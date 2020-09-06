Пара милых попугаев решила пообщаться по-человечески

Теперь, когда вы кое-что знаете о попугаях и их потребности в общении, почему бы не посмотреть это вживую? Буквально в прошлом году короткое, но милое видео с участием двух разноцветных птиц стало вирусным, потому что их разговор был пугающе похож на человеческий. Это замечательное видео посмотрело более 5 миллионов человек, и некоторые окрестили его «relationship goals» («идеальные отношения»).



«В этом одноминутном видео больше романтики, чем во всей моей жизни», — прокомментировал один человек.