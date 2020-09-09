Ложноскорпион: Не бойтесь этого хищника в доме! Он защищает от паразитов

Больших и страшных скорпионов знают все: создания, что выживают в невыносимых условиях и карают неверных жалом, одним своим видом внушают страх и глубокое уважение. Но в тени суровых воинов и убийц ютятся мелкие беспомощные создания, которые учёные даже скорпионами полноценными не считают! Ложноскорпионы — безобидные крошки, которые и в подмётки не годятся своим брутальным родственничкам. Но эти самые безобидные крошки захватили весь мир!
Питаясь всякой мелочью, они и сами стали выглядеть крохотными, тщедушными и нежными. Самый крупный лжескорпион в мире достигает 12 миллиметров в длину! А большинство видов и вовсе не крупнее постельного клопа.
Их покровы настолько ослабли, что даже час под солнцепёком может отправить малыша на встречу с праотцами. А главное — в процессе эволюции они так и не отрастили жало, что для скорпиона — абсолютное бесчестье.
Но ничтожными ложноскорпионы могут показаться лишь на первый взгляд. Стоит копнуть глубже, и внезапно выясняется, что в эволюционной гонке они легко обскакали своих грозных родственников и стали одной из самых успешных групп паукообразных!
В настоящий момент их известно уже более 3300 видов, а ареал охватывает почти все регионы мира, кроме самых холодных и самых засушливых. Встретить членистоногих карапузов можно практически везде: в лесной подстилке, в дуплах деревьев, в пещерах и даже в других насекомых! Некоторые виды живут на более крупных букашках, избавляя тех от злостных паразитов.
Не убивайте лжескорпионов, если нашли их у себя дома. Вреда для человека они не несут, а паразитов в доме съедают! Это скорее повод сделать уборку.
Ложноскорпионы могут прописаться даже у тебя в доме! Книжные лжескорпионы с давних пор живут в книжных шкафах, где охотятся на всякую членистоногую нечисть ещё меньше.
Парадокс успеха лжескорпионов чёрной завистью жжёт сердца их воинственных сородичей: «Как эти презренные, слабые черви смогли стать успешнее тех, кто заслужил право называться ужасом пустыни?!»
Да, эти создания маленькие и слабые. Но мы, оценивая животное по его размерам, часто забываем одну простую вещь: чем меньше организм — тем меньше ресурсов он потребляет. Превратившись в мелких пусек, лжескорпионы сильно упростили себе жизнь: теперь им не нужно так много жрать! А высокая скорость роста и созревания позволяет им поддерживать такой уровень плодовитости, какой простым скорпионам даже и не снился.
К слову, их размножение — особая санта-барбара. Личинки отращивают глаза, ноги и прочие части тела лишь на второй стадии. На первом же этапе детишки представляют собой живые мешки, приросшие к телу матери! Наверное, это пипец как неудобно — такую толпу овощей на себе таскать... Но зато точно никто не потеряется и не помрёт в младенчестве. Счастье материнства — оно такое, оно жертв требует, да.
Несмотря на все сложности, лжескорпионы живут очень долго — аж до 3 лет. За это время самки успевают успешно родить и выносить несколько поколений. Для сравнения: многие насекомые схожего размера живут не больше нескольких месяцев и чпокаются всего лишь один раз в жизни!
Мало того, что ложноскорпионихи на себе детёнышей носят, так они ещё и паркурят, как боженьки!
Наконец, не стоит забывать, что маленькие и нежные они только для нас и своих бронированных сородичей. А для мелких обитателей лесной подстилки, вроде ногохвосток и сеноедов — это страшные свирепые хищники. Своими тонкими, как пинцеты, клешнями эти потрошители без труда ловят добычу и ловко расчленяют её, как заправские мясники.
А что касается жала? Это именно то, чем так гордятся их пустынные воинственные братья... И это именно то, что лжескорпионам нужно как собаке пятая нога. Для того чтобы разобрать свою еду на запчасти, им вполне хватает и обычных клешней.
Какова мораль сей басни? А мораль такова: в природе часто выигрывает не самый сильный, а самый приспособленный. Как и у нас, людей, кстати.
Источник:
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