Что случится с человеком, если он окажется на пути луча Большого Адронного Коллайдера?

С момента запуска Большого Адронного Коллайдера, который стал, по сути, первым ускорителем частиц, захватившим общественное внимание, многих занимает вопрос – что случится, если на пути его главного луча окажется живой человек? Что ж, к счастью (или к несчастью?) нам нет нужды гадать – именно это случилось с русским учёным Анатолием Бугорским в 1978 году.
Давайте узнаем как это было...
Давайте узнаем как это было...
13 июля 1978 года исследователь из Института физики высоких энергий СССР Анатолий Бугорский, во время ремонта синхрофазотрона У-70 (самого мощного на момент своей постройки ускорителя частиц в мире) случайно оказался на пути главного протонного луча ускорителя.
Событие произошло случайно: во время предыдущего эксперимента высокая интенсивность пучка была не нужна, поэтому автоматическую блокировку двери, как выяснилось позже, отключили. Табло же на двери не светилось из-за перегоревшей лампочки. Кроме того, Бугорский, позвонив на пульт, сказал, что будет в канале через пять минут, а пришёл, видимо, немного раньше, чем оператор снял пучок. Анатолий Петрович наклонился к приборам и его голова попала в невидимую зону опасности.
Луч вошёл в его череп в левой части затылка и вышел слева от носа. Различные источники расходятся в оценках, какое количество ионизирующего излучения в этот момент получил Анатолий, но некоторые говорят, что порядка 200.000 – 300.000 рад. В любом случае, луч был достаточно силён, чтобы прожечь дыру в кости, коже, и мозговой ткани.
Событие произошло случайно: во время предыдущего эксперимента высокая интенсивность пучка была не нужна, поэтому автоматическую блокировку двери, как выяснилось позже, отключили. Табло же на двери не светилось из-за перегоревшей лампочки. Кроме того, Бугорский, позвонив на пульт, сказал, что будет в канале через пять минут, а пришёл, видимо, немного раньше, чем оператор снял пучок. Анатолий Петрович наклонился к приборам и его голова попала в невидимую зону опасности.
Луч вошёл в его череп в левой части затылка и вышел слева от носа. Различные источники расходятся в оценках, какое количество ионизирующего излучения в этот момент получил Анатолий, но некоторые говорят, что порядка 200.000 – 300.000 рад. В любом случае, луч был достаточно силён, чтобы прожечь дыру в кости, коже, и мозговой ткани.
По словам Анатолия, в тот момент он увидел вспышку, «которая была ярче тысячи солнц», но не почувствовал никакой боли. В течение следующих нескольких дней левая сторона его головы чудовищно распухла, и с неё начала отваливаться кожа. Бугорский был доставлен в Москву, где врачи приготовились засвидетельствовать его очевидно неминуемую смерть – однако каким-то образом Анатолий выжил. На сегодняшний день левая часть его лица парализована в силу поражения нервов, левое ухо не слышит, и время от времени он страдает от судорог, но во всех остальных отношениях Анатолий совершенно здоров. Он сумел закончить докторскую диссертацию и жив до сих пор.
Дозы радиации в 200.000 – 300.000 рад, если бы она была поглощена человеческим телом, было более чем достаточно для острой лучевой болезни и смерти. В случае Бугорского, протонный луч оказался настолько узко сфокусированным, что прошёл прямо сквозь тело – если бы он был чуть шире, и поразил большее число клеток, Анатолий наверняка бы погиб.
Справедливости ради следует сказать, что по современным стандартам советский У-70 – это весьма слабый ускоритель. Когда в 2015 году вновь будет запущен Большой Адронный Коллайдер, он будет иметь энергию столкновения двух протонных лучей около 70 ТэВ – это почти в 200 раз больше, чем 67 ГэВ У-70.
Дозы радиации в 200.000 – 300.000 рад, если бы она была поглощена человеческим телом, было более чем достаточно для острой лучевой болезни и смерти. В случае Бугорского, протонный луч оказался настолько узко сфокусированным, что прошёл прямо сквозь тело – если бы он был чуть шире, и поразил большее число клеток, Анатолий наверняка бы погиб.
Справедливости ради следует сказать, что по современным стандартам советский У-70 – это весьма слабый ускоритель. Когда в 2015 году вновь будет запущен Большой Адронный Коллайдер, он будет иметь энергию столкновения двух протонных лучей около 70 ТэВ – это почти в 200 раз больше, чем 67 ГэВ У-70.
Анатолий Бугоский сегодня. Вы можете видеть, что левая часть его лица немного опущена вниз из-за паралича, и на ней нет морщин – следствие того, что она не двигалась в течение 26 лет.
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А что касается копипасты - тут к месту цитата Велюрова из к\ф "Покровские Ворота": "Акто не пьёт? Назови, я жду..." - 80% постов на фишках это копипаста, и ковырять пальцем в глазу у кого-то одного, по-моему, моветон.
Ты уж извини, но ты ведёшь себя как баба возле подьездаю.
Копипастить никто не запрещает. Фишки - это агрегатор всего что есть в инете на сегодняшний день. Зачем мне лазить по инету - если я ни фишках узнаю всё: и политику, и юмор, и про кошечек и тд.!
Ты понимаешь что ты несёшь пургу?