАО «РЖД» и Пермского края. Для этого на СвЖД поступили два поезда «Ласточка». На втором и третьем этапах до конца 2022 года предполагается строительство ТПУ Краснокамск, новых электрифицированных железнодорожных участков и трех остановочных пунктов — Никитино, Шоссейная, Заводская. В перспективе планируется также сокращение времени в пути скоростных электропоездов.
113.
На Первоуральском новотрубном заводе запущен комплекс объекта белой металлургии «AQA Генезис»
Вода проходит многоуровневую очистку от вредных веществ и возвращается обратно в цех. Все отходы утилизируется на специальном предприятии в Свердловской области. Замкнутая система позволяет минимизировать воздействие на окружающую среду.
114.
Новая детская поликлиника открылась в г. Кемерово
Строительство поликлиники вела компания «СДС-Строй». Стоимость строительства — 100 млн рублей, на оборудование и оснащение клиники направлены еще 31 млн рублей. Источник финансирования — бюджет области.
115.
1 сентября 2020 года в поселке Бугры Всеволожского района (Ленинградская область) состоялось открытие новой школы № 3.
116.
В поселке Большой Унгут Манского района (Красноярский край) открылась новая школа на 60 учащихся.
На возведение нового здания школы из краевого бюджета потратили 56,6 млн рублей. Всего внутри 11 учебных классов, современный спортзал с душевыми, пищеблок, столовая, отдельные кабинеты технологии для мальчиков и девочек. На пришкольной территории оборудовали еще и спортивную площадку под открытым небом.
117.
В Красноярске в микрорайоне Преображенский (Красноярский край) открылась школа № 157 на 1280 учащихся.
118.
В г. Тулун (Иркутская область) открыли школу «Новая эра» на 1275 мест.
119.
В г. Ангарск (Иркутская область) открылась новая школа на 825 мест.
На строительство объекта потратили более 725 миллионов рублей. Это средства муниципального, областного и федерального бюджетов.
120.
В п. Усть-Ордынский (Иркутская область) открыта школа на 285 мест.
В гимназии открыто 14 классов, рассчитанных на 285 детей. 64 ребенка будут круглосуточно пребывать в образовательном учреждении.
121.
В с. Хомутово (Иркутская область) открыта школа на 725 мест.
На территории учреждения построен гараж для автобусов, которые будут возить учеников из близлежащих районов и поселений. Во дворе имеются современные спортивные площадки, школьные мастерские оснащены ткацкими и швейными станками, оверлоками, станками для дерево- и металлообработки. В медпункте имеется всё необходимое для качественного медицинского обследования.
122.
В Свердловской области открылась новая детская поликлиника
Площадь новой детской поликлиники «ГБУЗ СО Кировградская ЦГБ» составляет более 3200 квадратных метров. Ее строительство, которое длилось всего 9 месяцев, а также оборудование обошлось в 269 миллионов рублей.
Одноэтажное здание больницы поделено на несколько отделений: педиатрическое, консультативно-диагностическое, отделение восстановительного лечения, включающее помещение для спелеотерапии (лечение солевыми аэрозолями), кабинеты электро, свето, тепло и грязе лечения, массажа, отделение восстановительного лечения, а также фильтры — боксы для оказания неотложной медицинской помощи.
123.
В г. Махачкала (р. Дагестан) 1 сентября 2020 года открыт новый корпус школы № 26 на 604 ученических места. Это одна из семи новых школ, открытых в Дагестане в День знаний.
124.
В с. Теречное Хасавюртовского района (р. Дагестан) открылась новая школа на 300 ученических мест.
125.
В с. Кандаураул Хасавюртовского района (р. Дагестан) открылась новая школа на 300 ученических мест.
126.
В с. Акбулатюрт Хасавюртовского района (р. Дагестан) открылась новая школа на 120 ученических мест.
127.
В Хунзанском районе в с. Шотода (р. Дагестан) в селе Шотода открыта школа на 100 ученических мест.
128.
В Сулейман-Стальском районе в с. Касумкент (р. Дагестан) открыта новая школа на 150 ученических мест.
129.
В с. Миатли Кизилюртовского района (р. Дагестан) открыта новая школа на 200 ученических мест.
130.
В Ленинградской области открыт новый кролиководческий комплекс
Комплекс построен на средства гранты «Агростартап» и является базой для племенной, селекционной работы предприятия. В 2019 году двое членов кооператива выиграли гранты на сумму 7,5 млн рублей. На эти средства для кролиководческого хозяйства построен комплекс и куплен инсинератор.
В 2020 году на грант «Агростартап» планирует построить очередной модуль для содержания и откорма кроликов, на базе которого будет создан учебный центр для кролиководов региона.