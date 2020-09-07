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Американский военный чартер совершил аварийную посадку из-за загоревшегося двигателя

Американский военный чартер совершил аварийную посадку из-за загоревшегося двигателя (5 фото)

Автор:
07 сентября 2020 14:05
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Авиа двигатель   аварийная посадка   аварийная ситуация   авиа самолеты авария   в небе   возгорание   загорелся самолет   
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Чартерный рейс Atlas Air, направлявшийся из Гонолулу (Гавайи) на Гуам, прервался из-за того, что почти сразу после взлета у самолета Boeing 767 загорелся правый двигатель. На борту находились 212 человек. Во время аварийной посадки никто не пострадал.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Авиа двигатель   аварийная посадка   аварийная ситуация   авиа самолеты авария   в небе   возгорание   загорелся самолет   
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Вася Час назад
салон теперь наверное долго проветривать
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Добрыня Час назад
А в это время, по другую сторону океана проводится расследование, почему же загорелся правый, а не левый двигатель.
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