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Убедительные примеры того, насколько на самом деле велики некоторые зверушки

Убедительные примеры того, насколько на самом деле велики некоторые зверушки (18 фото)

Автор:
07 сентября 2020 22:03
Метки: звери   интересно   факты   
1228
18

Впервые ученые открыли динозавров примерно 200 лет назад, только в ту пору у них не хватало знаний, поэтому гигантские кости называли «драконьими» и «великанскими». Мы, люди, всегда жили со знанием, что на планете есть огромные, куда крупнее нас существа. Просто не всем повезло или не повезло столкнуться с ними носик к носищу, чтобы реально осознать разницу в наших размерах. Что же, срочно исправляемся – смотрите, какие они здоровенные!

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Метки: звери   интересно   факты   
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40k
zloykoyot 4 часа назад
А вот улыбается девочка зря. Для диких животных улыбка - это оскал и угроза. Покойный батя рассказывал как в Антарктиде один мужичок пингвина поймал и сфотографироваться с ним на руках хотел. Не императорского конечно, какого-то помельче. И улыбнулся на фотокамеру. А пингвин не будь дурак и клюнул в улыбку. Короче 2 зуба на минус.
А вот улыбается девочка зря. Для диких животных улыбка - это оскал и угроза. Покойный батя рассказывал как в Антарктиде один мужичок пингвина поймал и сфотографироваться с ним на руках хотел. Не императорского конечно, какого-то помельче. И улыбнулся на фотокамеру. А пингвин не будь дурак и клюнул в улыбку. Короче 2 зуба на минус.
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28k
Azesh Час назад
читал, что гребнистый крокодил единственное оставшееся на Земле животное, для которого лысая обезьяна гомо сапиенс- естественная пища. Ничего, как говорится, личного.
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7k
Волк русский - Президент США Час назад
Меню?
Меню?
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7k
Волк русский - Президент США 2 часа назад
А где Комодские вараны?
И Галапогосские черепахи?
(черепаху все заметили?)
А где Комодские вараны? И Галапогосские черепахи? (черепаху все заметили?)
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