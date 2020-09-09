Вы не видели Эрика Салазара? За его голову предлагают $5 000 000

Эрик снабжал наркотиками США, создал целую армию и купил даже больше чиновников, чем стоило. Но счастье для Салазара не могло длиться вечно — он ввязался в войну картелей.
Картель Нового поколения Халиско организовали в 2009 году Немесио Осегера Рамос, Эрик Валенсия Салазар и Мартин Арсола Ортега.
Картель Халиско противостоял другому влиятельному картелю Лос-Сетас за контроль над городами Гвадалахара, Халиско и Веракрус.
Мартовский арест Салазара
Весной 2012 года Эрика Салазара захватило спецподразделение мексиканской армии в городе Гвадалахара. Но Эрик знал о том, что за ним выдвинулись войска, поэтому по всей Гвадалахаре были организованы блокады. А некоторые городские улицы перегородили подожжёнными автобусами. Всего 9 марта было сожжено на улицах города 26 автобусов.
За что же арестовали Салазара?
- Во-первых, за наркоторговлю. Следствие собрало доказательства того, что Эрик Салазар контролировал поставки кокаина и эфедрина из Колумбии и Китая в Мексику. Далее наркотики перепродавали в США.
- Вторая статья — незаконное владение оружием. В день ареста у подручных Салазара изъяли более 30 единиц огнестрельного оружия.
- Также его обвинили в похищениях и убийствах людей.
Эрик Валенсия Салазар считается одним из тех, кто развязал войну картелей в Мексике. Особо проявил себя Салазар на восточном побережье Мексики. Он устроил войну не только против полиции и регулярных войск, но и против мощного наркокартеля Лос-Сетас.
Синим цветом выделена территория картеля Лос-Сетас. По всей этой территории шли настоящие бои с применением самого разного вида оружия и взрывчатых веществ.
Спустя 2 года после создания картеля Халиско полиция нашла несколько грузовиков, заполненных телами людей. Всего полиция извлекла останки 35 человек. Таким образом Халиско расправлялись со своими конкурентами.
Но это была не последняя находка. Чуть позже в 2011 году был найден ещё один грузовик, в котором находилось 26 тел со следами пыток. Следствие выяснило, что это также дело рук Халиско.
Но что представлял собой картель Халиско?
На наркоденьги Салазар нанимал бывших военных и сотрудников спецподразделений. Они составили костяк нового картеля. Было закуплено обмундирование (военная форма, бронежилеты) и первоклассное стрелковое оружие: пулемёты, снайперские винтовки, карабины, штурмовые винтовки, пистолеты-пулемёты. По сути картель представлял собой профессиональное незаконное военизированное подразделение.
27 декабря 2017 года Салазара освободили в суде. Судья пришел к выводу о наличии нарушений в его надлежащей правовой процедуре и из-за недостаточности улик. Многие склоняются к тому, что Салазар оплатил выход на свободу.
В настоящее время Эрика Салазара объявили в розыск в США. ОБН и Министерство Юстиций США предлагают $5 000 000 за сведения о его нахождении. Примечателен факт того, что в США Окружной суд Соединенных Штатов по округу Колумбия признал Салазара виновным только в факте распространения 5 кг кокаина.
Пока что история Салазара не окончена. Кстати, вы не видели Эрика?
Источник:
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автор статьи думает, что если бы он вломил Салазара ОБНовцам и получил 5 лямов зелёных, то его жизнь бы стала сказкой?)))))