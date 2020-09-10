Иcтopия выживaния: Пaвeл Baвилoв. Ceвepный «poбинзoн»

Поразительную волю к жизни и мужество часто игнорируют, когда рассказывают истории о выживании. Обычно большинство таких историй заканчивается утверждением, что героям очень повезло. И сама судьба вмешалась, и помогла выжить. На самом же деле, никогда не стоит сдаваться, даже в самой отчаянной ситуации. И реальная история из жизни советского матроса Павла Вавилова тому подтверждение.
Родился наш герой в 1909 году, в российской деревне Павличино, которая находится в Ярославской области. Став взрослым, Павел Вавилов переехал в Ленинград. И устроился матросом в речное судоходство. А в 1934 году Павла повысили в должности. Затем последовал перевод на корабли, которые плавали по Северному морскому пути. Вначале Вавилов работал несколько месяцев кочегаром, потом стал машинистом.
Обычная жизнь советского парня. Неизвестно, как бы сложилась дальнейшая его судьба, если бы не начало Второй Мировой войны. На Северном Ледовитом океане бои велись такие же, как на Белорусском и Украинском фронтах. Немцы пытались взять и эти территории под свой контроль. Поэтому немецкие тяжёлые крейсера и подводные лодки топили советские корабли, всячески мешая поставкам по морю в Советский Союз.
С начала войны Павел служил на ледоколе «Александр Сибиряков». Основной задачей парохода была доставка еды и людей на полярные станции Арктики. До 1942 года такие рейсы проходили успешно.
«Александр Сибиряков» 24 августа 42-го года вышел из Диксона, направляясь к новой полярной станции на Северной Земле. Пароход вёз оборудование и персонал. А на следующий день в Карском море у острова Белуха их ледокол встретил немецкий крейсер «Адмирал Шеер».
Завязался бой, исход которого был известен заранее. «Александр Сибиряков» был обстрелян и часть моряков погибли, Выжившие люди попытались спастись на двух шлюпках.
Так Вавилов с другими членами экипажа смог спастись в одной из шлюпок. Только она была сильно повреждена в ходе обстрела. Поэтому начала тонуть. Спастись у Павла на проплывающем бревне не удалось, так как сильное течение не позволяло отгрести от корабля. В это время «Александр Сибиряков» ушёл под воду, и почти всех моряков затянуло в образовавшуюся воронку.
Со второй шлюпки матросов забрали в плен. Сопротивляться было бесполезно, поэтому после убийства одного матроса, остальные поднялись на борт крейсера. Кочегар Вавилов оказался единственным из выживших, кому повезло избежать плена. Можно сказать, что Павлу одновременно и повезло, и не повезло. Его не убили и не ранили. Но, он оказался в ледяной воде.
Павел ухватился за деревянные остатки парохода и остался на поверхности. Когда рядом проплывала пустая шлюпка, он из последних сил в неё забрался. В шлюпке лежал мёртвый товарищ. И у него была сухая одежда, в которую переоделся Павел.
На дне лодки он нашёл бочонок с водой, банку галет, коробки спичек, топоры и заряженный револьвер с запасом патронов. Понимая, что этих запасов очень мало, Вавилов стал вылавливать из воды любые попавшиеся припасы. Мужчина смог вытащить из воды спальник, мешок с меховой одеждой и мешок с отрубями.
Бой произошёл недалеко от острова Белуха, туда и отправился наш герой. Он надеялся, что на острове есть люди и связь. И у него будет возможность вернуться домой.
Но его ждало полнейшее разочарование. Оказалось, что остров необитаемый, а установленный маяк был брошенным. Не особо ориентируясь в картах, кочегар Вавилов не знал ни где он находится, ни как с острова выбраться.
Павел решил ждать помощи. И началась борьба за жизнь. На острове никто не жил, но белых медведей он приметил уже на следующий день. И обрадовался, что у него есть револьвер.
Первым делом моряк оборудовал спальное место на вершине маяка. Там было затишье от ветра и дождя. Меховыми вещами из мешка он утеплил спальник. И хотя был август, но на Северной Земле в это время уже было холодно, местами лежал лёд со снегом. Павла радовало лишь то, что снег можно растопить и пить пресную воду.
Так и было. На костре он топил лёд и разводил в кипятке отруби. Ловить рыбу не удавалось, был сильный прибой. Поэтому отруби стали единственной пищей на безлюдном острове. Главной проблемой для Павла стал поиск дров для костра. Ведь костёр для него был единственным шансом на то, что его смогут заметить и спасти. Но, площадь острова маленькая, почти без деревьев, плавника тоже было очень мало.
На растопку пошли деревянные постройки, которых на острове было несколько. Так Павел и прожил месяц после своего спасения. Неизвестно, сколько времени он смог бы ещё продержаться, но однажды его заметил проплывающий пароход. Подойти к берегу у матросов не получилось. Даже лодку они не смогли подогнать. А вот, информацию, что на острове есть живые люди, передали спасателям.
Посмотрите видеоисторию о выживании Павла Вавилова на необитаемом острове
Но, даже прибывший гидросамолёт четыре дня не мог приземлиться на остров. Спасением стало хотя бы то, что с самолёта сбрасывали еду и отгоняли медведей.
После спасения Павел вернулся в строй. И продолжил дальнейшую службу на кораблях Северного флота. В ноябре 1960 года его наградили званием Героя Социалистического труда. Среди почётных наград есть и орден Ленина, и звание почётного полярника, и медаль Нахимова за «Трудовую доблесть».
А моря Арктики и воды Мирового океана по сей день бороздит пароход Мурманского морского пароходства «Павел Вавилов». Также его именем был назван остров в Карском море.
Такая вот история о советском матросе, который, несмотря на произошедшие с ним события, смог выжить и прожить достойную жизнь.
Источник:
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