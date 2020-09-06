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Владислав Доронин решил отсудить у Наоми Кэмпбелл свои подарки

Владислав Доронин решил отсудить у Наоми Кэмпбелл свои подарки (3 фото)

Автор:
06 сентября 2020 09:33
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Владислав Доронин   знаменитости   наоми кэмпбелл   подарки   шоу бизнес   
725
3
Видимо у миллиардера Доронина дела идут не ахти, если спустя 9 лет после разрыва с моделью он решил через суд вернуть подаренную ей недвижимость и якобы одолженную сумму денег.

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Метки: Владислав Доронин   знаменитости   наоми кэмпбелл   подарки   шоу бизнес   
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11  комментариев
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728
Ясный Пень 48 минут назад
Спустя 9 лет, Карл !!!! Чмо , а не мужик. Наоми правильно сделала , что ушла .
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30k
Григорий 12 минут назад
Фу, лох.
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1k
Яков 16 минут назад
Тот случай, когда я на стороне чернокожей американки, бабы со стервозным характером.
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336
zeros68 23 минуты назад
Владислав Доронин решил отсудить у Наоми Кэмпбелл свои подарки
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1k
Чатланин. Полчаса назад
Не наигрался мальчик с куколкой.. денежки любит..решил назад получить..
Тьфу а не мужчина.. Пацак одним словом..
Не наигрался мальчик с куколкой.. денежки любит..решил назад получить.. Тьфу а не мужчина.. Пацак одним словом..
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27k
Alex Полчаса назад
Лошара нищеброд
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5k
KOSTELLO 37 минут назад
Владислав Доронин решил отсудить у Наоми Кэмпбелл свои подарки
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26
pka2004 40 минут назад
Мужчины подарки не забирают. Видимо, Владик не мужик.
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8k
Софа Форте Час назад
Фу, позорник... Точно, обнищал после пандемии. 9 лет прошло, а он только что очнулся. Интересно, % за за пользование заемными средствами учёл? Пусть ещё и пеню за просрочку считает.
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27k
Azesh Час назад
а что он хотел? Очень дорогая женщина. Это не приезжая молодая эскортница из Кагалыма.
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12k
homerchik Час назад
Владислав Доронин решил отсудить у Наоми Кэмпбелл свои подарки
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