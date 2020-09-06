Владислав Доронин решил отсудить у Наоми Кэмпбелл свои подарки

Видимо у миллиардера Доронина дела идут не ахти, если спустя 9 лет после разрыва с моделью он решил через суд вернуть подаренную ей недвижимость и якобы одолженную сумму денег.
Роман "Черной пантеры" и бизнесмена был коротким и ярким. Владислав осыпал ее подарками, построил для возлюбленной странную конструкцию в Подмосковье, на деле оказавшуюся домом в виде ракеты. После разрыва Кэмпбелл отказалась от необычного жилища, а остальные дары миллиардера оставила при себе.
Теперь же, Владислав решил стрясти с модели имущества на 3 миллиона долларов, которое она у себя удерживает не желаю возвращать. Кроме того, по словам Доронина незадолго до расставания Наоми брала у него крупную сумму в долг, отдавать который также не торопится.
Сама топ-модель пока никак не прокомментировала происходящее.
Сама топ-модель пока никак не прокомментировала происходящее.
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