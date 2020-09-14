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Просто хорошие и добрые новости из России за 5 дней, 7-11 сентября

Просто хорошие и добрые новости из России за 5 дней, 7-11 сентября (95 фото)

Автор:
14 сентября 2020 10:38
Сообщество : Жить в России
Метки: Хорошие   добрые   новости   россия   фоторепортаж   
309
95
Все СМИ переполнены политическими, криминальными....новостями. Предлагаю подборку добрых, интересных новостей. Даже народная мудрость гласит - "Хорошими делами прославиться нельзя", а очень жаль, приглашаю посмотреть пост как раз о таких делах.

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Метки: Хорошие   добрые   новости   россия   фоторепортаж   
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12  комментариев
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40
sutrdnvl 2 часа назад
Просто хорошие и добрые новости из России за 5 дней, 7-11 сентября
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232
ipdowkts 2 часа назад
Просто хорошие и добрые новости из России за 5 дней, 7-11 сентября
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29k
Элек Мек 2 часа назад
Просто хорошие и добрые новости из России за 5 дней, 7-11 сентября
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32
aleks30 2 часа назад
В августе 2020-го в России выдано 148 тысяч ипотечных кредитов на сумму 375 миллиардов рублей. По сравнению с августом прошлого года жилищное кредитование выросло на 38 процентов в количественном выражении и на 59 процентов в денежном, говорится в исследовании «Дом.рф» и агентства Frank RG (материал есть в распоряжении «Ленты.ру»).

По объему выданных кредитов последний летний месяц установил абсолютный рекорд за всю историю существования российского ипотечного рынка, превзойдя показатель июля (тогда выдали ипотеки на 362 миллиарда рублей). Всего за восемь месяцев 2020-го в России было оформлено 895 тысяч кредитов на покупку жилья на общую сумму 2,2 триллиона рублей, подсчитали аналитики.
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11k
робт aleks30 2 часа назад
ты вот дол*бое*бина это скопипастил думая что это типа плохо
а на самом то деле это просто замечательно
это значит что 895000 семей уверены в своем будущем, у них есть работа и перспектива, а значит они без проблем эту ипотеку выплатят иначе нахрена ее брать...
ты еще к америкосам залезь на форумы и расскажи какие они дол*бое*бы что живут в кредит и ипотеку
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32
aleks30 робт Час назад
Ja eto vylozyl, poskolku eto zamecatelnaja novost. Pocemu menia obzyvajete? Strannyj Vy.
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37k
Чёрный кот Автор поста 2 часа назад
Во Владикавказе и Твери открыты Суворовские училища а в Калининграде Нахимовское морскоге училище
Во Владикавказе и Твери открыты Суворовские училища а в Калининграде Нахимовское морскоге училищеВ Калининграде открыто Нахимовское военно-морскоге училище.
В Твери и Владикавказе открыты новые комплекы Суворовского училища.
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37k
Чёрный кот Автор поста 2 часа назад
Просто хорошие и добрые новости из России за один день 1 сентября
Просто хорошие и добрые новости из России за один день 1 сентябряВсе СМИ переполнены политическими, криминальными....новостями. Предлагаю подборку добрых, интересных новостей. Даже народная мудрость гласит - "Хорошими делами прославиться нельзя", а...
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37k
Чёрный кот Автор поста 2 часа назад
Просто хорошие и добрые новости из России за 5 дней, 2-6 сентября
Просто хорошие и добрые новости из России за 5 дней, 2-6 сентябряВсе СМИ переполнены политическими, криминальными....новостями. Предлагаю подборку добрых, интересных новостей. Даже народная мудрость гласит - "Хорошими делами прославиться нельзя", а...
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1k
Valis 3 часа назад
Обожаю такие новости. Постелили плитку возле тц, открылся мини жд вокзал, вертолеты куда-то там передали и они полетели. А в это время евро и доллар все рекорды роста бьют и все дорожает.
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173
worldstreetmusic Valis 2 часа назад
Что творится.....что творится......Ужас.
Что творится.....что творится......Ужас.Посмотреть
Что творится.....что творится......Ужас.
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5k
Михалыч Valis 2 часа назад
Классический каклобот негодуе! Иди на улицу, самый большой тризуб из кавунов сам себя не соберёт!
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