Убедительные примеры того, насколько на самом деле велики некоторые зверушки

Впервые ученые открыли динозавров примерно 200 лет назад, только в ту пору у них не хватало знаний, поэтому гигантские кости называли «драконьими» и «великанскими». Мы, люди, всегда жили со знанием, что на планете есть огромные, куда крупнее нас существа. Просто не всем повезло или не повезло столкнуться с ними носик к носищу, чтобы реально осознать разницу в наших размерах. Что же, срочно исправляемся – смотрите, какие они здоровенные!