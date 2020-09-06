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Пара милых попугаев решила пообщаться по-человечески

Пара милых попугаев решила пообщаться по-человечески (6 фото + 1 видео)

Автор:
06 сентября 2020 08:25
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   милота   общение   парочка   попугаи   фото   
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Пара стала вирусной после того, как кто-то поделился видео, на котором они между собой разговаривают.

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Метки: видео   животные   милота   общение   парочка   попугаи   фото   
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3k
Сергей 2 часа назад
Почему без перевода?
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krivsan Час назад
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Snezhinka

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