Иcтopия выживaния: Пaвeл Baвилoв. Ceвepный «poбинзoн»

Завязался бой, исход которого был известен заранее. «Александр Сибиряков» был обстрелян и часть моряков погибли, Выжившие люди попытались спастись на двух шлюпках.

Так Вавилов с другими членами экипажа смог спастись в одной из шлюпок. Только она была сильно повреждена в ходе обстрела. Поэтому начала тонуть. Спастись у Павла на проплывающем бревне не удалось, так как сильное течение не позволяло отгрести от корабля. В это время «Александр Сибиряков» ушёл под воду, и почти всех моряков затянуло в образовавшуюся воронку.