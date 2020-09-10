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Иcтopия выживaния: Пaвeл Baвилoв. Ceвepный «poбинзoн»

Иcтopия выживaния: Пaвeл Baвилoв. Ceвepный «poбинзoн» (15 фото + 1 видео)

Автор:
10 сентября 2020 12:01
Метки: гнрои   интересно   матросы   
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Поразительную волю к жизни и мужество часто игнорируют, когда рассказывают истории о выживании. Обычно большинство таких историй заканчивается утверждением, что героям очень повезло. И сама судьба вмешалась, и помогла выжить. На самом же деле, никогда не стоит сдаваться, даже в самой отчаянной ситуации. И реальная история из жизни советского матроса Павла Вавилова тому подтверждение.

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Метки: гнрои   интересно   матросы   
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SSD 5 часов назад
Можно кино снять, довольно интересный сюжет.
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ваня панкин 2 часа назад
наш человек, сильный и достойный уважения...
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26k
KiploksAKS 4 часа назад
Самое главное, он доложил о судьбе корабля
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