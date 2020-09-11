Что случится с человеком, если он окажется на пути луча Большого Адронного Коллайдера?

По словам Анатолия, в тот момент он увидел вспышку, «которая была ярче тысячи солнц», но не почувствовал никакой боли. В течение следующих нескольких дней левая сторона его головы чудовищно распухла, и с неё начала отваливаться кожа. Бугорский был доставлен в Москву, где врачи приготовились засвидетельствовать его очевидно неминуемую смерть – однако каким-то образом Анатолий выжил. На сегодняшний день левая часть его лица парализована в силу поражения нервов, левое ухо не слышит, и время от времени он страдает от судорог, но во всех остальных отношениях Анатолий совершенно здоров. Он сумел закончить докторскую диссертацию и жив до сих пор.



Дозы радиации в 200.000 – 300.000 рад, если бы она была поглощена человеческим телом, было более чем достаточно для острой лучевой болезни и смерти. В случае Бугорского, протонный луч оказался настолько узко сфокусированным, что прошёл прямо сквозь тело – если бы он был чуть шире, и поразил большее число клеток, Анатолий наверняка бы погиб.



Справедливости ради следует сказать, что по современным стандартам советский У-70 – это весьма слабый ускоритель. Когда в 2015 году вновь будет запущен Большой Адронный Коллайдер, он будет иметь энергию столкновения двух протонных лучей около 70 ТэВ – это почти в 200 раз больше, чем 67 ГэВ У-70.