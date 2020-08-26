Маленькую девочку на надувном матрасе унесло в открытое море

Когда родители заметили, что их маленькую дочку, плававшую на надувном единороге, унесло в море, они сообщили о беде портовым властям.
К счастью, инцидент, произошедший в Греции, закончился благополучно — капитан парома «Salaminomachos» заметил ребёнка, попавшего в опасную ситуацию, и членам команды успешно удалось извлечь из воды и путешественницу, и её плавсредство.
Впрочем, зрители видеоролика не могут не задаться вопросом о том, как вообще случилась такая беда? Девочка явно оказалась далеко от берега не за секунду и не за две, так что мама и папа, которые наверняка уткнулись в смартфоны и не замечали ничего вокруг, не вызывают в свой адрес тёплых слов. Если кого и нужно похвалить, то, конечно, команду парома, да ещё единорога, который не сдулся во время плавания.
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