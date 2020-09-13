Просто хорошие и добрые новости из России за один день 1 сентябряВсе СМИ переполнены политическими, криминальными....новостями. Предлагаю подборку добрых, интересных новостей. Даже народная мудрость гласит - "Хорошими делами прославиться нельзя", а...