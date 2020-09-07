Всё ради безопасности: инстаграмщицы оголили груди

Сейчас в мире набирает популярность челлендж "Seat belt Challenge".
Около года назад в США комитет молодёжи озаботился безопасностью молодых людей за рулём. Тогда он запустил флешмоб, в котором молодёжь пристёгивалась ремнями безопасности и фотографировалась для своего инстаграма.
А нынче в эту тему ворвались красотки, которые не просто напоминают о ремнях безопасности, а ещё и оголяются, чтобы привлечь внимание к этой проблеме.
Теперь инстаграм заполонили молодые (и не очень) красавицы с обнажённым бюстом. И посмотрев их фото, вы уже никогда не забудете пристегнуться.
А нынче в эту тему ворвались красотки, которые не просто напоминают о ремнях безопасности, а ещё и оголяются, чтобы привлечь внимание к этой проблеме.
Теперь инстаграм заполонили молодые (и не очень) красавицы с обнажённым бюстом. И посмотрев их фото, вы уже никогда не забудете пристегнуться.
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"Трёхточечные" это как раз обычные.
Им лучше подойдут вот такие ленточки: