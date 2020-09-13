2.
з Архангельска в Онегу в первый рейс отправился новый рельсовый автобус «Орлан»
В первую поездку из Архангельска в Онегу РА-3 отправился в полдень: 267 километров он проходит за пять часов. Ввод нового маршрута позволил в два с лишним раза сократить время в пути, а также совершать поездки без пересадок.
3.
На заводе ОДК-Климов в Петербурге завершена реконструкция испытательной базы
В 2018 году в г. Санкт-Петербург, на территории конструкторско-производственного комплекса АО «ОДК-Климов» в г. (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) началась масштабная реконструкция испытательной стендовой базы. В 2020 году ремонтные работы были завершены.
4.
АО «Борисоглебский трикотаж» обновило оборудование и начинает поставки продукции на экспорт
Продукция АО «Борисоглебский трикотаж» поставляется во все регионы России. Предприятие провело большую работу, в том числе обновило оборудование, получило международный сертификат и теперь сможет поставлять продукцию и за границу.
В прошлом году впервые за двадцать лет был подписан договор на экспорт, он заключён с французской компанией «Декатлон». Уже создано 11 моделей носков, которые появятся в «Декатлоне»: для лёгкой атлетики, гимнастики, походов, детские носки и другие.
5.
Новые вертолеты Ми-8 МТВ5-1 поступили на вооружение российской военной базы в Таджикистане
На борту винтокрылых машин уже установлен комплекс бортовой обороны. Кроме того, кабина пилотов оснащена светотехническим оборудованием, адаптированным для использования очков ночного видения, что позволяет выполнять полеты в темное время суток на малых и предельно-малых высотах, а также совершать взлеты и посадки на необозначенные площадки.
Экипажи Ми-8 уже прошли теоретическое и практическое обучение в центре боевой подготовки и переучивания лётного состава армейской авиации в Тверской области.
6.
Заключен пакет соглашений на строительство 10 газовозов для «Арктик СПГ 2»
7.
Детский сад на 220 мест открыт в Воронежской области
В целом, в текущем году в регионе появятся 14 новых детских садов.
8.
Сдано в эксплуатацию сухогрузное судно проекта RSD59 «Петротранс — 5904»
9.
Новая школа искусств для детей открыта в Орехово-Зуево Московской области
С введением в эксплуатацию нового современного здания ДШИ планирует ввести еще 6 новых специальностей: народное пение, фольклорный театр, декоративно-прикладное творчество (создание гончарной мастерской), компьютерная графика и анимация, художественная фотография, дизайн. Численность обучающихся будет увеличена до 650 человек.
10.
5 сентября 2020 г. В Биробиджане состоялось торжественное открытие ледовой арены «Победа"
12.
2 сентября 2020 года в селе Солдатская Ташла Тереньгульского района Ульяновской области торжественно открыли Центр тяжелой атлетики.
13.
Еще один новый детский сад открыт в Горно-Алтайске.
14.
В поселке Сибирском Первомайского района торжественно открылся детский сад «Улыбка».
15.
На улице Арсеньева в Петропавловске открыли новый детский сад
В горадминистрации отметили, что в «Жемчужинке» созданы хорошие условия для комфортного пребывания детей: просторные теплые помещения с хорошей мебелью, разнообразными игрушками и обучающими материалами; вместительные кабинеты для групповых занятий, музыкальный зал с современной акустической системой, бассейн, спортивный сектор, оборудованный тренажерными комплексами для детей разного возраста. Для воспитанников работают группы дополнительного образования, логопедический, медицинский кабинеты. В скором времени появится зимний сад.
В учреждении установлены терморегуляторы, бактерицидные рециркуляторы для обеззараживания воздуха, а также видеокамеры – как внутри, так и по всему периметру здания. На территории у детского сада созданы прогулочные, спортивные и игровые площадки, беседки, высажены деревья, кустарники и цветы.
16.
ФГУП «Росморпорт» и холдинг «Новотранс» подписали соглашение по реализации проекта LUGAPORT
Площадь акватории терминала — 98 га с отметками дна до 17,5 м. Общий объём дноуглубления оценивается в 11,5 млн куб. м. Это позволит обрабатывать на терминале суда типоразмера Panamax.
Мощность терминала LUGAPORT, предназначенного для перевалки навалочных, генеральных, зерновых и пищевых грузов, составит 24,3 млн тонн в год.
«Проект обеспечит, в том числе, условия для переориентации отечественных грузопотоков из Прибалтики и Финляндии», — отметил Генеральный директор ФГУП «Росморпорт» Андрей Лаврищев.
17.
На севере КАД Санкт-Петербурга открыто движение по реконструированному участку внешнего кольца
18.
В Тульской области введён в эксплуатацию крупный тепличный комплекс
Инвестиции в строительство и оборудование первой очереди составили 7,68 млрд рублей. Создано 400 новых рабочих мест.
Зимой здесь сняли первый урожай огурцов — более 4000 тонн. Сейчас комплекс готовят к «заселению» рассадой томатов.
На данный момент осуществляется строительство 2-й очереди комплекса и ведется подготовка проектно-сметной документации 3-й очереди проекта. После запуска предприятия на полную мощность общая площадь тепличного хозяйства составит свыше 77 га.
19.
В Адыгее открылся первый в регионе ледовый дворец
Двухэтажный спорткомплекс построен в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Общая стоимость объекта составила 262 млн рублей, в том числе 252 млн рублей было выделено из федерального бюджета.
Ледовый комплекс предназначен для проведения сборов, тренировочных матчей с командами из других регионов, а также детских и юношеских соревнований различного уровня.
Ледовая арена построена на территории спорткомплекса «Оштен». В здании ФОКа расположены многофункциональный игровой зал с трибунами на 980 посадочных мест, залы настольного тенниса, бокса, спортивной борьбы, взрослый и детский бассейны, тренажёрный зал.
20.
В Ярославской области открыто производство двигателей большой мощности
До конца года предприятие планирует выпустить 20 двигателей. После выхода на максимальную мощность предприятие будет производить до 800 двигателей ежегодно, планируется создать около 150 рабочих мест.
Выпускаемые двигатели мощностью до 2 тыс. кВт предназначены для судов, локомотивов, дизельных и газовых электрогенераторов, а также для большегрузной спецтехники.
21.
В России завершены испытания фотонного радара для поиска стелс-целей
Созданная в рамках проекта активная антенная решетка с быстродействующей системой сканирования построена на основе распределенных радиофотонных приемопередающих модулей, в которых применяется оригинальная отечественная компонентная база.
Предполагается, что разрешающая способность новой РЛС будет в несколько раз выше существующих систем и позволит более точно определять цели противника при увеличенной дальности сканирования.
Разработку радара нового типа инициировал Фонд перспективных исследований, который является инвестором проекта РОФАР.
«По итогам испытаний созданного концерном демонстратора мы получили результаты, позволяющие говорить о перспективе применения РОФАР в составе новейшей морской, авиационной и космической техники, в том числе в комплексах радиолокационного обзора. Новая технология позволит интегрировать приемопередатчик в обшивку корабля, самолета или спутника и увеличить сектор обзора радиолокатора», — заявил генеральный директор концерна «Вега» Вячеслав Михеев.
22.
В Перми открылось специализированное учреждение по уходу за пожилыми людьми
Четырёхэтажный Центр медицинской и социальной помощи расчитан на 150 лиц пожилого возраста. Площадь здания составляет 6,5 тыс. м2.
23.
Дан старт строительству соколиного центра на Камчатке
Реализация проекта поможет воссоздать на Камчатке популяцию кречетов белой (камчатской) морфы, которая уменьшилась из-за браконьерской охоты. Предполагается, что изначально для работы питомника завезут 300 пар птиц. Проект может быть реализован с помощью преференциального режима ТОР «Камчатка».
25.
Ростех и МАИ приступили к совместной подготовке инженеров для авиационной промышленности
Новая программа подготовки кадров рассчитана на пять с половиной лет. Ее отличительные черты — индивидуальный подход к образованию и активное наставничество. Начиная с первого курса студенты будут решать производственные задачи в профильных холдингах Ростеха, осваивать профессиональные и ИТ-компетенции. Лучшие из них получат возможность пройти стажировку за границей.
26.
В Ульяновске совершил первый полёт очередной Ил-76МД-90А
27.
В Санкт-Петербурге начато строительство второго фармацевтического завода Solopharm
Объем инвестиций нового проекта составляет 3,5 млрд рублей. Плановая дата запуска завода 1-квартал 2022 г. Будет создано 185 рабочих мест.
28.
На Ярославском НПЗ запущена новая установка утилизации сероводорода и производства серной кислоты
Мощность установки МК-2 рассчитана на производство порядка 46 тысяч тонн в год 98%-ой серной кислоты, используемой в процессе сернокислотного алкилирования (получения алкилата — высокооктанового компонента бензинов) или 48 тыс тонн в год 93%-ой товарной серной кислоты. На реализацию проекта по созданию новой установки было выделено более 2 млрд рублей.
29.
РФПИ заключил соглашение с Индией на производство вакцины «Спутник V»
Мы уже заключили производственное соглашение с индийскими компаниями на производство более 300 миллионов доз российской вакцины в год", — сказал он в интервью телеканалу NDTV.Дмитриев добавил, что Россия ответила на все вопросы Индии по поводу вакцины от коронавируса.
30.
В Калужской области дан старт строительству завода по производству косметики
На предприятии будут производиться как парфюмерно-косметическая продукция, так и основные компоненты для нее: нетканые материалы и парфюмерно-косметические концентраты. Основным видом продукции станут влажные салфетки и маски для лица. Продукция будет поставляться не только на внутренний российский рынок, но и за рубеж.
31.
Во Владикавказе открыта первая очередь нового Северо-Кавказского суворовского военного училища
Военные строители в рекордно короткие сроки, практически за один год, построили данные объекты с нуля. Закладка камня нового образовательного учреждения состоялась в апреле 2019 года. К началу учебного года сданы учебно-административный и спальный корпуса, столовая на 620 мест, корпус дополнительного образования и крытый спортивный комплекс.
В училище оборудованы специализированные классы и аудитории, лаборатории робототехники и авиамоделирования, автомобильной и горной подготовки. В суворовском училище одним из первых создан интерактивный образовательный комплекс «Путешествие во времени и пространстве», который позволяет изучать историю и географию с использованием VR-технологий.
Также построены гимнастические площадки со спортивными городками, модульный скалодром, площадки для единоборств и игровых видов спорта.
После подготовки, в августе 2019 года специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны вышли на площадку.
42.
Вертолет Ми-171А2 сертифицирован в Южной Корее
43.
ССК «Звезда» начала резку металла для головного танкера-продуктовоза на газомоторном топливе
Это — головное судно в серии из трех танкеров, которые предназначены для транспортировки нефтепродуктов и газового конденсата и будут эксплуатироваться в рамках долгосрочных тайм-чартерных договоров Группы компаний «Совкомфлот» с ПАО «НОВАТЭК».
44.
Краснодарский завод «Сатурн» начал выпуск аккумуляторов по новой технологии
Запуск нового производства литий-ионных аккумуляторных батарей для авиационных двигателей стал возможным благодаря займам краевого и федерального фондов развития промышленности. Финансирование составило 100 млн рублей.
У краснодарских литий-ионных аккумуляторных батарей длительный срок службы — до 5 лет. Это позволит в разы снизить эксплуатационные затраты потребителей — авиастроительных и авиаремонтных предприятий.
На предприятии также создан солнечный водяной коллектор. Первые установки производства АО «Сатурн» уже успешно эксплуатируются в Краснодарском крае.
45.
На СЗ «Красное Сормово» спущено на воду сухогрузное судно «Пола Миропия»
46.
Новый «Ночной охотник» пополнил армейскую авиацию ЮВО на Кубани
47.
В Нарьян-Маре состоялось открытие нового здания школы № 3 на 700 мест
В школе есть два кабинета «Точка роста», появившиеся в рамках нацпроекта «Образование». Дети могут заниматься здесь шахматами, робототехникой, информатикой. Для занятий по основам безопасности жизнедеятельности приобретен электронный тир. В сентябре 2020 года на базе школы в рамках нацпроекта «Образование» будет открыт центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».
48.
В Индиге торжественно открыли новое здание поселковой средней школы
49.
В Тульской области открыли комплекс по обработке мусора мощностью 440 тыс. тонн в год
«3 сентября вблизи Дубны начал работу современный комплекс по обработке (ТКО) регионального оператора „МСК-НТ“. Годовая мощность обработки комплекса составляет 440 тыс. тонн в год. Обслуживать круглосуточную работу предприятия будут более 100 человек. На предприятии производится как ручная, так и автоматизированная сортировка отходов, что позволит переработать до 70% извлекаемого из общего потока ТКО вторичного сырья», — говорится в сообщении.
50.
В Северском районе Краснодарского края открыта вторая очередь тепличного комплекса
Здесь будут выращивать разные сорта помидоров и огурцов по гидропонной системе в круглогодичном режиме. Весь процесс выращивания овощей полностью автоматизирован. Строительство второй очереди позволит увеличить производственную мощность всего комплекса до 4 тыс. тонн овощей в год
Инвестиции в проект составляют 585 млн рублей.
51.
В поселке Чиньяворык республики Коми открылся социокультурный центр
Открытия досугового центра в поселке ждали шесть лет. В 2014 году старое здание сгорело. Сейчас в поселке Чиньяворык появился современный социокультурный центр площадью 282 квадратных метра, с библиотекой и зрительным залом на 49 мест. На возведение центра компания РУСАЛ направила 27 млн рублей.
52.
На Медногорском медно-серном комбинате завершилось строительство второй очереди кислородной станции
Строительство первой очереди кислородной станции началось пять лет назад, в 2016 году она была принята в работу. При ее строительстве были предусмотрены перспективы дальнейшего расширения, и сегодня под одной крышей в одном производственном здании расположились две очереди кислородной станции общей производительностью 10,7 тысяч кубических метров в час.
«Окончание строительства кислородной станции — это очередной шаг в модернизации медно-серного комбината. Мы получаем мощный импульс для дальнейшего развития его химико-металлургического комплекса и инструменты для повышения технико-экономических показателей градообразующего предприятия», — сказал генеральный директор ММСК Андрей Ибрагимов.
53.
В Тверской области запустили производство напольного покрытия с тактильными метками
— Сейчас мы запустили новую линию, которая выпускает специальное напольное покрытие с тактильными метками, предназначенными для инвалидов, — рассказывает заместитель генерального директора Юлия Никифорова. — Это новая разработка. Теперь наши инженеры разрабатывают новые материалы, предназначенные для инвалидов-колясочников.
Разработки ведут не только для собственного производства. «Вертикаль» готовит проекты по адаптации офисных помещений, магазинов, банков и прочих учреждений, чтобы сделать их доступными для людей с ограниченными возможностями здоровья. Объемы заказов в последние месяцы растут, предприятие не прекращало работу даже во время пандемии.
54.
В Арамили (Свердловская область) открыта школа № 4 на 1000 мест.
55.
В г. Каменск-Уральский (Свердловская область) открыт новый образовательный центр «Аксиома».
56.
В п. Баранчинский (Свердловская область) открыта новая школа на 350 мест.
58.
В п. Поселье (р. Бурятия) открыта новая школа на 450 мест.
В школе построены спортзал со смежным блоком, пищеблок.Объект строился по типовому проекту, вошедшему в федеральный реестр для повторного применения.
На прилегающей территории обустроено спортивное «сердце» школы: футбольное поле 60×30 м с газоном из искусственной травы с беговыми дорожками с резиновым покрытием, площадки для баскетбола и волейбола, площадки для подвижных игр и гимнастические площадки с резиновым покрытием. В здании оборудована среда для маломобильных групп населения.
59.
В п. Нижний Саянтуй (р. Бурятия) открыта новая школа на 450 мест.
Учебные блоки оборудованы всем необходимым, предусмотрены лифты, пандусы, и подъёмники.
На пришкольной территории установлены спортивные площадки с прорезиненным покрытием.
60.
В Южно-Сахалинске в мкр. Дальний (Сахалинская область) открылась новая школа № 20 на 550 мест.
61.
Прямой выезд из Коммунарки на МКАД открыли в Москве
«Сегодня открываем две важные магистрали в новой Москве. Во-первых, это дорога „Марьино — Саларьево“, являющаяся дублером Калужского и Киевского шоссе. И, во-вторых, для жителей Коммунарки и поселка Газопровод мы построили прямой выезд на МКАД, минуя Калужское шоссе», — сообщили на церемонии открытия движения.
Новая дорога «Марьино-Саларьево» построена параллельно Киевскому и Калужскому шоссе. Она тянется от улицы Адмирала Корнилова (в районе Хованского центрального кладбища) до трассы «М3-Середнево-Марьино-Десна» и фактически является дублером двух крупнейших магистралей новых территорий.
62.
В с. Дракино (р. Мордовия) открылась новая школа на 140 мест.
Учебные помещения сформированы по блочной системе, каждый блок имеет отдельный вход с улицы. К школе будут подвозить на автобусе 37 учеников из села Кажлодка, сформировано 10 класс-комплектов.
Первоклассников в этом году — 11 человек, а педагогов — 23.
Учебное заведение оснащено современным оборудованием, имеется швейно-вышивальная машина с компьютерным управлением, 3 базовых робототехнических набора, 13 компьютеров, 77 ноутбуков, 25 планшетов, 21 интерактивная панель, интерактивный комплекс, мобильный лингафонный кабинет.
Оборудованы кабинеты технического и обслуживающего труда, спортивный и актовый залы, медицинский кабинет. Будут работать спортивные секции и кружки.
63.
В г. Саратов (Саратовская область) открыт новый предуниверсарий «Лицей-интернат 64» на 400 мест.
В предуниверсарии будут обучаться старшеклассники. Для ребят из районов строится общежитие на 125 мест, а всего мест — 400. Задача этого проекта — создать условия для учеников, которые позволят им определиться со специализацией, раскрыть свои таланты, подготовиться к дальнейшему обучению в вузе.
64.
В поселке Приволжский в Энгельсском районе (Саратовская область) открыта новая школа № 4 на 825 мест.
65.
В г. Саратов (Саратовская область) открыта школа «Авиатор» на 1100 мест.
68.
В г. Саратов (Саратовская область) открыт лицей «Звезда» на 825 мест.
На строительство школы из федерального бюджета были выделены 776,2 млн рублей.
70.
В п. Дубки Саратовского района (Саратовская область) открыт новый корпус школы на 300 мест.
71.
В Рязанской области установили абсолютный рекорд по сбору зерна
Обмолочен почти 91% площадей зерновых культур. Получено 2 млн 501 тысячи тонн зерна при средней урожайности 42,5 ц/га. По этому показателю лидирует Александро-Невский район (55,1 ц/га). Уборочных работ ждут ещё 59 тысяч га земли.
При этом сбор урожая ранних зерновых культур завершили в Александро-Невском, Пителинском, Ряжском и Шацком районах.
В Сараевском районе впервые за всю его историю аграрии собрали более 300 тысяч тонн зерна. На сегодня обмолочено 64,3 тыс. га (96,5% от плана), намолочено 300,1 тыс. тонн при урожайности 46,6 ц/га.
72.
В Хреновской школе № 1 Бобровского района (Воронежская область) открылся новый корпус на 108 учеников.
73.
В Грибановке (Воронежская область) открылись новая школа с детским садом на 775 и 75 мест соответственно.
74.
В селе Каминский (Ивановская область) открылась новая школа на 200 мест.
В новом здании школы создана современная инфраструктура: установлены информационные интерактивные зоны, панели для зарядки мобильных телефонов и интерактивные компьютерные стойки, которые содержат различную образовательную информацию для учеников, педагогов и родителей.
75.
В с. Дядьково (Рязанская область) открыли новую школу на 500 человек.
Для детей закупили необходимое оборудование. На базе школы создадут кружки и объединения дополнительного образования. Новое здание рассчитано на 500 человек. Для детей будет работать школьный автобус.
76.
В первом полугодии экспорт мучных кондитерских изделий вырос почти на 10%
77.
В Краснодарском крае заложили 614 гектаров молодых садов
За последние три года в крае высажено свыше 5,8 тыс. га молодых садов. Ранее в Роспатенте регионом было зарегистрировано географическое наименование «Кубанские яблок».
Объём поддержки садоводов Краснодарского края в 2020 году составит 800 млн рублей. Средства идут на закладку и уход за ягодниками и плодовыми насаждениями, установку шпалеры и капельного орошения.
Активно развивается и питомниководство. Сейчас в крае 20 плодовых питомников, в которых выращивают свыше 6 млн штук плодовых саженцев.
78.
В Перми открыт новый инженерно-технический центр завода «Редуктор-ПМ»
Для увеличения производственной мощности на предприятии построен инженерно-технический центр. 31 августа «Редуктор-ПМ» отметил 25-летний юбилей, к этой дате была приурочена церемония открытия.
Инженерный центр обеспечит конструкторов хорошими условиями труда, даст импульс для профессионального роста и станет основой для производства новых изделий. На форуме «АРМИЯ 2020» был подписан контракт с Министерством обороны на создание нового вертолета. Редуктор спроектируют и соберут в Перми.
В 2019 году завершился проект по строительству новой производственной площадки, куда был перемещен весь сборочно-испытательный комплекс, а также административные здания «Редуктор-ПМ». Бюджет инвестпроекта составил 2,7 млрд рублей. За счет средств займа было модернизировано гальваническое производство, внедрены аддитивные технологии, закуплено оборудование. Также в рамках проекта установлены стенды для испытаний трансмиссий, что позволяет обеспечить полный цикл производства продукции в рамках одной производственной площадки.
82.
Тюменский трубный завод «Сибгазаппарат» запустил инновационную продукцию
Инновационность полимерной трубы из Тюмени заключается в том, что она снабжена токопроводящей лентой серии «Протект». Новинку разработали инженеры научно-исследовательского института России и решили внедрить на тюменском трубном заводе. Первая труба на заводе вышла 7 июня и уже пользуется большим спросом на Урале и в Поволжье.
Токопроводящая лента на трубе необходима для скорейшего обнаружения порыва на водо- и газосетях.
83.
В Татарстане дан старт строительству нового энергоблока Заинской ГРЭС
После ввода ПГУ-850 МВт годовой объем выработки на ПГУ составит 6,3 миллиарда кВт.ч. Реализация данного проекта, не имеющего аналогов в России, позволит снизить стоимость электроэнергии для потребителей, а сокращение выбросов снизит риски предприятий-экспортеров в части пограничного углеродного налога.
84.
«ОДК-Климов»: Новое рождение
В 2010 году на совете директоров был одобрен проект создания нового конструкторско-производственного комплекса «ОДК-Климов». По сути это был не просто проект нового производства — это был проект трансформации компании. Климов превращался из конструкторского бюро в полноценного производителя полного цикла, оставаясь и разработчиком газотурбинных двигателей. Возможно, это прозвучит немного пафосно, но эту дату можно смело называть вторым рождением нашего прославленного разработчика.
85.
Важно то, что идеи конструкторов теперь почти сразу могут пройти апробацию на производственных мощностях — новая деталь или конструкция (например, какой-то узел двигателя) может быть создана в механическом цехе и тут же испытана рядом в испытательном цехе.
Возведение комплекса было начато в 2011 году, и уже в 2014 году в новых цехах была выпущена первая продукция. На данный момент основное строительство закончено — здесь создано производство мирового уровня. В классификации ЮНЕСКО реактивный двигатель — самое сложное реализованное изобретение человечества. Россия входит в узкий элитарный клуб из всего 5 стран (с вашего позволения Украину я уже не считаю), способных разрабатывать и производить реактивные двигатели. В проект было инвестировано около 10 млрд рублей. Мощность предприятия составляет примерно 300 двигателей в год. В прошлом году было произведено 280 единиц всех моделей.
86.
88.
Экспорт российской сельхозтехники за 7 месяцев текущего года вырос на 23%
За январь-июль 2020 года наибольший рост отгрузок за рубеж в количественном выражении был зафиксирован в следующих сегментах: экспортные поставки опрыскивателей увеличились на 62% до 52 ед., зерноуборочных комбайнов — на 42% до 646 ед., адаптеров для уборочной техники (пресс-подборщики, жатки, косилки и др.) — на 27% до 1,37 тыс. ед., борон — на 20% до 472 ед., полноприводных сельскохозяйственных тракторов — на 12% до 274 ед., плугов — на 10% до 209 ед.
Основными направлениями зарубежных поставок стали страны СНГ, Европы и Ближнего Востока.
В 2020 году было зафиксировано увеличение зарубежных поставок в денежном выражении в ряд стран Европейского союза, например, в Чехию — в 5,4 раза, в Нидерланды — в 2,3 раза, в Болгарию — на 41%, во Францию — на 20%, в Германию — на 8%. При этом сократились отгрузки в Польшу и Словакию.
Если говорить о странах СНГ, то зафиксировано увеличение поставок российской сельхозтехники в Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизию.
89.
В Калужской области запустили две новые линии по производству кормов для домашних животных
Обёъм инвестиций составил 4,5 млрд рублей. Производственная мощность двух линий — 42 тыс. тонн в год. Новое производство обеспечит рабочими местами 120 жителей региона.
Фабрика «Нестле Пурина ПетКер» — первый резидент индустриального парка «Ворсино», который открыл своё производство еще в 2007 году. На сегодня инвесторы вложили в производство по расширению выпуска кормов для домашних животных 22 млрд рублей.
Компания продолжит курс по расширению и модернизации фабрики, инвестировав еще 10 млрд рублей в период с 2020 по 2023 годы. Будет создано порядка 90 новых рабочих мест.
90.
Пензенские труженики села собрали рекордный урожай зерна с 1990 года
Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур в регионе составила 39 ц/га. Пензенская область продолжает занимать позицию лидера Приволжского федерального округа по средней урожайности зерновых и зернобобовых.
Наивысшая средняя урожайность достигнута в хозяйствах Башмаковского, Бековского и Спасского районов области. Аграрии Башмаковского района достигли урожайности зерна в 49 ц/га, в Бековском районе средний показатель составил 46 ц/га, в Спасском — 45 ц/га.
Валовой сбор более 200 тыс. тонн получили аграрии Белинского, Каменского, Башмаковского и Пензенского районов региона.
91.
Новый российский крупнотоннажный траулер «Баренцево море» передан заказчику
Это первый крупнотоннажный траулер, построенный на российской верфи за последние 30 лет под класс Российского морского регистра судоходства. Всего на Выборгской верфи по заказу АО «Архангельский траловый флот» будет построено четыре судна проекта KMT01, при этом два из трех оставшихся судов уже спущены на воду, завершаются приготовления к спуску последнего судна серии. Строительство ведется в рамках действия программы «инвестиционных квот», предусматривающих размещение заказов на рыбопромысловые суда на отечественных верфях.
92.
В первом полугодии 2020 года российский экспорт сыров вырос на 12%
Ключевыми сегментами в структуре экспортных продаж являются молодые и плавленые сыры. Так, в январе-июне молодых сыров (недозрелых или невыдержанных, а также творога) на внешние рынки отгружено 7 тыс. тонн (+5,9% к аналогичному периоду 2019 г.) стоимостью 19 млн долл. (+11%). Экспорт плавленых сыров в первом полугодии увеличился на 12% до 4,4 тыс. тонн в физическом выражении и на 10% до 15 млн долл. — в стоимостном. Прочих сыров за рубеж отправлено 1,7 тыс. тонн (+1,7%) на сумму 9 млн долл. (+18%).
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Но вышеприведенные новости к ним не относятся.