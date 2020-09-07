Как правило, для того, чтобы отменить покупку только что пробитого товара, кассир должен позвать старшего кассира или администратора. Права кассиров и администраторов в торговом зале неодинаковые. Чаще всего кассир не может отменять позиции в чеке, проводить возврат товара и инкассацию.
Делается это для того, чтобы работающие на кассе сотрудники не воровали.
Дело в том, что кассир может отменить покупку, как только покупатель отошел от кассы, после чего на складе возникнет недостача — по кассе товар будет числиться на складе, а по факту его уже купили. Деньги за товар кассир просто положит себе в карман. Для контроля и предотвращения подобных ситуаций в супермаркетах есть администраторы или старшие кассиры, которые могут отменить покупку только что пробитого товара.
Отмена происходит после того, как старший кассир или администратор вставит в кассу свой ключ либо проведет специальной электронной картой со штрих-кодом. После этого отмена будет зафиксирована. Такая система помогает супермаркету минимизировать хищения со стороны недобросовестных продавцов и кассиров.
Обязан ли продавец возмещать ущерб в случае недостачи?
Отвечать за сохранность товаров должны конкретные сотрудники: заведующая, администратор магазина, продавцы и кассиры, с которыми заранее заключили договор о полной материальной ответственности. Согласно ст. 241 ТК РФ, за причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах своего среднего месячного заработка. Удерживать средства с зарплаты возможно только после установления факта растраты, то есть после проведения ревизии, вынесения приказа и т. п.
Работник обязан возместить работодателю причиненный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат. Если с сотрудниками магазина заключен договор о коллективной матответственности, то ее нельзя просто разделить поровну на всех продавцов. Сумму ущерба, которую будет возмещать каждый из работников, разделят пропорционально, учитывая то количество продавцов, которые не находились в данный период в отпуске, декрете и т. д.
Дело в том, что кассир может отменить покупку, как только покупатель отошел от кассы, после чего на складе возникнет недостача — по кассе товар будет числиться на складе, а по факту его уже купили. Деньги за товар кассир просто положит себе в карман. Для контроля и предотвращения подобных ситуаций в супермаркетах есть администраторы или старшие кассиры, которые могут отменить покупку только что пробитого товара.
Отмена происходит после того, как старший кассир или администратор вставит в кассу свой ключ либо проведет специальной электронной картой со штрих-кодом. После этого отмена будет зафиксирована. Такая система помогает супермаркету минимизировать хищения со стороны недобросовестных продавцов и кассиров.
Обязан ли продавец возмещать ущерб в случае недостачи?
Отвечать за сохранность товаров должны конкретные сотрудники: заведующая, администратор магазина, продавцы и кассиры, с которыми заранее заключили договор о полной материальной ответственности. Согласно ст. 241 ТК РФ, за причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах своего среднего месячного заработка. Удерживать средства с зарплаты возможно только после установления факта растраты, то есть после проведения ревизии, вынесения приказа и т. п.
Работник обязан возместить работодателю причиненный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат. Если с сотрудниками магазина заключен договор о коллективной матответственности, то ее нельзя просто разделить поровну на всех продавцов. Сумму ущерба, которую будет возмещать каждый из работников, разделят пропорционально, учитывая то количество продавцов, которые не находились в данный период в отпуске, декрете и т. д.
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Метки: Галя касса магазин отмена товара
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НО, когда чек не закрыт есть операция "сторно". это и есть отмена позиции в ЕЩЕ не закрытом чеке. Строго говоря, и эту операцию можно отследить, но этим никто не занимается, очень трудоемко.
Так вот. Кассиры, очень тонкие психологи. Они без труда вычисляют покупателя, который не будет дожидаться чека. Когда на табло покупателя высветился итог чека, кассир объявляет её такому покупателю. Покупатель дает деньги, кассир отсчитывает сдачу, покупатель уходит. Чек не закрыт! Кассир после этого скидывает (делает сторно) позицию подороже, закрывает чек, разницу - в карман.
Вот что-бы такого не происходило, операцию сторнирования позиции разрешили только администрации магазина.
Гаина - это купица .
Галина Бланка это Гаина Бьянка ( Белая курица)
Оказывается,...
- мне с семью перпендикулярными синими полосками.
- у меня есть с тремя параллельными красными
- нет, я с них кашляю...
И начинается перекличка и поиск во всех окрестных кассах...
А потом да, отмена: нужны были тёмно-синий полоски, а здесь какие-то средние.
У меня только одно логичное объяснение (если отмести вариант - идиоты). Продавцы сканеров пролобировали такой дизайн пачки с мелким штриходом. у нас во всей сети пришлось совсем недавно закупленные сканеры под ЕГАИС менять на новые, которые хоть как-то эти QR-коды сигаретные читают.