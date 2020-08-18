Они должны были гореть на кострах, но продолжают размещать фото в Instagram

Раньше ходило мнение, что рыжие волосы - признак адского огня. За это в Средние века отправляли на костер, но сейчас инквизиторов уже нет, поэтому мы можем спокойно любоваться их горячими снимками.
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