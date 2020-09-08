Кстати, есть мнение, что это постановка. Telegram-канал Reverce Side of the Medal, который, насколько это возможно, освещает операции в "Банистане", пишет, что "летчик" проходил тренировку по обнаружению пилота и решил пошутить, засняв это видео.







"Что произошло? Парень просто заснял очередное упражнение согласно плану УТП по обнаружению и эвакуации сбитого пилота. По программе все просто, молодого либо провинившегося летчика, вывозят на вертолете за пределы аэродрома. Посадочным способом высаживают его на точку, которая известна группе ППС. Далее он расправляет парашют , включает комара, а РП включает секундомер. И все, ждем время обнаружения и считаем оценки. А военлет, чтобы не было скучно на жаре, решил для нас снять фильм. Вот выражение час жду и отсутствие дыма, выдало хорошего актера. Кроме того, когда он показывает себя , он не в летном комбинезоне, поэтому вряд ли был за штурвалом. При реальном сбитии он должен был максимально далеко уйти от места сбития, взяв с собой только маяк. А на видео он оставался на месте не смотря на то, что его должен был искать противник".