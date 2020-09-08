К счастью, он жив и даже сам снял видео, прокомментировав инцидент.
В Ливии сбили истребитель Миг-29 Ливийской национальной армии (ЛНА) под управлением русского летчика. Видео, записанное сами пилотом, опубликовал YouTube-канал Fighterbomber.
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В ролике видно расстеленный на земле парашют, аппаратуру и обмундирование. Автор видео комментирует произошедшее: "Сегодня я катапультировался: не долетая 45 километров до аэродрома, на дальности 70 меня сбили. Цел и невредим. Парашют расстелил, жду спасателей. Ударился только сильно о камни. (...) Джипов пока не видно со врагом. Буду уходить в долину, парашют, все оставляю на земле".
Пилот добавил, что катапультировался с высоты 700 метров, а истребитель упал в 200-300 метрах от него. В конце видео видно, что за летчиком прилетает вертолет Ми-24. Автор видео говорит, что счастлив, так как теперь он под защитой, и скоро подлетит Ми-8, который заберет его на базу.
Кто сбил истребитель, не уточняется, но скорее всего, это были правительственные войска, поддерживаемые ООН. Ранее Пентагон сообщал, что войска Хафтара получают российскую поддержку, хотя убедительных доказательств того, что самолеты советского производства были доставлены в Ливию из России, там не предоставили.
Кстати, есть мнение, что это постановка. Telegram-канал Reverce Side of the Medal, который, насколько это возможно, освещает операции в "Банистане", пишет, что "летчик" проходил тренировку по обнаружению пилота и решил пошутить, засняв это видео.
"Что произошло? Парень просто заснял очередное упражнение согласно плану УТП по обнаружению и эвакуации сбитого пилота. По программе все просто, молодого либо провинившегося летчика, вывозят на вертолете за пределы аэродрома. Посадочным способом высаживают его на точку, которая известна группе ППС. Далее он расправляет парашют , включает комара, а РП включает секундомер. И все, ждем время обнаружения и считаем оценки. А военлет, чтобы не было скучно на жаре, решил для нас снять фильм. Вот выражение час жду и отсутствие дыма, выдало хорошего актера. Кроме того, когда он показывает себя , он не в летном комбинезоне, поэтому вряд ли был за штурвалом. При реальном сбитии он должен был максимально далеко уйти от места сбития, взяв с собой только маяк. А на видео он оставался на месте не смотря на то, что его должен был искать противник".
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Так кто с кем Там воюет? Асад vs правительственн. войска?
Официальных подтверждений, что в...
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