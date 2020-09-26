Свежая порция интересных и занимательных снимков, рассказывающих о всём разнообразии окружающего нас мира!
Это раструм (от лат. rastrum), инструмент, используемый для рисования параллельных линий в музыкальных рукописях.
Когда разрабатывался дизайн банкнот Евро, мосты на них специально изображались так, чтобы они не были похожи на реально существующие. Тогда один парень из Нидерландов решил построить такие мосты над местной рекой в городе Спейкениссе
Иконка контакта в Windows основана на полицейском снимке Билла Гейтса, когда его арестовали в Альбукерке, штат Нью-Мексико, за нарушение правил дорожного движения в 1977 году.
Печать гробницы Тутанхамона до того, как она была обнаружена в 1923 году. Эта целая печать оставалась нетронутой в течение 3245 лет.
Мастерство изготовления головных уборов, которые носил Алессандро Фарнезе (Alessandro Farnese), наместник Нидерландов в XVI веке
В космосе плавает огромный водный "резервуар", в котором в 140 триллионов раз больше воды, чем в Мировом океане
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Метки: интересно природные явления фото
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