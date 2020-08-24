Россиянку укусил скорпион, который спрятался в винограде

Жительница Казани в воскресенье, 23 августа, опубликовала на своей страничке в соцсети сообщение о случившемся с ней происшествии. Женщина пояснила, что не заметила скорпиона даже, когда мыла виноград. А потом, выложив его на тарелку, решила разобрать кисть, чтобы детям было удобнее брать ягоды. Тогда-то она и ощутила укус.