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Маленькую девочку на надувном матрасе унесло в открытое море

Маленькую девочку на надувном матрасе унесло в открытое море (2 фото + 1 видео)

Автор:
26 августа 2020 08:41
Сообщество : Истории
Метки: видео   греция   девочка   дети   море   надувной матрас   паром   спасение   
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Когда родители заметили, что их маленькую дочку, плававшую на надувном единороге, унесло в море, они сообщили о беде портовым властям.

Источник:

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Метки: видео   греция   девочка   дети   море   надувной матрас   паром   спасение   
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1  комментарий
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Nikolay 2 минуты назад
Офигенные родители! А ведь могли и вообще не заметить...
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