На инстаграм лужи из российской глубинки подписалось уже более двух тысяч человек

Жители дома многократно писали в разные инстанции с просьбами отремонтировать дорогу во дворе. Однако всё заканчивалось отписками и обещаниями. В последний раз Николай лично встретился с губернатором Сахалинского края Валерием Лимаренко, и тот посоветовал написать о проблеме в свой официальный инстаграм. Но Николай решил подойти к этому ответственно и с юмором. Поэтому завёл для лужи свой собственный инстаграм, чтобы обратиться к губернатору от первого лица.