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На инстаграм лужи из российской глубинки подписалось уже более двух тысяч человек

На инстаграм лужи из российской глубинки подписалось уже более двух тысяч человек (4 фото)

Автор:
10 сентября 2020 20:36
Сообщество : Юмор
Метки: Instagram   двор   лужа   ремонт дорог   соседи   южно-сахалинск   
1827
4
Лужа в городе Южно-Сахалинске стала настолько большой и красивой, что один из её соседей решил завести для местной знаменитости инстаграм.

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Метки: Instagram   двор   лужа   ремонт дорог   соседи   южно-сахалинск   
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18  комментариев
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63
D. K 56 минут назад
Это разве лужа? Смех один. Вот лужа.
Фото мое, байда моя. Сплавляюсь у подъезда.
Это разве лужа? Смех один. Вот лужа. Фото мое, байда моя. Сплавляюсь у подъезда.
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53
Mamontenok 42 минуты назад
И с этим, я так понимаю, ничего не сделают, потому что теперь это "достопримечательность"
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75
foreigner42 Mamontenok Полчаса назад
Ну, учитывая то, что луже уже 25 лет, ее не собирались быстро скоро убирать.
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13k
vikklu foreigner42 Полчаса назад
Да зачем? Уже все привыкли, сроднились, так сказать, а тут нате вам, убрать. Низзя.
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128
Sadoviignom 44 минуты назад
Видимо, больший шанс на ликвидацию лужи светит в том случае, если продолжить ведение инстаграмма этой самой лужи... Ведь с наличием немалого количества подписчиков начинают заказывать рекламу и, вполне возможно, что удастся собрать необходимую сумму для починки участка дороги во дворе!
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9k
Некто 2 часа назад
А березу на заднем плане я бы спилил
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4k
Leo Sun 2 часа назад
На инстаграм лужи из российской глубинки подписалось уже более двух тысяч человек
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33k
Бабай Leo Sun 2 часа назад
Не сработает. Надо было "Навальный - наш президент!". Или ещё какую-нибудь гадость.
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1k
Ян Баян Leo Sun 2 часа назад
Именно КУЧЮ!
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20k
Dobry vojak Svejk Бабай Час назад
Надпись про либераста нужно обязательно жёлтеньким, одной струёй ))
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4k
Leo Sun Ян Баян 41 минуту назад
Как депутат написал, так и "кучю".

https://lenta.ru/news/2019/02/27/let_it_snow/https://lenta.ru/news/2019/02/27/let_it_snow/
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4k
Leo Sun Бабай 40 минут назад
Я только идею подала, а развить и реализовать её - это забота "соседей" лужи. ;)
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6k
Перст Указующий 2 часа назад
лужа как лужа. можно делать из древесной коры кораблики и отпускать их в плавание.
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