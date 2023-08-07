Грабители застали супружескую пару врасплох

В Эквадоре двое грабителей попытались завладеть деньгами и другими ценностями супругов, сидящих в автомобиле. Момент вооружённого налёта попал на видео.
Один из налётчиков выскочил перед остановившимся автомобилем и стал угрожать пистолетом. В этот момент его напарник открыл водительскую дверь и попытался отнять у водителя сумку.
Спутница автомобилиста подняла панику и требовала от водителя ускориться и сбить вооружённого грабителя, но её спутник не на шутку испугался и только спустя некоторое время смог покинуть опасное место.
Видеоролик, опубликованный в соцсетях, вызвал широкий резонанс среди жителей Эквадора и привлёк внимание правоохранителей, объявивших в розыск дерзких налётчиков.
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Грабитель держит одной рукой такой тяжёлый пистолет.