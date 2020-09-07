Американский военный чартер совершил аварийную посадку из-за загоревшегося двигателя

Местные жители сообщили, что в субботу около девяти часов вечера слышали громкий взрыв; кроме того, некоторые признались, что видели вспышки света, которые могли быть пламенем в небе.



"Это было довольно громко. Я почти уверен, что слышал, как мои соседи внизу об этом говорили", рассказал один из тех, кто слышал взрыв.