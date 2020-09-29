Видео: пилот-любитель теряет сознание во время скоростного маневра

В Сети появилось видео, на котором показано, как может подействовать на человека большая перегрузка в воздухе во время маневра на высокой скорости. На записи - пилот-любитель из Флориды Алекс Ковтун. Он считает этот полет самым страшным в своей жизни, потому что в какой-то момент на несколько секунд потерял сознание. Хорошо, что это был учебный полет и он был вторым пилотом...
Видео было снято в декабре 2019 года. Ролик, опубликованный в TikTok 30 августа 2020 гоад, получил уже более трех миллионов просмотров.
Алекс Ковтун совершал учебно-тренировочный полет на истребителе Aero L-39 Albatros вместе с пилотом и владельцем Farnsworth Aerosports Скоттом Фарнсвортом.
Во время полета из-за большой перегрузки Алекс на несколько секунд буквально "выключается"
Затем приходит в себя и в шоке кричит "вот дерьмо!"
Скотт Фарнсворт в этот момент спрашивает: "Ты вернулся?", смеется и продолжает: "Ты же сам этого хотел".
Скотт Фарнсворт в этот момент спрашивает: "Ты вернулся?", смеется и продолжает: "Ты же сам этого хотел".
По словам Алекса Ковтуна, он не первый раз летает с Фарнсвортом, но в тот раз хотел довести самолет до предела возможностей и испытать на себе всю силу этого ощущения.
Вот, испытал.
Этот опыт г-н Ковтун назвал "унизительным" и признался, что это для него урок на всю жизнь и что он благодарил бога за то, что другой пилот "подготовлен лучше".
"Если бы я управлял самолетом один и так же потерял сознание, для меня все было бы кончено", - говорит он.
Вот, испытал.
Этот опыт г-н Ковтун назвал "унизительным" и признался, что это для него урок на всю жизнь и что он благодарил бога за то, что другой пилот "подготовлен лучше".
"Если бы я управлял самолетом один и так же потерял сознание, для меня все было бы кончено", - говорит он.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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