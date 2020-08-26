Маленькую девочку на надувном матрасе унесло в открытое море

Впрочем, зрители видеоролика не могут не задаться вопросом о том, как вообще случилась такая беда? Девочка явно оказалась далеко от берега не за секунду и не за две, так что мама и папа, которые наверняка уткнулись в смартфоны и не замечали ничего вокруг, не вызывают в свой адрес тёплых слов. Если кого и нужно похвалить, то, конечно, команду парома, да ещё единорога, который не сдулся во время плавания.