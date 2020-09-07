Американский военный чартер совершил аварийную посадку из-за загоревшегося двигателя

Чартерный рейс Atlas Air, направлявшийся из Гонолулу (Гавайи) на Гуам, прервался из-за того, что почти сразу после взлета у самолета Boeing 767 загорелся правый двигатель. На борту находились 212 человек. Во время аварийной посадки никто не пострадал.
Самолет, вылетев из аэропорта Hickam Air Force Base, загорелся прямо над городом. Пилот объявил об аварийной посадке через несколько минут после взлета. К счастью, посадка прошла успешно.
Один из пассажиров снял видео на мобильный телефон, на котором можно увидеть, как темный салон самолета время от времени подсвечивается ярким огнем, бушующим на крыле.
На втором видео, снятом жителем Гонолулу, видно, как самолет летит в сторону Международного аэропорта имени Дэниела К. Иноуэ, который находится в 5 километрах от этого места.
"Боже мой, - говорит парень, - он рухнет? Вы видели, как из него вырвалось пламя?"
"Боже мой, - говорит парень, - он рухнет? Вы видели, как из него вырвалось пламя?"
Местные жители сообщили, что в субботу около девяти часов вечера слышали громкий взрыв; кроме того, некоторые признались, что видели вспышки света, которые могли быть пламенем в небе.
"Это было довольно громко. Я почти уверен, что слышал, как мои соседи внизу об этом говорили", рассказал один из тех, кто слышал взрыв.
"Это было довольно громко. Я почти уверен, что слышал, как мои соседи внизу об этом говорили", рассказал один из тех, кто слышал взрыв.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Просто купи парашют: штуки, которые можно проделать в воздухе
- Появилось видео горящего гипермаркета «Лента» в Петербурге
- Волосы новой «Мисс Африка» загорелись в прямом эфире
- Ястребы обменялись крысой в небе над британским заповедником
- СМИ опубликовали снимки салона самолета А321, совершившего аварийную посадку
Метки: Авиа двигатель аварийная посадка аварийная ситуация авиа самолеты авария в небе возгорание загорелся самолет
Новости партнёров
Загрузка...