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Видео: пилот-любитель теряет сознание во время скоростного маневра

Видео: пилот-любитель теряет сознание во время скоростного маневра (5 фото + 1 видео)

Автор:
29 сентября 2020 12:57
Сообщество : Юмор
Метки: авиа   видео   маневр   не подумал   перегрузка   пилот   потерял сознание   
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В Сети появилось видео, на котором показано, как может подействовать на человека большая перегрузка в воздухе во время маневра на высокой скорости. На записи - пилот-любитель из Флориды Алекс Ковтун. Он считает этот полет самым страшным в своей жизни, потому что в какой-то момент на несколько секунд потерял сознание. Хорошо, что это был учебный полет и он был вторым пилотом...

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: авиа   видео   маневр   не подумал   перегрузка   пилот   потерял сознание   
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28k
Alex 2 часа назад
Пилот под нагрузкой 9G
Ссылка www.youtube.com
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Viktor 40 минут назад
Да, не быть ему первым пилотом!
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239
Алиса Час назад
Где-то улыбается Светлага Капанина
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13k
ВОВЧЕГ Алиса 6 минут назад
Да, Капанина красавица, как пилот и как женщина!
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8k
ScorpionDS 2 часа назад
Ничего "унизительного", не понятно что он там о себе думал, раз такое разочарование сразу, потренировался в бы в центрифуге и привык бы ...
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28k
Головасыр коричнештанник 2 часа назад
это что, открытие что ли?
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