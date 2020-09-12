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Просто хорошие и добрые новости из России за один день 1 сентября

Просто хорошие и добрые новости из России за один день 1 сентября (160 фото)

Автор:
12 сентября 2020 11:09
Сообщество : Жить в России
Метки: Хорошие   добрые   новости   россия   фоторепортаж   
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Все СМИ переполнены политическими, криминальными....новостями. Предлагаю подборку добрых, интересных новостей. Даже народная мудрость гласит - "Хорошими делами прославиться нельзя", а очень жаль, приглашаю посмотреть пост как раз о таких делах.