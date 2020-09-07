Делается это для того, чтобы работающие на кассе сотрудники не воровали.

Дело в том, что кассир может отменить покупку, как только покупатель отошел от кассы, после чего на складе возникнет недостача — по кассе товар будет числиться на складе, а по факту его уже купили. Деньги за товар кассир просто положит себе в карман. Для контроля и предотвращения подобных ситуаций в супермаркетах есть администраторы или старшие кассиры, которые могут отменить покупку только что пробитого товара.



Отмена происходит после того, как старший кассир или администратор вставит в кассу свой ключ либо проведет специальной электронной картой со штрих-кодом. После этого отмена будет зафиксирована. Такая система помогает супермаркету минимизировать хищения со стороны недобросовестных продавцов и кассиров.



Обязан ли продавец возмещать ущерб в случае недостачи?

Отвечать за сохранность товаров должны конкретные сотрудники: заведующая, администратор магазина, продавцы и кассиры, с которыми заранее заключили договор о полной материальной ответственности. Согласно ст. 241 ТК РФ, за причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах своего среднего месячного заработка. Удерживать средства с зарплаты возможно только после установления факта растраты, то есть после проведения ревизии, вынесения приказа и т. п.



Работник обязан возместить работодателю причиненный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат. Если с сотрудниками магазина заключен договор о коллективной матответственности, то ее нельзя просто разделить поровну на всех продавцов. Сумму ущерба, которую будет возмещать каждый из работников, разделят пропорционально, учитывая то количество продавцов, которые не находились в данный период в отпуске, декрете и т. д.