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Грабители застали супружескую пару врасплох

Грабители застали супружескую пару врасплох

Автор:
07 августа 2023 07:34
Сообщество : Криминал
Метки: Эквадор   криминал   люди   налёт   ограбление   пара   
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В Эквадоре двое грабителей попытались завладеть деньгами и другими ценностями супругов, сидящих в автомобиле. Момент вооружённого налёта попал на видео.

Один из налётчиков выскочил перед остановившимся автомобилем и стал угрожать пистолетом. В этот момент его напарник открыл водительскую дверь и попытался отнять у водителя сумку.

Спутница автомобилиста подняла панику и требовала от водителя ускориться и сбить вооружённого грабителя, но её спутник не на шутку испугался и только спустя некоторое время смог покинуть опасное место.

Видеоролик, опубликованный в соцсетях, вызвал широкий резонанс среди жителей Эквадора и привлёк внимание правоохранителей, объявивших в розыск дерзких налётчиков.

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Метки: Эквадор   криминал   люди   налёт   ограбление   пара   
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2  комментария
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Alexander 47 минут назад
Врятли этот грабитель собирался стрелять. Указательный палец не на спусковом крючке. И пистолет странный, похож на детский водяной, уж очень мелкое отверстие ствола и относительно руки размер пистолета большой.
Грабитель держит одной рукой такой тяжёлый пистолет.
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Станислав Час назад
В Эквадоре НИКОГДА такого не было!!!! и вот опять....
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