Церковный купол сорвался с крана и упал на землю

В селе Беломестная Криуша, расположенном в Тамбовской области, с крана сорвался и упал на землю церковный купол.
Жители Беломестной Криуши не ожидали, что на расстоянии 10 метров от земли конструкция сорвётся с крана и рухнет на землю. Купол получил повреждения при падении, восстановление может занять несколько месяцев.
Источник:
Ссылки по теме:
- «Это будет преступление года»: в Чите подросток подкурил от свечи в храме и теперь его ищет полиция
- Трансляция забастовки курьеров Delivery Club в Москве
- В страшной аварии под Саранском несколько человек сгорели заживо
- Глава Чувашской Республики вынудил начальника пожарной части подпрыгивать за ключами
- Туроператоры России перестали принимать туристов из Китая из-за коронавируса
26
Понравилось26
Новости партнёров
Загрузка...
Одна свечная лавка откроется чуть позже, делов-то.
Но это не тот случай . Разве купола просто так падают ???!!! Разве может просто так без воли божей оторваться церковный шишак ???!!! Не Верю !!! На всё как говориться воля божия по утверждению естессна самого бога , значит и повторять не стоит тупо оставить на месте . Мол где упал там и пропал . Ну грешили люди на деревне . Ну дык и упала шапка . Ответ то вот он . Нет значит нет и баста !!!
5 И сошёл Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие.
6 И сказал Господь: вот, один народ, и один у всех язык; и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать;
7 сойдем же и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи другого.
8 И рассеял их Господь оттуда по всей земле; и они перестали строить город.
9 Посему дано ему имя: Беломестная Криуша, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле.
)))
-а нах"я? Ведь "на всё воля божия"? Вот вам бох дал знак-он против купола.)
Но нет,бл"дь,вылезет сейчас Карабанов и п"зданёт что это-испытание божие.)))