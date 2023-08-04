Главная вампирша Чикаго

Она буквально заболела романтизированными историями преступлений. Собственно, тема благодатная и популярная. Но одно дело читать книги и смотреть кино, а совсем другое самому по доброй воле погрузиться в этот мир. Тем более что у женщины действительно было в жизни всё, о чём другим только приходится мечтать.

Едва дочери исполнилось пять лет, мать перебралась в Чикаго и устроилась в отеле «Виктория». Там женщина познакомилась с Альбертом Джонсом – чернокожим уборщиком. Ромадка задала парню банальный вопрос о времени, а тот извлёк из кармана часы. Но они были дамскими. Сердце любительницы приключений забилось: её мечты о криминальном мире начали сбываться.

Сначала они просто проводили время вместе. Альберт развлекал новую знакомую рассказами о криминальной деятельности и даже давал советы, как красть и не попадаться. Вскоре уборщик и благопристойная жена и мать стали любовниками.