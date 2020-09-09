Вы не видели Эрика Салазара? За его голову предлагают $5 000 000

Синим цветом выделена территория картеля Лос-Сетас. По всей этой территории шли настоящие бои с применением самого разного вида оружия и взрывчатых веществ.





Спустя 2 года после создания картеля Халиско полиция нашла несколько грузовиков, заполненных телами людей. Всего полиция извлекла останки 35 человек. Таким образом Халиско расправлялись со своими конкурентами.

Но это была не последняя находка. Чуть позже в 2011 году был найден ещё один грузовик, в котором находилось 26 тел со следами пыток. Следствие выяснило, что это также дело рук Халиско.





Но что представлял собой картель Халиско?





На наркоденьги Салазар нанимал бывших военных и сотрудников спецподразделений. Они составили костяк нового картеля. Было закуплено обмундирование (военная форма, бронежилеты) и первоклассное стрелковое оружие: пулемёты, снайперские винтовки, карабины, штурмовые винтовки, пистолеты-пулемёты. По сути картель представлял собой профессиональное незаконное военизированное подразделение.

27 декабря 2017 года Салазара освободили в суде. Судья пришел к выводу о наличии нарушений в его надлежащей правовой процедуре и из-за недостаточности улик. Многие склоняются к тому, что Салазар оплатил выход на свободу.

В настоящее время Эрика Салазара объявили в розыск в США. ОБН и Министерство Юстиций США предлагают $5 000 000 за сведения о его нахождении. Примечателен факт того, что в США Окружной суд Соединенных Штатов по округу Колумбия признал Салазара виновным только в факте распространения 5 кг кокаина.

Пока что история Салазара не окончена. Кстати, вы не видели Эрика?