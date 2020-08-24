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Россиянку укусил скорпион, который спрятался в винограде

Россиянку укусил скорпион, который спрятался в винограде (5 фото)

Автор:
24 августа 2020 12:38
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   виноград   здоровые   казань   магазин   пятерочка   скорпион   укус   
1999
5
Вот так пойдешь за фруктами - и окажешься в больнице! Жительница Казани помыла виноград, чтобы угостить им детей, и поплатилась за это здоровьем.

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Метки: ynews   виноград   здоровые   казань   магазин   пятерочка   скорпион   укус   
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23  комментария
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1k
Альберт Шавлаков 2 часа назад
На звание главного зануды не претендую, но скорпион не кусает, он жалит...
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20k
Inter Минуту назад
я помню в англии парня паук из бананов укусил,так у него стояк такой был,кстати это побочка ,а мог и ласты склеить
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263
Дмитрий Голубев 6 минут назад
А разве скорпионы кусают? Они же вроде бы жалят?
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2k
Юрий Злой 7 минут назад
а ведь не зря нас в школе учили, что ягоды, фрукты надо мыть перед едой
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4k
Андрей Крылов 39 минут назад
Соболезную. Но больше скорпиону. Мало того, что под химией и на холоде куда-то завезли, а ещё и чуть не съели! Тут уж начнёшь обороняться! а вообще укус большинства скорпионов редко бывает смертельным для человека. Хотя приятного мало. Потому и пострадавшей сочувствую. Покушкала виноградика! Хорошо, что всё хорошо закончилось. У людей. Для скорпиона вряд ли.
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4k
Андрей Крылов 18 минут назад
Кстати да. "укус" тут применим весьма условно. Укусить человека скорпион не способен. Может ужалить хвостом или ущипнуть клешнями. Впрочем, о том тут уже достаточно сказано. Но написано же медиками, что "укус"? ;)
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4k
бедный студент из Африки 40 минут назад
А я думал он жалит. Ну, хорошо тогда, что не откусил.
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12k
vikklu 54 минуты назад
Ну внимательнее надо быть. Скорпион может просидеть и год в одном месте, если хавать нечего. А он хЫШник, виноград ему не в тягу. Так что, будьте внимательны.
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22k
Григорий Час назад
Попасть под жало скорпиона в Казани... Напомнило историю
---
Будучи на практике в студенческие годы в одном из южных заповедников услышал от тамошнего замдиректора историю. Работал он тогда по молодости в Кушке. Для тех, кто помоложе, и для тех, кто в гуманитарных школах учится, поясню, что Кушка - самая южная точка СССР со всеми вытекающими оттуда последствиями (жара страшная, пограничная зона, заповедник, чтоб гады в погранзону не лезли, и железная дорога, чтоб воинские части перебрасывать на страх потенциальным агрессорам). И вот едет он вместе со своим сотрудником по железной дороге, но при двух необычных обстоятельствах. Первое - его сотрудник (не помню имени, то ли Иванов Михаил Петрович, то ли Михайлов Петр Иванович), так вот этот его сотрудник - якут. Второе - едут они по железной дороге не на поезде, а на верблюдах. Едут, словом, и слышат гудок. А верблюд, надо вам сказать, животное с характером, иногда упрется хуже ишака - только трактором с места сдвинуть можно. И вот на верблюда под якутом нападает в этот самый момент такой ступор. Его и погоняют, и под уздцы, а он стоит как столб и смотрит на поезд. Когда состав уже в сорока метрах, всадник с него соскакивает и бегом под откос. Локомотивом отбрасывает эту глупую тварь с путей, туша пролетает по воздуху и шлепается в полуметре перед бегущим человеком, который об нее спотыкается и падает. Потом встает, с невозмутимым видом отряхивается и говорит:
"Однако! Не хватало еще чтобы якута в Кушке убило летящим верблюдом!"
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3k
Владимир Григорий Час назад
есть на свете 3 дыры Чирчик Кушка и Мары.так у нас в Армии говорили.
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22k
Григорий Владимир 49 минут назад
Аягуз может поспорить. Расшифровывался как "а я глухо увяз здесь..."
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−62
Обратная сторона Луны 2 часа назад
поплатилась за это здоровьем.

Так и что с ней стало?
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1k
Leo Обратная сторона Луны Час назад
Ничего, просто поплатилась
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1k
Leo Час назад
а скорпион по-ходу был ещё и без маски
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1k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Скорпион сам в шоке,он просто испугался-потому и укусил,теперь ему требуется психологическая помощь
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6k
Ysik 2 часа назад
Раз скорпион живой, значит виноград был свежий!
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2k
Voland 2 часа назад
Нужно было мадам в психиатрию класть - там того скорпиончика почти нет;) Молодняк, скорее всего, который опасен разве что для насекомых, которыми он и питается...
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290
dogz 2 часа назад
Плохо помыла....
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