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Что случится с человеком, если он окажется на пути луча Большого Адронного Коллайдера?

Что случится с человеком, если он окажется на пути луча Большого Адронного Коллайдера? (4 фото)

Автор:
11 сентября 2020 04:04
Метки: Большого Адронного Коллайдера   луч   человек   
741
4
С момента запуска Большого Адронного Коллайдера, который стал, по сути, первым ускорителем частиц, захватившим общественное внимание, многих занимает вопрос – что случится, если на пути его главного луча окажется живой человек? Что ж, к счастью (или к несчастью?) нам нет нужды гадать – именно это случилось с русским учёным Анатолием Бугорским в 1978 году.
Давайте узнаем как это было...

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Метки: Большого Адронного Коллайдера   луч   человек   
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14  комментариев
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6k
Sterling Malory Archer 2 часа назад
Когда в 2015 году вновь будет запущен Большой Адронный Коллайдер...
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1k
Vladimir Taranovich Sterling Malory Archer 2 часа назад
уже совсем скоро...
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3k
Добрый Руссич! 4 минуты назад
Автор данной статьи не только не понимает о чем пишет, он даже понятия не имеет принципа работы магнитного ускорителя. Автор данного поста просто еще один коекакер и просто тупоголовый повторитель!
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Doomer Полчаса назад
Не первый раз читаю эту историю и одного понять не могу: а разве в рабочей камере ускорителя, где летает пучёк, не создаётся предварительно вакуум?
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Едондер пуп Doomer 21 минуту назад
Да там даже лампочка перегорела, а насос для вакуума ещё на этапе строительства стырили)))
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1k
RaiJu 2 часа назад
Что случится с человеком, если он окажется на пути луча Большого Адронного Коллайдера?
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36k
Антон 4 часа назад
Лайкодрочер тупой копипастер.
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9k
booz223 Антон 3 часа назад
Ну ваще Иван не такой уж и лайкодрочер - иногда так загнет, что посты минусуются только в путь.
А что касается копипасты - тут к месту цитата Велюрова из к\ф "Покровские Ворота": "Акто не пьёт? Назови, я жду..." - 80% постов на фишках это копипаста, и ковырять пальцем в глазу у кого-то одного, по-моему, моветон.
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Антон labuda.blog Час назад
Прежде чем в лужу пернуть, ты в профиль зайди и посмотри что я запостил, дурачек. А про хозяев, так по себе не суди, шавка.
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Антон booz223 Час назад
Да пусть копируют, но не один и тот же текст с разными названиями за неделю
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24k
labuda.blog Антон Час назад
Антош, "Сижу дома со сломаным пальцем" и картинка заснеженной рябины - это сверх моего интелекта!
Ты уж извини, но ты ведёшь себя как баба возле подьездаю.
Копипастить никто не запрещает. Фишки - это агрегатор всего что есть в инете на сегодняшний день. Зачем мне лазить по инету - если я ни фишках узнаю всё: и политику, и юмор, и про кошечек и тд.!
Ты понимаешь что ты несёшь пургу?
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Батончик с маком Антон 40 минут назад
да это местный юродивый. мозгов нету, так он на пилюльки и селёдку себе зарабатывает
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