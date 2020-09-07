Галя всемогущая. Или кто отменяет покупки на кассе в супермаркетахПочему кассиры в супермаркете не могут сами отменить покупку? Всегда нужно ждать, когда придет особый, так сказать, привилегированный сотрудник, наделённый высшим правом отмены.

Оказывается,...