Видео: пилот-любитель теряет сознание во время скоростного маневра

По словам Алекса Ковтуна, он не первый раз летает с Фарнсвортом, но в тот раз хотел довести самолет до предела возможностей и испытать на себе всю силу этого ощущения.



Вот, испытал.



Этот опыт г-н Ковтун назвал "унизительным" и признался, что это для него урок на всю жизнь и что он благодарил бога за то, что другой пилот "подготовлен лучше".



"Если бы я управлял самолетом один и так же потерял сознание, для меня все было бы кончено", - говорит он.