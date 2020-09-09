Ложноскорпион: Не бойтесь этого хищника в доме! Он защищает от паразитов

К слову, их размножение — особая санта-барбара. Личинки отращивают глаза, ноги и прочие части тела лишь на второй стадии. На первом же этапе детишки представляют собой живые мешки, приросшие к телу матери! Наверное, это пипец как неудобно — такую толпу овощей на себе таскать... Но зато точно никто не потеряется и не помрёт в младенчестве. Счастье материнства — оно такое, оно жертв требует, да.

Несмотря на все сложности, лжескорпионы живут очень долго — аж до 3 лет. За это время самки успевают успешно родить и выносить несколько поколений. Для сравнения: многие насекомые схожего размера живут не больше нескольких месяцев и чпокаются всего лишь один раз в жизни!

Мало того, что ложноскорпионихи на себе детёнышей носят, так они ещё и паркурят, как боженьки!