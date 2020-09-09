FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Жизнь 366 постов • 190 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жизнь 
Вы не видели Эрика Салазара? За его голову предлагают $5 000 000

Вы не видели Эрика Салазара? За его голову предлагают $5 000 000 (4 фото)

Автор:
09 сентября 2020 09:33
Сообщество : Жизнь
Метки: El-85   Халиско   Эрик Валенсия Салазар   мексика   мексиканские наркобароны   нарковойны   поиск преступников   разыскиваемые преступники   
1272
4

Эрик снабжал наркотиками США, создал целую армию и купил даже больше чиновников, чем стоило. Но счастье для Салазара не могло длиться вечно — он ввязался в войну картелей.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь"
Метки: El-85   Халиско   Эрик Валенсия Салазар   мексика   мексиканские наркобароны   нарковойны   поиск преступников   разыскиваемые преступники   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
8
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Taximaxi 40 минут назад
Это самый последний человек,которого я бы хотел видеть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Шурум-бурум 11 минут назад
эрик нэ уиноуат
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Батончик с маком 14 минут назад
в таких жилетах даже гастеры ходят. так что не найдут
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
677
Сергей Дусаков 16 минут назад
Судью, который его освободил, не ищут?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Core 18 минут назад
Да здравствует самый гуманный суд в мире
где вопли либералов в коментах про продажность судебной системы США?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Алексей 22 минуты назад
Ортега и Салазар,эти фамилии еще крутились во времена войн с Пабло Эскобаром
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Александр Зотов 24 минуты назад
Кстати, вы не видели Эрика?
-------
автор статьи думает, что если бы он вломил Салазара ОБНовцам и получил 5 лямов зелёных, то его жизнь бы стала сказкой?)))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Злой Александр Зотов 22 минуты назад
Короткой, но зато яркой
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Мужские увлечения, которые здесь становятся полным абсурдом (видео) Мужские увлечения, которые здесь становятся полным абсурдом (видео) Школьники испугались, увидев за спиной учителя чье-то лицо Школьники испугались, увидев за спиной учителя чье-то лицо Опустевшие пляжи Акапулько озарились светом Опустевшие пляжи Акапулько озарились светом Перестрелка в переполненном мексиканском автобусе Перестрелка в переполненном мексиканском автобусе Протестующие в Мексике подожгли полицейского Протестующие в Мексике подожгли полицейского В Мексике случайно нашли гигантское кладбище мамонтов В Мексике случайно нашли гигантское кладбище мамонтов
Никифоридис

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

902547



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Чёрная мамба: Предупредительного выстрела не будет. Чем заканчивается встреча с Королевой Смерти?
1
62
Чёрная мамба: Предупредительного выстрела не будет. Чем заканчивается встреча с...
Комичность отношений между мужчинами и женщинами, над которыми можно хорошо посмеяться
5
63
Комичность отношений между мужчинами и женщинами, над которыми можно хорошо посмеяться
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Почему мужчинам нравится виртуальный секс?
0
26
Почему мужчинам нравится виртуальный секс?
Учение – не свет, когда школьники учатся по принуждению
0
11
Учение – не свет, когда школьники учатся по принуждению
Кому и зачем на самом деле это нужно
Кому и зачем на самом деле это нужно
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Рыбачка
2
34

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#животные#дтп#ефремов#школа#настроение#навальный#в мире#картинки
#прикол#история#интересное#россия#знаменитости#шоу бизнес#позитив#архитектура#война#комментарии
#юмор#интересно#подборка#сша#новости#кино#СССР#белоруссия#искусство#москва

На что жалуетесь?

Вернуться