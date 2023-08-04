Главная вампирша Чикаго

Что ещё нужно человеку для счастья, когда у него есть всё – семья, богатство, статус, слава? В отдельных случаях раскрывается вторая сторона личности. Тёмная.
Эвелин Кейн родилась в конце XIX века в Виннебаго (Висконсин). Молодая учительница случайно встретила миллионера Чарльза Ромадку, охотившегося в ближайшем к городу лесу. Между молодыми людьми проскочила искра. И хотя родные противились браку из-за разных религиозных взглядов, свадьба всё же состоялась.
Спустя год в семье родилась дочь. А потом Эвелин заболела. Проблема требовала хирургического вмешательства, которое, видимо, стало для женщины сильнейшим стрессом и запустило странную программу.
Она буквально заболела романтизированными историями преступлений. Собственно, тема благодатная и популярная. Но одно дело читать книги и смотреть кино, а совсем другое самому по доброй воле погрузиться в этот мир. Тем более что у женщины действительно было в жизни всё, о чём другим только приходится мечтать.
Едва дочери исполнилось пять лет, мать перебралась в Чикаго и устроилась в отеле «Виктория». Там женщина познакомилась с Альбертом Джонсом – чернокожим уборщиком. Ромадка задала парню банальный вопрос о времени, а тот извлёк из кармана часы. Но они были дамскими. Сердце любительницы приключений забилось: её мечты о криминальном мире начали сбываться.
Сначала они просто проводили время вместе. Альберт развлекал новую знакомую рассказами о криминальной деятельности и даже давал советы, как красть и не попадаться. Вскоре уборщик и благопристойная жена и мать стали любовниками.
Лейтенант Ларкин сидел в чикагском кафе и размышлял о деле. У супругов Бек украли деньги и драгоценности. Приметной вещицей был кожаный бумажник, приглянувшийся грабителям. Только Ларкин об этом подумал, как увидел на соседнем столике, за которым сидела респектабельная пара, бумажник, который в точности совпадал по описанию с похищенным.
16 октября 1907 женщину арестовали. Сначала Ромадка пыталась увиливать, уверждая, что и бумажник, и найденные в ходе обыска драгоценности – это подарок мужа. Но перед неопровержимостью улик она сдалась и всё рассказала. По объявлениям в газете она устраивалась в дома состоятельных людей горничной, выясняла места, где хранились ценности, грабила нанимателей и сбегала.
Чарльз тут же примчался в Чикаго. И хотя проделки жены стали для него настоящим шоком, вишенкой на торте из лжи оказалось наличие любовника и подельника.
Альберта взяли. И он легко сдал женщину, хвастливо рассказывая полицейским, что богатая белая дамочка была полностью подчинена его воле. Грабила, воровала, выполняя функции слепого орудия, а он сбывал вещи и драгоценности, конвертируя добытое в деньги.
Заседание продлилось рекордных 10 минут. Преступная парочка отправилась за решётку. Чарльз развёлся с женой и добился права единоличной опеки над дочерью.
Перерождение
В тюрьме женщина показала себя образцовой заключённой, поэтому спустя три года оказалась на свободе. И о благопорядочности тут же позабыла, ведь страсть к криминальной романтике никуда не делась.
После окончания испытательного срока она пообещала властям перебраться в Канаду к сестре. Но никуда не поехала. А сколотила в Чикаго банду «женщин-вампиров» – жадных до денег дамочек, которые заманивали, одурманивали и грабили мужчин. История всплыла после случая с миллионером из Канзас-Сити Эдмундом Гейтлином, которого очаровала скромная привлекательная брюнетка. Он столкнулся с девушкой возле гостиницы. Завязалась приятная беседа, в ходе которой новая знакомая предложила развлечься и немного пощекотать нервы прогулкой по трущобам – не слишком благополучным районам Чикаго.
К паре присоединилась подруга девушки и приятель Гейтлина мистер Суини. На следующий день Эдмунд очнулся с гудящей головой и обнаружил пропажу ювелирных украшений и наличности.
У полиции к тому времени уже были подозрения касаемо таинственной личности главы тайной организации. Под арест взяли сразу 13 девушек, которые подтвердили, что всем заправляла таинственная миссис Грейвс. А фото из картотеки, предъявленное Гейтлину и другим пострадавшим, развеяло все сомнения.
Но главную «вампиршу» взять не смогли. Видимо, сказался накопленный опыт и чуйка. Дамочка съехала из гостиницы, прихватив с собой большую часть награбленного. Больше о таинственной «королеве вампиров» Чикаго никто никогда ничего не слышал.
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Конкурс ролевиков, где команды выбирают себе какие-то роли, хоть исторические, хоть современные и играют в этой роли на протяжении всего конкурса, а потом жюри оценивает эту игру и самую лучшую команду награждает... И было на том конкурсе кроме всех остальных команд - команда из 5 девчонок-вампирш и команда двух парней - Бивиса и Батхеда - два придурка из мультиков и с канала MTV. И вот на поляне как-то встретились эти две команды. Девчонки:
- Бойтесь нас! Мы Вампирши!!!
Бивис:
- Гг... Кто это?
Батхед:
- Гг... Девчонки.
Бивис:
- Гг... И че говорят?
Батхед:
- Гг... Говорят, что сосут.
Все кто слышали этот диалог(а это был почти весь лагерь) чуть ли в истерике не бились! Первое место тогда получила именно эта парочка.