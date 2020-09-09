FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Жить в России 3340 постов • 631 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Церковный купол сорвался с крана и упал на землю

Церковный купол сорвался с крана и упал на землю (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 сентября 2020 19:50
Сообщество : Жить в России
Метки: 360подмосковье   Беломестная Криуша   видео   купол   россия   церковь   
1047
1
1
В селе Беломестная Криуша, расположенном в Тамбовской области, с крана сорвался и упал на землю церковный купол.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: 360подмосковье   Беломестная Криуша   видео   купол   россия   церковь   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
20
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
20  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
185k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Час назад
Упал и упал, что с того?
Одна свечная лавка откроется чуть позже, делов-то.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
164
Constructor 9 минут назад
видать на то была Божья воля .. :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
52k
Вырезано цензурой 15 минут назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Kucher 16 минут назад
Это намёк свыше, что хватит уже всякую херню с крестами строить. И так уже понавтыкали этих церквей едва ли не на каждом перекрёстке.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
жорик 18 минут назад
крановщик муслимчик походу, вот церковь и не приняла
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
MatveiVainrub Полчаса назад
Я бы сказал , что в этом нет никаких закономерностей , элементарный просчёт строительной бригады во главе со старшим .
Но это не тот случай . Разве купола просто так падают ???!!! Разве может просто так без воли божей оторваться церковный шишак ???!!! Не Верю !!! На всё как говориться воля божия по утверждению естессна самого бога , значит и повторять не стоит тупо оставить на месте . Мол где упал там и пропал . Ну грешили люди на деревне . Ну дык и упала шапка . Ответ то вот он . Нет значит нет и баста !!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
490
Денис Таратонов MatveiVainrub 17 минут назад
В религии всё можно развернуть на 180 градусов. Сказать, мол, бог испытание посылает, нужно преодолевать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
ЛунныйКотэ Денис Таратонов 11 минут назад
а еще лучше сказать что бог захотел купол из чистого золота, так что нужно всем скидываться, да побольше, побольше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
55k
Опиум для народа Денис Таратонов Минуту назад
4 И сказали они: построим себе город и башню, высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли.
5 И сошёл Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие.
6 И сказал Господь: вот, один народ, и один у всех язык; и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать;
7 сойдем же и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи другого.
8 И рассеял их Господь оттуда по всей земле; и они перестали строить город.
9 Посему дано ему имя: Беломестная Криуша, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле.

)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
55k
Viktor Полчаса назад
Из-за одного дебила крановщика такие баталии - плохая примета, Бог знак даёт и т.п.!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
ПаганецЪ Полчаса назад
Ишо? Бохнепомохъ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Рафаэль Закиров Полчаса назад
Плохая примета.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
BiZ Полчаса назад
вот ведь люди ьуйней страдают..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
704
Дмитрий Шахов Полчаса назад
Сносите храм, сам бог против его строительства на этом месте. Ставьте храм, на том месте куда упал купол.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Свирепый Бамбр 49 минут назад
Найди 10 отличий
Найди 10 отличий
Найди 10 отличий
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
55k
Опиум для народа 56 минут назад
-"восстановление может занять несколько месяцев."-
-а нах"я? Ведь "на всё воля божия"? Вот вам бох дал знак-он против купола.)
Но нет,бл"дь,вылезет сейчас Карабанов и п"зданёт что это-испытание божие.)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
ГородДомов Час назад
Ха.. Это поп плохо помолился .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
215
Вадим Час назад
Бог знак даёт,
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Brataxe Час назад
На все воля божья. Тут даже бог против постройки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
947k
Сергей Час назад
Нагрешили, видимо, селяне!

Нагрешили, видимо, селяне!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Обычная процедура, на которую не многие решаются (3 фото) Обычная процедура, на которую не многие решаются (3 фото) Глава Чувашской Республики вынудил начальника пожарной части подпрыгивать за ключами Глава Чувашской Республики вынудил начальника пожарной части подпрыгивать за ключами Туроператоры России перестали принимать туристов из Китая из-за коронавируса Туроператоры России перестали принимать туристов из Китая из-за коронавируса В страшной аварии под Саранском несколько человек сгорели заживо В страшной аварии под Саранском несколько человек сгорели заживо Трансляция забастовки курьеров Delivery Club в Москве Трансляция забастовки курьеров Delivery Club в Москве «Это будет преступление года»: в Чите подросток подкурил от свечи в храме и теперь его ищет полиция «Это будет преступление года»: в Чите подросток подкурил от свечи в храме и теперь его ищет полиция
Alex Chebrikov

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

499014



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Глупейшие женские заскоки, которые выводят мужиков из себя
4
117
Глупейшие женские заскоки, которые выводят мужиков из себя
Настоящий крик души
1
31
Настоящий крик души
﻿
Набирающие популярность в сообществах
4 общих способов пополнить свою банковскую карту без проблем
0
9
4 общих способов пополнить свою банковскую карту без проблем
Три способа, как сделать прозрачный фон картинки в Photoshop
4
9
Три способа, как сделать прозрачный фон картинки в Photoshop
Обычная процедура, на которую не многие решаются (3 фото)
Обычная процедура, на которую не многие решаются (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Рыбачка
2
34

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#животные#шоу бизнес#ефремов#дтп#реакция#настроение#СССР#актер
#юмор#интересно#интересное#общество#россия#позитив#картинки#оружие#суд#архитектура
#прикол#история#подборка#сша#грибы#разное#комментарии#полезно#фильмы#белоруссия

На что жалуетесь?

Вернуться