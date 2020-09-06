Владислав Доронин решил отсудить у Наоми Кэмпбелл свои подарки

Теперь же, Владислав решил стрясти с модели имущества на 3 миллиона долларов, которое она у себя удерживает не желаю возвращать. Кроме того, по словам Доронина незадолго до расставания Наоми брала у него крупную сумму в долг, отдавать который также не торопится.

Сама топ-модель пока никак не прокомментировала происходящее.