Россиянку укусил скорпион, который спрятался в винограде

Вот так пойдешь за фруктами - и окажешься в больнице! Жительница Казани помыла виноград, чтобы угостить им детей, и поплатилась за это здоровьем.
В Татарстане зафиксирован необычный случай: женщину укусил скорпион. Причем, насекомое пряталось в винограде, который был куплен в одной из федеральных торговых сетей.
Жительница Казани в воскресенье, 23 августа, опубликовала на своей страничке в соцсети сообщение о случившемся с ней происшествии. Женщина пояснила, что не заметила скорпиона даже, когда мыла виноград. А потом, выложив его на тарелку, решила разобрать кисть, чтобы детям было удобнее брать ягоды. Тогда-то она и ощутила укус.
В СМИ сообщили, что этот инцидент произошел в пятницу в одном из реабилитационных центров для детей-инвалидов в Авиастроительном районе, а виноград купил и принес на занятие папа одного из малышей. После укуса женщине была вызвана "Скорая помощь", которая доставила ее в токсикологическое отделение Городской клинической больницы № 7 города Казани. Там пациентке a href="https://tass.ru/proisshestviya/9270599" target="_blank" >оказали необходимую помощь. Сейчас ее жизни ничто не угрожает.
Скорпиона экстрадировали на родину? Надо поддерживать отечественного производителя?— It's me (male) (@Itsmemale3) August 24, 2020
Очередной показатель бездействия роспотребнадзора и прочих служб по контролю ввозимой иностранной продукции. Какую только хрень не завозят к нам с овощами и фруктами.— Roman (@Bakatuev) August 24, 2020
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Будучи на практике в студенческие годы в одном из южных заповедников услышал от тамошнего замдиректора историю. Работал он тогда по молодости в Кушке. Для тех, кто помоложе, и для тех, кто в гуманитарных школах учится, поясню, что Кушка - самая южная точка СССР со всеми вытекающими оттуда последствиями (жара страшная, пограничная зона, заповедник, чтоб гады в погранзону не лезли, и железная дорога, чтоб воинские части перебрасывать на страх потенциальным агрессорам). И вот едет он вместе со своим сотрудником по железной дороге, но при двух необычных обстоятельствах. Первое - его сотрудник (не помню имени, то ли Иванов Михаил Петрович, то ли Михайлов Петр Иванович), так вот этот его сотрудник - якут. Второе - едут они по железной дороге не на поезде, а на верблюдах. Едут, словом, и слышат гудок. А верблюд, надо вам сказать, животное с характером, иногда упрется хуже ишака - только трактором с места сдвинуть можно. И вот на верблюда под якутом нападает в этот самый момент такой ступор. Его и погоняют, и под уздцы, а он стоит как столб и смотрит на поезд. Когда состав уже в сорока метрах, всадник с него соскакивает и бегом под откос. Локомотивом отбрасывает эту глупую тварь с путей, туша пролетает по воздуху и шлепается в полуметре перед бегущим человеком, который об нее спотыкается и падает. Потом встает, с невозмутимым видом отряхивается и говорит:
"Однако! Не хватало еще чтобы якута в Кушке убило летящим верблюдом!"
Так и что с ней стало?