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Они должны были гореть на кострах, но продолжают размещать фото в Instagram

Они должны были гореть на кострах, но продолжают размещать фото в Instagram (23 фото)

Автор:
18 августа 2020 17:30
Метки: Instagram   волосы   красота   модель   рыжая   рыжая девушка   улыбка   
1128
23
Раньше ходило мнение, что рыжие волосы - признак адского огня. За это в Средние века отправляли на костер, но сейчас инквизиторов уже нет, поэтому мы можем спокойно любоваться их горячими снимками.

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Метки: Instagram   волосы   красота   модель   рыжая   рыжая девушка   улыбка   
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6  комментариев
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210
ezhik 57 минут назад
хорошИ чертовки)
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5k
Nikita 3 минуты назад
Однозначно плюсую
А когда у рыженькое ещё и глаза ярко-зелёные!
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1k
Ilya Volodin 18 минут назад
Минуточку, я думал вы про этих.
Минуточку, я думал вы про этих.
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19k
Влад 23 минуты назад
"но сейчас инквизиции уже нет" - мы вроде как в России, ее здесь никогда и не было.
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2k
Юрий Злой 45 минут назад
а вдруг крашеные ? надо для доказательства предоставлять все волосы
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10k
Алекс 50 минут назад
Народная мудрость - Подвал всегда мокрый если чердак ржавый.
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