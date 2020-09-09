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Ложноскорпион: Не бойтесь этого хищника в доме! Он защищает от паразитов

Ложноскорпион: Не бойтесь этого хищника в доме! Он защищает от паразитов (9 фото)

Автор:
09 сентября 2020 21:16
Метки: интересно   насекомые   факты   
598
9

Больших и страшных скорпионов знают все: создания, что выживают в невыносимых условиях и карают неверных жалом, одним своим видом внушают страх и глубокое уважение. Но в тени суровых воинов и убийц ютятся мелкие беспомощные создания, которые учёные даже скорпионами полноценными не считают! Ложноскорпионы — безобидные крошки, которые и в подмётки не годятся своим брутальным родственничкам. Но эти самые безобидные крошки захватили весь мир!

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Метки: интересно   насекомые   факты   
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63
slavaboi 10 часов назад
Выглядят и правда милашками :3
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9k
Domingus 15 минут назад
тот же книжный клещ
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36k
Антон 3 часа назад
Ну хз. Увижу - убью инстинктивно.
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749
Ян 8 часов назад
Не хочу показаться озабоченным, хотя это наверно так. На первом фото - это сиська?
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13k
vikklu Ян 5 часов назад
Жениться вам, батенька, надобноте.
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16k
ПаганецЪ 10 часов назад
Не встречал ни разу. Если встречу - обеспечу тепличные условия.
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7k
MakDag 10 часов назад
Вот на..й такие кошмары на ночь..
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6k
Караганда 10 часов назад
огласили бы весь список-кого не надо бояться и которые так необходимы в доме-думаю там места для плательщика за жильё -не останется.
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2k
Мефодий Караганда 10 часов назад
типа того...)))
типа того...)))
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