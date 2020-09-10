На инстаграм лужи из российской глубинки подписалось уже более двух тысяч человек

Лужа в городе Южно-Сахалинске стала настолько большой и красивой, что один из её соседей решил завести для местной знаменитости инстаграм.
Житель Южно-Сахалинска Николай рассказал про самую известную "дворовую красотку" в городе. В последний раз двор дома по адресу Тихоокеанская, 10 ремонтировали ещё при Советском Союзе. А в середине 90-х образовалась лужа. Нет, даже не так – ЛУЖА. Когда проходит дождь жители дома выйти могут перейти её только в резиновых сапогах.
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Жители дома многократно писали в разные инстанции с просьбами отремонтировать дорогу во дворе. Однако всё заканчивалось отписками и обещаниями. В последний раз Николай лично встретился с губернатором Сахалинского края Валерием Лимаренко, и тот посоветовал написать о проблеме в свой официальный инстаграм. Но Николай решил подойти к этому ответственно и с юмором. Поэтому завёл для лужи свой собственный инстаграм, чтобы обратиться к губернатору от первого лица.
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Инстаграму лужи всего 4 дня, а на него подписалось уже больше 2000 человек.
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