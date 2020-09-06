Пара милых попугаев решила пообщаться по-человечески

Пара стала вирусной после того, как кто-то поделился видео, на котором они между собой разговаривают.
Все мы прекрасно знаем, что попугаи не только невероятно очаровательны, но и обладают необычайной способностью имитировать звуки, которые они слышат. Их талант имитировать человеческий язык особенно хорошо задокументирован в Интернете. Однако кто-нибудь знает, почему попугаи так хорошо имитируют звуки? Что же, одно из объяснений предполагает, что эти ярко окрашенные птицы развили способность обращаться так к определённым особям стаи.
В Интернете эту пару очаровательных попугаев называют «relationship goals».
В Интернете эту пару очаровательных попугаев называют «relationship goals».
Неудивительно, что попугаи — социальные птицы и любят общаться друг с другом. Будучи стайными животными, они путешествуют и кормятся вместе как группа, а также вместе занимаются другими делами. Попугаи также нередко становятся добычей для хищников, а это означает, что благополучие стаи имеет важное значение для их выживания.
Пара стала вирусной после того, как кто-то поделился видео, на котором они между собой разговаривают.
Пара стала вирусной после того, как кто-то поделился видео, на котором они между собой разговаривают.
Делая это очень даже по-человечески
Стоит отметить, что эти удивительные птицы далеко не глупы!
«У людей действительно большой мозг, но знаете ли вы что, у попугаев тоже очень большой мозг. На самом деле, если вы наложите график зависимости размера мозга от массы тела у попугаев на график приматов, то они выстроятся в идеальную линию», — пояснил доктор Эндрю Иванюк (Andrew Iwaniuk) из Университета Альберты.
«У людей действительно большой мозг, но знаете ли вы что, у попугаев тоже очень большой мозг. На самом деле, если вы наложите график зависимости размера мозга от массы тела у попугаев на график приматов, то они выстроятся в идеальную линию», — пояснил доктор Эндрю Иванюк (Andrew Iwaniuk) из Университета Альберты.
И даже поцеловались!
Теперь, когда вы кое-что знаете о попугаях и их потребности в общении, почему бы не посмотреть это вживую? Буквально в прошлом году короткое, но милое видео с участием двух разноцветных птиц стало вирусным, потому что их разговор был пугающе похож на человеческий. Это замечательное видео посмотрело более 5 миллионов человек, и некоторые окрестили его «relationship goals» («идеальные отношения»).
«В этом одноминутном видео больше романтики, чем во всей моей жизни», — прокомментировал один человек.
«В этом одноминутном видео больше романтики, чем во всей моей жизни», — прокомментировал один человек.
Посмотрите видео сами
Источник:
Ссылки по теме:
- Спасенная с улицы собака обнимала репортера, пока он не забрал ее себе
- Дождевая лягушка: самая сердитая лягуха, которую вы когда-либо видели
- Дикие выдры как экзотические домашние животные
- Крошка-енот выступил в роли погонщика скота
- Коала и вомбат стали лучшими друзьями
Новости партнёров
Загрузка...