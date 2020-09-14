Просто хорошие и добрые новости из России за 5 дней, 7-11 сентября

2.
Объем Фонда национального благосостояния вырос в августе на 298 млрд руб
В начале 2020 года объем средств ФНБ составвлял 7,8 трлн руб.
3.
В деревне Кшлау-Елга Башкирии открыта школа на 120 мест
Сейчас в школе учатся 86 детей из пяти населенных пунктов. Ожидается, что в последующие годы количество учащихся будет увеличиваться.
В этом же здании расположился детский сад, рассчитанный на 40 детей.
4.
Во Владимирской области открыта школа на 132 места
На ее возведение было направлено свыше 146 млн рублей из федерального бюджета, ещё около 58 млн рублей из областного и почти 3,8 млн рублей из местного бюджетов.
На первом этаже школы расположен блок начального звена, кабинеты с интерактивными помощниками педагогов, помещения для продлёнки (в том числе игровая комната и спальня), спортивный и тренажёрный залы, современный пищеблок.
На втором — актовый зал, полностью оснащённые предметные классы, а также кабинет психолога и зона отдыха для детей. На территории школы расположена спортивная площадка, современный стадион, место для занятий и игр самых маленьких учащихся.
5.
В Башкирии медикам вручили ключи от новых машин скорой помощи
В 2020 году медучреждения получили 51 новую машину, ещё семь планируется приобрести до конца года.
6.
Автопарк скорой помощи в Курганской области обновится на 25 машин
Все новые машины скорой помощи класса «С» — реанимобили стоимостью до 4,2 млн рублей. Они предназначены для помощи пациентам в самых экстренных случаях. В каждой машине есть все необходимое — аппарат ИВЛ, дефибриллятор, кардиомонитор, инфузионные системы для дозированного введения лекарственных препаратов. Новые автомобили поступили на службу в Курганскую больницу скорой медицинской помощи и Курганский областной Центр медицины катастроф и перинатальный центр.
Обновление парка проходит за счёт федеральной программы поддержки отечественных автопроизводителей через Минпромторг.
7.
«Башавтотранс» получил ещё 50 новых автобусов
В 2020 году «Башавтотранс» получил уже 245 новых автобусов. Только в башкирской столице автопарк обновлен до 80 процентов.
8.
Сафоновский «Авангард» закупил станки и реконструировал цехи
В 2018 году была проведена реконструкция и техническое перевооружение основных цехов предприятия, приобретено современное оборудование. В частности, установлен новый намоточный станок, использование которого минимизировало время выполнения операций по намотке изделий с 8 часов до 15 минут. Кроме этого, сейчас проводятся пуско-наладочные работы изготовленного по нашему индивидуальному заказу токарно-сверлильного-фрезерного станка для механической обработки изделий.
9.
Впервые в Калининградской области строятся дороги из фибробетона
Работы на этом объекте в Зеленоградском округе начались в январе текущего года. Протяженность участка — 1 765 м. Капитальным ремонтом предусмотрено расширение существующей проезжей части с 3,5 м до нормативного значения 6 м, замена дорожного основания, изношенного дорожного покрытия из бетона на покрытие из фибробетона, создание тротуаров, обочин, стоянок, остановочных карманов, устройство наружного освещения энергоэффективными светильниками при участии завода «Пранкор» (Гусев).
10.
На полях Оренбуржья работают 100 новых «Кировцев»
Активные продажи сельхозтехники стали возможны благодаря государственной поддержке, а также различным финансовым организациям.
Только через Оренбургскую государственную лизинговую компанию (ОГЛК) в этом году аграриям области поставлено 144 единицы сельскохозяйственной техники: 56 тракторов, 22 зерноуборочных комбайна и 66 единиц прочей техники и оборудования на сумму 518,36 млн рублей.
11.
В Амгинском районе Якутии запущен новый коровник
Сельскохозяйственный объект с общей площадью почти 1500 м2 предназначен для осуществления производственной деятельности. СХПК «Болугур» занимается разведением крупного рогатого скота, лошадей якутской породы, выращиванием зерновых культур и овощей.
Хозяйство ежегодно увеличивает поголовье скота и лошадей. Так, в этом году по сравнению с 2015 годом поголовье КРС увеличилось на 65 и составило 530 голов, в том числе на 20 голов увеличено поголовье дойного стада. Поголовье лошадей увеличилось на 115 голов и составило 608, в том числе кобыл — 320 голов.
12.
Лесничества Красноярского края высадили саженцы на площади более 3,3 тысячи гектаров
Кроме того, специалисты лесничеств ухаживают за лесными культурами и высаживают новые взамен погибших. Работы уже завершились на площади более 7,3 тыс. га.
Напомним, в России действует закон о компенсационном лесовосстановлении. Это значит, что на участках, где вырубили лесные насаждения для геологического изучения недр, разработки месторождений полезных ископаемых, строительства линейных объектов, должно быть проведено лесовосстановление. Такие работы в 2020 году в крае проводятся впервые. На сегодня их площадь составила 0,6 тыс. га.
В целом по итогам первого полугодия лесовосстановление (искусственное и естественное) завершилось на площади около 28 тыс га.
13.
Южный завод тяжёлого машиностроения изготовил два станка для заводов Урала и Сибири
Токарно-карусельный станок с ЧПУ, оснащённый магазином с автоматической сменой инструмента и имеющий повышенный класс точности предназначен для завода из Свердловской области. Это одно из самых крупных предприятий России, основным направлением деятельности которого является проектирование и строительство энергетических объектов.
14.
Производственно-логистический комплекс класса «А» открыт на базе ТОР «Хабаровск»
В результате запуска нового комплекса будет создано более 230 рабочих мест. В проект уже вложено 1,16 млрд рублей.
Построенный производственно-складской комплекс относится к классу «А». Это один из немногих на Дальнем Востоке складских комплексов, отвечающих самым высоким стандартам логистики и хранения.
В настоящее время в ТОР «Хабаровск» действует 37 резидентов, которые планируют реализовать инвестиционные проекты на сумму более 20,5 млрд рублей и создать более 2,3 тысячи рабочих мест. Инвесторы территории опережающего развития уже реализовали 19 проектов, вложив в экономику региона 12,2 млрд рублей и создав 1 006 рабочих мест.
15.
Главное здание Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан открылось после реставрации.
Кроме того, помещения музея были оснащены необходимым выставочным оборудованием, проведено благоустройство территории и обустройство парка «Усадьба Сандецкого».
Общий объем финансирования составил 364 млн рублей.
18.
Для более 300 жителей деревни Ашша Пермского края открылся новый сельский дом культуры
В уютном ДК есть фойе, хореографический и зрительный залы и помещение для гримерной-костюмерной. Уже сегодня здесь занимаются пять спортивных и вокальных объединений: вокальный ансамбль «Ашшиночка», любительское объединение «Мастерилка», вокальная студия «Ассорти», спортивное направление и группа танцетерапии «Аэробика-денс». Творческие коллективы являются призерами региональных и районных конкурсов, активно гастролируют.
Новый сельский ДК в Ашше стал шестым на территории Чернушинского городского округа. Благодаря его строительству удалось полностью закрыть вопрос обеспечения жителей территории учреждениями культуры и досуга. В создание ДК компания вложила 22 млн руб. по программе социального партнерства.
19.
В городе Набережные Челны Татарстана после капремонта открыт дом культуры «Энергетик»
20.
7 сентября 2020 г. в Иванове открылся первый в регионе профессиональный спортивный комплекс боевых единоборств.
21.
9 сентября 2020 г. В селе Новоселово прошло торжественное открытие физкультурно-спортивного центра «Вымпел»
22.
На первом этаже расположен просторный светлый зал, который вмещает две площадки — для волейбола и мини-футбола. В будущем здесь оборудуют тренажерный зал, чтобы развивать тяжелую атлетику в районе. Для гостей центра в здании есть современные комфортные раздевалки. На втором этаже расположились медицинский блок, бильярдная и зона для игры в шашки и шахматы.
23.
9 сентября 2020 г. в с. Раевский Альшеевского района состоялось торжественное открытие нового спорткомплекса с бассейном.
24.
25.
Крытая ледовая арена для тренировок открылась в Уссурийском СВУ
Современное спортивное сооружение площадью 2000 кв.метров было построено специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны для юных суворовцев с высоким качеством выполненных работ, что гарантирует безопасную эксплуатацию объекта.
26.
В Амурской области через р. Басманка возвели новый мост
Конструкция нового моста в Селемджинском районе позволит выдерживать высокую интенсивность транспортного потока, тяжеловесных транспортных средств, а также обеспечит качественный беспрепятственный пропуск паводковых вод, а для жителей устойчивое транспортное сообщение.
27.
Ключи от 108 квартир вручили семьям сотрудников Росгвардии, охраняющих Ленинградскую АЭС
Служебные жилье в ЖК «Рантала» военнослужащим предоставляют только на период несения службы на атомных объектах Соснового Бора. Благодаря такой поддержке на сегодняшний день почти весь личный состав военнослужащих, охраняющих ЛАЭС и НИТИ, обеспечен жильем.
28.
В Москве открыли памятник Ефиму Славскому одному из первых руководителей атомной промышленности СССР
Концепция памятника, изображающего Е.П. Славского в самом расцвете сил, на пике его славы, была предложена ветеранами атомной промышленности. Автором памятника стал скульптор, академик Российской академии художеств, народный художник Российской Федерации Салават Щербаков.
29.
В Сертолово Ленинградской области открыта областная больница.
На первом этапе реализации проекта возведена современная поликлиника для детей и взрослых с лечебно-диагностическим отделением, которая сможет принимать 250 человек в смену и дневной стационар на 20 коек.
В центральной части здания расположены диагностические службы и стоматология.
Правое крыло объекта занимает взрослая поликлиника с мощностью 500 посещений в смену и дневным стационаром на 100 мест. Кроме того, комплекс оборудован станциями скорой и неотложной помощи.
На эти цели из областного бюджета выделили 3,2 миллиарда рублей.
Принимать пациентов медучреждение начнёт со следующей недели.
31.
В Белгороде открыт детский сад на 350 мест
Двухэтажное здание детского сада общей площадью более 6,5 тыс. квадратных метров строители ЖБК-1 возвели и ввели в эксплуатацию за год. На возведение объекта было направлено порядка 275 млн рублей из средств федерального и регионального бюджетов.
Это образовательное учреждение одно из самых крупных в Белгородской области.
32.
В Иркутске состоялось открытие ледового дворца «Байкал»
Спортивный комплекс площадью 55 тысяч м2 рассчитан на 6 тыс. зрителей, он включает в себя ледовую арену с конькобежными дорожками и дорожками для кёрлинга. В составе объекта также есть спортивный, хореографический, тренажёрные залы, конференц-зал, раздевалки, тренерские и судейские комнаты, гостиница, административные и вспомогательные помещения.
В новом спортивном комплексе будут организованы занятия секций по хоккею с мячом, керлингу, смогут заниматься конькобежцы, представители других видов спорта.
Ледовый дворец построили менее чем за два года. застройщик — ООО «СДС-Строй». Также в строительстве участвовали волонтеры.
33.
Танки Т-72Б3М и Т-80БВМ поступили в Казанское высшее танковое командное училище
В новых машинах нашли отражения вопросы повышения огневой мощи и защищённости. В целях защищённости танки оснащены комплектами съёмной модульной защиты, обеспечивающей надёжную защиту экипажа и аппаратуры от противотанковых средств. Огневая мощь увеличена за счёт установки нового прицельного комплекса «СОСНА-У», позволяющего вести прицельный огонь в любое время суток и в сложных погодных условиях на большие дальности.
Постоянное улучшение и качественное состояние учебной материально-технической база училища позволяет готовить офицеров-танкистов для Вооружённых Сил Российской Федерации в соответствии с современными требованиями.
34.
На Архангельском целлюлозно-бумажном комбинате запущен комплекс новой выпарной станции
Новое оборудование позволяет восстанавливать и повторно использовать щёлок, который остаётся при варке целлюлозы.
Стоимость станции — 6,5 млрд рублей. Таким образом завершен приоритетный инвестиционный проект в области освоения лесов «Реконструкция производства картона АЦБК», который реализовывался в 2008-2020 гг. Фактические инвестиции по проекту составили свыше 17,5 млрд рублей. Согласно стратегии развития АЦБК, до 2025 года в производство будет инвестировано еще более 20 млрд рублей.
Россия — один из крупнейших производителей целлюлозы в мире. В годроссийские предприятия отправляют на экспорт более 2 млн тонн. Около 65% отправляется в Китай, но существенная часть экспортируется и в европейские страны.
35.
Компания «Колмар» запустила в Ванино первую очередь нового морского угольного терминала
Комплекс предназначен, прежде всего, для транспортировки высококачественных коксующихся углей, добываемых в Якутии на горно-обогатительных комплексах «Денисовский» и «Инаглинский».
В рамках реализации проекта «Колмар» осуществил инвестиции в объёме 29,4 млрд рублей из запланированных 40 млрд рублей. На первом этапе введён комплекс для перевалки угля мощностью 12 млн тонн в год. Второй этап, который запланирован на 2023 год, предусматривает увеличение мощностей до 24 млн тонн. Объект войдёт в ТОП-5 российских угольных терминалов.
На данном этапе в АО «ВаниноТрансУголь», дочернем предприятии «Колмара», создано 376 рабочих мест. На этапе выхода предприятия на проектную мощность их количество составит более 600.
36.
В Калужской области запущено производство нового препарата для лечения рака лёгкого
Это уже третье крупное производство, запущенное за неделю в ИП «Ворсино».
Регистрационное удостоверение на препарат «Тагриссо» было получено в 2017 году.
Ранее этот препарат производился только на заводе компании в Швеции. Создание препарата заняло более двух лет. В соответствии с госпрограммой развития фармацевтической и медицинской промышленности, принятой в 2009 году, 90 процентов из перечня жизненно необходимых препаратов должны иметь отечественное происхождение. Препарат будет производиться в необходимом количестве для российских пациентов.
За время работы в Калужской области биофармацевтическая компания «АстраЗенека» инвестировала более 13 млрд рублей в развитие производства, 6,5 млрдрублей направлено на научные исследования.
37.
«Группа ГАЗ» начала продажи автомобилей «ГАЗель NEXT» во Вьетнаме
«Группа ГАЗ» начала продажи во Вьетнаме линейки коммерческих автомобилей «ГАЗель NEXT», включающей цельнометаллические фургоны, бортовые автомобили, а также микроавтобусы вместимостью 17 и 19 пассажирских мест. Первая партия из более чем 300 машин уже поступила в дилерские центры Вьетнама. Автомобили сертифицированы в соответствии с требованиями вьетнамского законодательства.
38.
В Мурманской области открылся новый рыбоперерабатывающий завод
Новый завод большой мощности занимается переработкой трески, пикши и других видов рыб. На предприятии установлено оборудование по производству филе и фарша из трески и пикши и иной рыбной продукции суммарной производительностью свыше 63 тонн продукции в сутки.
В предприятие вложили почти 2 млрд рублей инвестиций, создано около 200 рабочих мест.
39.
В Пензенской области открыли четыре дорожных объекта, реконструированных по национальному проекту
Сейчас завершен первый этап масштабных дорожных мероприятий. В этом году работы проведены на участке протяженностью 1,4 км. Здесь выполнено расширение проезжей части до четырех полос, устроены тротуары и велодорожки, смонтировано искусственное освещение, установлены шумопоглащающие экраны, светофорные объекты, остановочные павильоны, пешеходное ограждение, устроена ливневая канализация. Кроме того, дорожники переоборудовали перекресток.
40.
В Кировской области открылся козоводческий комплекс
Сейчас в России около 30 козьих ферм с поголовьем свыше 300 животных. Ферм-тысячников всего четыре: две в Ленинградской области и по одной в Марий Эл и Татарстане. Достаточно крупные фермы также есть в Подмосковье, в Смоленской, Новосибирской и Свердловской областях.
41.
В г. Тобольске приступили к строительству аэровокзала
42.
Новый вокзал сдан в эксплуатацию на станции Сбега Забайкальской железной дороги
Площадь помещений вокзала составляет 79,8 кв. м, они рассчитаны на одновременное размещение до 50 человек. Здесь созданы все условия для качественного обслуживания пассажиров. В зале билетных касс и ожидания установлены информационное табло, комфортабельные сиденья. Действуют звуковое оповещение и аудиосвязь «пассажир — кассир». Смонтированы современные системы вентиляции, а также электрического отопления с использованием обогревателей конвекторного типа.
Ранее аналогичные вокзалы на Забайкальской железной дороге были возведены на станциях Атамановка, Жирекен, Амазар, Тахтамыгда, Большой Невер, Гонжа и Мухинская.Напомним, в 2020 году ОАО «РЖД» планирует направить на развитие Забайкальской железной дороги 51,6 млрд рублей, что на 43% выше объема инвестиций 2019 года.
43.
Компания Ростеха создала экономичный экзоскелет для рабочих
«Дочернее предприятие „Ростех — Доверенные Платформы Робототехнические Комплексы“ разработало модульный промышленный экзоскелетный комплекс ProEXO, который будет защищать рабочих при тяжелых физических нагрузках и позволит до двух раз повысить производительность труда. Базовая стоимость комплекса составит 30 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Комплекс состоит из 30 интегрируемых деталей — модульная конструкция дает возможность подбирать элементы под потребности задач на производстве.
44.
В селе Красноселькуп (Ямал) построен культурно-спортивный комплекс
46.
В Якутии открыли первую очередь самой большой шахты в России и горно-обогатительную фабрику
Шахта «Инаглинская» и обогатительная фабрика «Инаглинская-2» мощностью 12 млн. тонн угля в год снабжены современным оборудованием и новейшей технологией обеспечения сохранности окружающей среды. Вскрытие запасов шахты «Инаглинская» осуществляется наклонными стволами.
Сегодня в шахте трудятся 645 горняков, а после запуска второй очереди их численность увеличится до 1900.
47.
Вторую роботизированную семейную ферму открыли в Приморье
В прошлом году глава хозяйства Лариса Бучирина получила краевой грант на строительство семейной фермы — более 28 млн рублей. Также из бюджета ей было дополнительно направлено 9 миллиона рублей.
На эти средства приобретена техника для заготовки кормов, новое оборудование, в том числе, робот-дояр Delaval VMS V300. Отремонтированы коровник и телятник, построено навозохранилище. Закуплено 80 черно-перстных нетелей, из них 74 коровы уже дают молоко.
48.
В Иванове на городские маршруты вышли новые троллейбусы, поступившие в регион по нацпроекту
Троллейбус марки «Адмирал» вместимостью 96 пассажиров в настоящее время является самой современной модификацией на российском рынке. Его производитель — российская компания «ПК Транспортные системы», машина на 80% состоит из комплектующих отечественного производства. Троллейбусы приобретены в лизинг по договору с ПАО «ГТЛК» с 60-процентной скидкой.
49.
СЗ «Красное Сормово» сдал сухогруз «Пола Марина» проекта RSD59
50.
В Пензенской области открыто движение по путепроводу через железнодорожные пути в пос. Монтажный.
51.
Новый мост открыт через горную реку Орга в селе Чиннах Итум-Калинского района (Чеченская респблика).
53.
Группа «Акрон» первая в России начала использовать 6-осную модель вагона-хоппера
Шестиосный вагон-хоппер — уникальная модель, в которой совместное использование сочлененной конструкции вагона и размещения бункеров в консольной части не имеет аналогов в мировом вагоностроении. Такое решение с применением тележек с осевой нагрузкой 25 тс позволило добиться высоких технико-экономических параметров.
Вагон сочлененного типа отличается повышенной грузоподъемностью 113,5 тонн, что более чем на 50% превышает грузоподъемность вагонов, используемых в настоящее время в грузоперевозках Группы.
54.
В деревне Ныгда Иркутской области открылась школа-детский сад
Здание состоит из шести блоков разной этажности: три этажа школа, два — детский сад, один — пищеблок и спортзал. Общая площадь составляет почти 7 тысяч квадратных метров.
55.
«Атлантис-Пак» начал производство вторичного гранулята в Ростовской области
В качестве сырья используются побочные продукты, полученные в процессе работы экструзионных линий предприятия. Результатом переработки является композиционный полимерный материал в виде гранул.
56.
В России запустили массовое производство материнских плат для процессоров «Интел»
Материнская плата DP310T хоть и построена на чипсете компании Intel, разработана в России, в том числе и её программное обеспечение. Новинка собирается на мощностях НПО «ЦТС» холдинга GS Group в инновационном кластере «Технополис GS», который располагается в городе Гусев Калининградской области. Моноблоки на основе платы собираются уже компанией ДЕПО Компьютерс.
Плата построена на чипсете Intel H310C, располагает процессорным разъёмом LGA 1151v2 и совместима с процессорами Intel Core восьмого и девятого поколений в соответствующем исполнении. На новинке имеется пара слотов для модулей памяти DDR4 SO-DIMM, два слота M.2 (для SSD и модуля Wi-Fi) и пара портов SATA III. Слота PCIe для видеокарты здесь нет, что и не удивительно для платы, предназначенной для моноблока.
Сам моноблок Neos MF524 выполнен в лаконичном стиле с тонкими рамками толщиной 2 мм и 23,8-дюймовым экраном с разрешением Full HD. В максимальной комплектации предлагается восьмиядерный Core i7-9700. Более того, в моноблоке использована собранные в России модули оперативной памяти (до 16 Гбайт) и твердотельные накопители SATA (до 480 Гбайт). Отмечается, что система обладает высокой производительностью и поддерживает российские средства защиты информации, что позволяет использовать её для любых ресурсоемких приложений и работы с информацией с ограниченным доступом.
«Новая материнская плата на базе чипсета Intel H310 является очень сложным продуктом, для выпуска которого мы задействовали самые передовые технологии и освоили новые компетенции. Это — ценный опыт и большая ответственность для специалистов предприятия», — отметил директор по развитию производства холдинга GS Group Федор Боярков.[/cut]
57.
В Стародубе состоялось открытие ледового дворца
Строительство ледового дворца — это огромная работа, выполненная в очень короткий срок, менее года. Право сыграть первый матч на новом льду получили хоккейные команды «Красные звезды» и сборная правительства Брянской области.
59.
Открыта «Урай Арена»
60.
В Петербурге теперь есть крытый каток с искусственным льдом
До сегодняшнего дня в Петербурге была только одна дорожка для профессиональных занятий керлингом. Сейчас же в центре шесть дорожек в помещении на 6,5 тыс. квадратных метров, что позволяет тренироваться сразу множеству спортсменов. В помещении держится температура 11 градусов.
61.
В Оренбургской области запущено производство огнезащитного картона на российском оборудовании
Новая линия позволяет выпускать в год до 5000 тонн продукции суммарной стоимостью порядка 250 млн рублей. Стоимость проекта, реализованного ясненскими машиностроителями, — миллион евро. Следует отметить, что на этом оборудовании без значительных переделок можно изготавливать также современные кровельные и отделочные материалы.
62.
В Усть-Луге открыто новое производство рыбных консервов
В 2016 году была открыта первая очередь комплекса: цех по сортировке и заморозке рыбы и склад готовой продукции. В 2019 году был запущен второй цех по производству порядка 30 тонн в месяц рыбы горячего и холодного копчения.
Инвестиции в проект — более 400 млн рублей, общая производственная мощность — около 10 тыс. тонн продукции в год.
В ближайших планах компании — расширить ассортимент и открыть собственный складской комплекс и оптово-распределительный центр.
63.
В Татарстане открыли сразу несколько спортивных комплексов
В Казани открыт футбольно-регбийный манеж «Искандер». В режиме видеоконференции также были открыты футбольный манеж «Максат» (г.Казань), спортивный комплекс «Импульс» (г.Буинск), универсальный спортивный комплекс с бассейном «Тулпар» (с.Средняя Камышла Нурлатского муниципального района), крытый плавательный бассейн «Тамчы» (с.Муслюмово).
67.
На Улан-Удэнском авиазаводе открыт новый окрасочный цех и модернизирован заготовительно-штамповочный
Также завод завершил реализацию инвестиционного проекта по созданию высокопроизводительного заготовительно-штамповочного производства. В ходе его реализации завершен капитальный ремонт корпуса 64 с устройством новой компоновки производственных участков.
В настоящее время на УУАЗ идет работа по завершению модернизации и строительству корпуса гальваники, завершается строительство и до конца года ожидается переезд в новый логистический комплекс.
68.
В Тверской области дан старт строительству завода по производству продуктов питания
ООО «Орион Интернейшнл Евро» — головная компания группы «Орион» в России. Офисы корейской компании открыты более чем в 60 странах мира. В нашей стране производства расположены в Новосибирске и Твери.
Объект строится в Калининском районе Тверской области, у деревни Кривцово Никулинского сельского поселения. Планируется, что к 2026 году здесь будут работать почти 350 человек.
На первом этапе компания планирует запустить 7-8 производственных линий с различными видами кондитерских изделий. Предполагается, что объект будет введён в эксплуатацию в декабре 2022 года, после чего начнётся строительство трёх производственных зданий.
Общая стоимость инвестпроекта оценивается в 5 млрд рублей.
69.
Сотрудники калужской полиции получили 60 новых автомобилей
Марки машин: Lada Vesta, Lada Largus, Skoda Octavia.
Служебные авто будут распределены по разным подразделениям полиции. И, конечно же, направят их и в Обнинск.
70.
В Ингушетии открыт учебно-лабораторный корпус естественно-научных специальностей
Корпус полностью оснащён новейшим и инновационным оборудованием для студентов медицинского, химического и биологического направления.
Такое оснащение позволяет студентам-медикам оттачивать практические навыки и развивать клиническое мышление без риска для пациентов, а также отрабатывать практические навыки по неотложной помощи (базовая и расширенная сердечно-легочная реанимация), аускультуции (прослушивания тонов сердца) при различных патологиях у взрослых и детей.
71.
КАМАЗ передал партию газовых городских автобусов столице Татарстана
В общей сложности в течение сентября-октября 2020 года двум перевозчикам Казани — МУП «ПАТП-2» и МУП «ПАТП-4» — в рамках реализации Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет поставлено 53 экологичных автобуса НЕФАЗ.
73.
В России началось производство обновленного седана Rio
74.
Очередной серийный Суперджет 100 совершил первый полёт
75.
Дан старт строительству семенного завода в Воронежской области
Французская компания Lidea — один из европейских лидеров по производству семян — вложит 2,6 млрд рублей в производство на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Павловск».
Климатические условия в Павловском районе идеально подходят для производства качественных семян. Компания намерена производить семена масличных, включая подсолнечник, кукурузу, рапс, — 10 тыс. тонн в год. Проект позволит создать в районе более 150 рабочих мест.
76.
Количество зарегистрированных в России автомобилей увеличилось до 60,5 млн
По данным МВД, чаще всего россияне покупают автомобили весной и в начале лета, именно на этот период приходится пик регистрационных действий. «Наибольшее число зарегистрированных транспортных средств приходится на Москву и Московскую область», — отметили в МВД.
Как менялся автопарк РСФСР/России:
1990 г.: 11 млн шт.
2000 г.: 23 млн шт.
2010 г.: 32,3 млн шт.
2019 г.: 60,5 млн шт.
77.
В Москве запустили новый фармацевтический завод компании Биокад
Всего на новом предприятии будут выпускать 40 лекарств против онкологических заболеваний (22 международных непатентованных наименования), в том числе:
— капсулы Темозоломид для терапии злокачественной глиомы и меланомы;
— таблетки Терифлуномид для борьбы с рассеянным склерозом;
— шприцы Филграстим — первый российский гранулоцитарный колониестимулирующий фактор, а также флаконы с растворами Карбоплатин, Паклитаксел, Гемцитабин и другими — для лечения различных видов рака.
Инвестиции ЗАО «Биокад» в создание производства составят 3 млрд руб.
78.
У-УАЗ поставил вертолет Ми-171 в Китай
В 2019 году Управление гражданской авиации КНР выдало национальный сертификат типа на вертолет Ми-171 с данной силовой установкой. Решение авиационных властей КНР расширило возможности холдинга «Вертолеты России» по удовлетворению потребностей рынка этой страны.
Вертолеты в подобной комплектации закупила уже вторая гражданская авиакомпания в КНР. Сегодня в Китае летает около 200 вертолетов типа Ми-171
79.
В Татарстане на трассе М-7 запустили движение по новым транспортным развязкам
Строительство левоповоротных съездов на 1014 -м и 1017-м км автодороги М-7 «Волга» позволило обеспечить безопасное дорожное движение на участке обхода Елабуги.
Работы на объекте стартовали в июле 2019 года и завершены с опережением графика на 2,5 месяца. Дорожники перестроили участок автодороги протяженностью 3,7 км. Основание выполнили из гравийно-песчаной смеси укрепленной цементом и уложили три слоя асфальтобетона общей толщиной 20 см. Верхний слой покрытия устроен из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона. Также на участке выполнили работы по устройству водопропускных труб и водосбросов. Обочины укрепили асфальтобетоном.
80.
В Калужской области запущен завод по выпуску санитарно-гигиенических изделий
С выходом предприятия на полную производственную мощность выпуск продукции составит 210 тысяч тонн изделий в год.
На предприятии будет создано 700 рабочих мест.
В строительство завода вложено 11,5 млрд рублей.
81.
Завершено строительство Самарского моста
В рамках первой очереди возвели:
— шестиполосный cталежелезобетонный мост через реку Самару (длина — 667 м, ширина проезжей части в обоих направлениях с учетом полос безопасности — 22 м),
— железобетонный мост через заболоченное озеро Банное (длина — 79,6 м),
— транспортную развязку и путепровод над автодорогой основного хода на ул. Шоссейной (длина — 70,8 м),
— транспортную развязку и пять подпорных стен из монолитного железобетона на ул. Фрунзе,
— строительство основного хода автомобильной дороги.
82.
Под Вологдой открыт финальный участок автомобильного обхода города
Строительство обхода города Вологды началось еще в 2000 году. За восемь лет было построено три из четырех пусковых комплекса, связывающих архангельское, медвежьегорское и новоладожское направления. На заключительный этап потратили 12,5 млрд рублей. Строительство длилось 2,5 года.
83.
В Республике Алтай открыты два новых мостовых перехода
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85.
В ОЭЗ «Технополис Москва» началось строительство производства промышленных роботов
Разработки компании, которая появилась в 2018 году, уже внедрены на некоторых московских предприятиях пищевой промышленности. Например, на столичном комбинате «Черемушки» роботизированная система производит около 3600 сдобных изделий в час.
Годовая мощность предприятия — около ста роботизированных систем, которые могут быть разработаны под различные виды задач на производствах продуктов питания, бытовой химии, косметики и технических изделий.
Это первое подобное производство в Восточной Европе, общий объем инвестиций в его реализацию — 180 млн рублей.
86.
В Воронежской области запущена новая линия по переработке вторсырья
Из этого продукта можно изготавливать различные виды изделий: упаковочную ленту, пленку, синтепон, волокно и т. д. Сейчас ПЭТ-хлопья направляются в другие организации, но в планах руководства предприятия — выпуск собственной готовой продукции из переработанного пластика.
87.
В Мордовии запущено производство топливных гранул
Ранее был запущен цех переработки низкосортной древесины, построено общежитие в Выше для приезжих специалистов. Сейчас на комбинате работают более 60 человек, 20 дополнительных рабочих мест создано в рамках расширения производства.
В перспективе у предприятия ещё несколько этапов развития:начато строительство цеха по изготовлению подпорок для виноградной лозы и фруктовых деревьев, далее планируется строительство сушильного комплекса. Общая стоимость проекта составляет около 225 млн рублей. Количество работающих планируется увеличить до 110 человек.
88.
В Хабаровском крае запущена новая угольная Совгаванская ТЭЦ
Новая ТЭЦ электрической мощностью 126 МВт и тепловой мощностью 200 Гкал/ч построена на смену изношенной Майской ГРЭС, введенной в эксплуатацию еще в 1936 году. В год ТЭЦ в Советской Гавани будет вырабатывать 630 млн. кВт·ч, что в три раза превышает выработку Майской ГРЭС. Новая электростанция станет надежной основой для развития перспективного Советско-Гаванского промышленно-транспортного узла и свободного порта Ванино, где уже реализуются и планируются к реализации целый ряд проектов в области портовой инфраструктуры, переработки рыбы и морепродуктов.
Основное оборудование Совгаванской ТЭЦ включает два турбоагрегата и три котлоагрегата российского производства. Так, паровые турбины изготовлены ОАО «Калужский турбинный завод», генераторы — НПО «ЭЛСИБ», котлоагрегаты — АО «Красный котельщик».
89.
Построен головной торпедолов проекта 1388Н3Т
90.
В Сыктывкаре заложили фундамент нового завода компании «Лузалес» по производству плит, фанеры и МДФ
Новый завод будет выпускать до 270 тысяч кубометров большеформатной фанеры повышенной влагостойкости. Ожидаемый объем налоговых отчислений — 15,4 млрд рублей. Будет трудоустроено более 2000 человек. Срок ввода завода в эксплуатацию — декабрь 2023 года.
Помимо строительства завода в рамках инвестпроекта компании «Лузалес» планируется возведение административного здания со столовой, раздевалками и душевыми для сотрудников, а также нового 36-квартирного жилого дома для работников предприятия со встроенным в уровень 1 этажа детским садом на 50 детей.
Совместно с Правительством Республики Коми планируется строительство лесопитомника на 8 млн саженцев
91.
Новейшая ЗРС С-300В4 впервые поступила в зенитное ракетное соединение ВВО в Еврейской автономии
Получению образцов новейшей зенитной ракетной системы предшествовало завершение формирования зенитного ракетного соединения. После этих мероприятий личный состав был отправлен в учебный центр в городе Оренбурге, где успешно прошел обучение и получил необходимые технические знания для эксплуатации новейшей военной техники.
Освоение новейшего вооружения, военной и специальной техники проходило в несколько этапов. На начальном прошли организационные и технические мероприятия по приему и проверке систем вооружения и базового шасси. На полигоне «Капустин Яр» в ходе практической работы расчёты С-300В4 выполнили поиск и обнаружение целей, после чего произведены пуски ракет по малоразмерным быстролетящим целям. Мишенями являлись ракеты типа «Саман», выпущенные из зенитного ракетного комплекса «Оса». Они были поражены при входе в зону поражения ракетами ЗРС С-300В4.
92.
Кемеровская область ввела в эксплуатацию ещё 10 тысяч гектаров залежных земель
На сегодняшний день в реестр неиспользуемых сельскохозяйственных земель региона, наиболее пригодных для введения в оборот, включено около 65,5 тыс. га. В 2018 году было введено в оборот 9,9 тыс. га сельхозземель, в 2019 году — 12,3 тыс. га, из них с государственной поддержкой — 7,2 тыс. га.
Кузбасс лидирует в Сибири по введенным в оборот сельхозземлям, и работа по изучению неиспользуемой пашни продолжается.
93.
«Вертолеты России» передали заказчику партию Ансатов для санавиации
94.
В Северной Осетии открыли первый центр ядерной медицины
Центр является 18-ым в федеральной сети центров диагностики и лечения онкологических заболеваний «ПЭТ-Технолоджи».
Общий объём инвестиций в проект составляет более 300 млн рублей. Первых пациентов учреждение примет в октябре текущего года. Всего центр сможет принимать более 6000 пациентов ежегодно.
До сих пор жители республики за соответствующей диагностиков выезжали за пределы республики. Услуга будет бесплатной благодаря ОМС.
95.
В Подмосковье открылась после реконструкции станция Мичуринец будущего МЦД-4
Станция в будущем станет частью МЦД-4 «Киевско-Горьковский». Это третья современная станция на Киевском направлении, введенная в эксплуатацию с начала года. Ранее была открыта новая станция Санино, а также завершена реконструкция станции Победа. До конца декабря планируем закончить реконструкцию станции Крекшино и достроить станцию Аминьевскую.
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По объему выданных кредитов последний летний месяц установил абсолютный рекорд за всю историю существования российского ипотечного рынка, превзойдя показатель июля (тогда выдали ипотеки на 362 миллиарда рублей). Всего за восемь месяцев 2020-го в России было оформлено 895 тысяч кредитов на покупку жилья на общую сумму 2,2 триллиона рублей, подсчитали аналитики.
ты еще к америкосам залезь на форумы и расскажи какие они дол*бое*бы что живут в кредит и ипотеку
В Твери и Владикавказе открыты новые комплекы Суворовского училища.